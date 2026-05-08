八ヶ岳高原リゾート 避暑地の夏を満喫する23種類のリゾートアクティビティが勢ぞろい

八ヶ岳高原リゾート（所在地：山梨県北杜市、総支配人：大鳥克己、以下当リゾート）は、夏の避暑地として人気を集める八ヶ岳エリアでの滞在をより楽しめる、宿泊者向けの多彩なリゾートアクティビティをご用意しました。標高の高い八ヶ岳の夏は、朝晩には涼やかな風が吹き抜け、7月から8月にかけては深緑が鮮やかさを増す季節。朝は野鳥のさえずりが響き、夜には澄んだ空気の中で星空が広がるなど、自然を身近に感じながら心地よく過ごせます。八ヶ岳の自然を満喫できる多彩なアクティビティが揃い、夏のリゾートステイを思い思いにお楽しみいただけます。





■青空と深緑の中で楽しむ、夏の高原アクティビティ

東京ドーム22個分の広大な敷地では、フォトロゲイニングや散策アクティビティをはじめ、高原の自然を満喫できる多彩なコンテンツをご用意しています。深緑に囲まれた敷地内を歩いたり、周辺エリアへドライブに出かけたりと、自然に包まれながら思い思いに過ごせるのも八ヶ岳ならではの魅力です。完全自動運転のカートで絶景を楽しめる「富士見高原リゾート」や、動物とのふれあいや乗馬体験ができる「滝沢牧場」など、高原ならではのアクティビティも充実。自然を感じながら、夏の八ヶ岳をアクティブに満喫できます。





■満天の星空と灯りを楽しむ、高原リゾートの夜時間

夕暮れ以降の八ヶ岳では、昼間とは異なる静かな高原時間が広がります。木々に囲まれたレストランでは、やわらかな灯りに包まれながらバーベキューを楽しめるほか、中庭では花火やスウェーデントーチの炎が夏の夜を彩ります。コテージからレストランへ向かう道のりも、涼やかな夜風や森の静けさを感じられる高原リゾートならではの時間です。また、街明かりの少ない環境を活かした「星空ひろば」では、標高1,100ｍならではの満天の星空を観賞できます。周囲の灯りが落ちる時間帯には、静寂の中で星空だけを見上げる特別なひとときを楽しめるなど、自然に包まれながら過ごす夜の時間も八ヶ岳ならではの魅力です。





■コテージで楽しめる、雨の日も安心の屋内コンテンツ

コテージで過ごす時間をより楽しめるよう、天候を気にせず楽しめる屋内コンテンツも充実しています。屋内型の「八ヶ岳キッズパーク」をはじめ、フレーバーポップコーンやほうとう作りを楽しめるクッキング体験、ボードゲームやカードゲームが入った「室内ゲームお楽しみBOX」や、自由に演奏できる「奏での広場」など、一棟建てのコテージだからこそ周囲を気にせず、自分たちらしい時間をゆったりと過ごせるコンテンツもご用意しています。雨の日はもちろん、夜のコテージ時間をゆっくり楽しみたい方にもおすすめです。







― 八ヶ岳の夏を楽しむおすすめアクティビティ ―

【復刻】八ヶ岳フォトロゲイニング





東京ドーム22個分の広大な敷地を舞台に楽しめる「八ヶ岳フォトロゲイニング」は、自然の中を巡りながら写真撮影を楽しめるナビゲーションスポーツです。深緑に包まれた敷地内を歩きながら、制限時間90分の中でチェックポイントを巡り、写真を撮影しながら得点を競います。チームで作戦を立てながら高得点を目指し、月ごとのランキングも掲示されます。高原の景色を楽しみながら参加できるアクティビティです。

【場所】八ヶ岳高原リゾート敷地内（フロントにて受付）

【期間】通年

【時間】受付時間 9:00～16:00

【料金】配布資料1セット500円

＜参加の記念品として、夏限定アイスキャンディをプレゼント！（10月12日まで）＞

【ご予約・お問い合わせ】予約不要

※イベントは90分間。タイムオーバーは減点対象となります。

※スマホやデジカメなど撮影のできるものをご持参ください。

標高1,100ｍで楽しむ星空観賞





灯りの少ない環境に広がる「星空ひろば」では、標高1,100ｍならではの満天の星空を観賞できます。周囲の灯りが落ちる時間帯には、静寂に包まれた空間の中で星空だけを見上げる特別なひとときを楽しめるなど、高原リゾートならではの夜時間を満喫できます。

【場所】八ヶ岳高原リゾート 敷地内「星空ひろば」

【期間】通年

【時間】21:30～26:00

【料金】無料

【ご予約・お問い合わせ】予約不要。フロントにてご案内

※上記の時間はお車の侵入はできません。

※目が慣れるまでは暗闇のため、コテージ備え付けの懐中電灯をお持ちください。

※天候により星が見えない場合もございます。

【富士見高原リゾート】天空カート





完全自動運転カートで標高の高い山頂を目指す「天空カート」は、景色や高原の空気を楽しみながら気軽に小旅行気分を味わえる人気アクティビティです。頂上の「創造の森」では絶景テラスやカフェタイムを楽しめるほか、日本の高い山1～3位を一望できるスポットもあり、八ヶ岳エリアならではの雄大な景色を満喫できます。

【場所】富士見高原リゾート

（長野県諏訪郡富士見町境広原12067 898）

【期間】2026年4月4日（土）～11月23日（月）

【料金】当リゾート宿泊者は割引価格でご利用いただけます。

大人1,400円→1,120円、小学生700円→560円、幼児500円→400円、2歳以下無料

【ご予約・お問い合わせ】フロントにてチケット販売

※1台4人乗り。季節により定休日が異なります。詳細は公式HPをご確認ください。

”たのしい”がいっぱい！滝沢牧場





雄大な自然の中に広がる「滝沢牧場」では、動物とのふれあいやエサやり、乗馬体験など、高原ならではの牧場体験を楽しめます。奥へ進むと八ヶ岳の雄大な景色が広がり、自然に囲まれながらゆったりとした時間を過ごせるのも魅力。旅の途中に立ち寄りながら、夏の高原時間を満喫できます。

【場所】滝沢牧場（長野県南佐久郡南牧村野辺山23-1）

【期間】通年

【料金】当リゾート宿泊者は割引価格でご利用いただけます。

乗馬・エサやり・ソフトクリームセット2,200円→1,980円

【ご予約・お問い合わせ】予約不要

※ご利用の際は滝沢牧場受付窓口にて当リゾート宿泊の予約画面または領収証をご提示ください。

※冬期営業時間変更あり。詳細は公式HPをご確認ください。

― 思い出に残るアクティビティが盛りだくさん ―

コテージでできる！クッキング

コテージ滞在をより楽しめる「コテージでできる！クッキング」では、フレーバーポップコーンやほうとう作りを体験できます。家族や仲間と調理を楽しみながら、旅先ならではの思い出づくりができるのも魅力。滞在型リゾートならではの“過ごす楽しさ”を満喫できます。

敷地内を巡ろう！

自然豊かな敷地内を散策しながら楽しめる「敷地内を巡ろう！」は、隠れた動物のシルエットを探しながら高原散策を楽しめるアクティビティです。深緑に囲まれた敷地を歩きながら、自然を感じるひとときを過ごせます。

楽器演奏スペース「奏（かなで）の広場」開放

ピアノ常設の「奏の広場」では、持ち込み楽器を自由に演奏できます。旅先ならではの開放感の中で、気分転換や練習、旅仲間とのセッションなど、音楽とともに思い思いの時間を過ごせる空間です。

室内ゲームお楽しみBOX

「室内ゲームお楽しみBOX」は、ボードゲームやカードゲームを詰め込んだ数量限定のレンタルBOXです。一棟建てのコテージだからこそ、周囲を気にせず家族や仲間と盛り上がれるのも魅力。雨の日や夜のコテージ時間にもおすすめです。

【屋外イベント】スウェーデントーチで焼きマシュマロ体験

一本の丸太で長時間燃え続けるスウェーデントーチ（※）の炎を囲んで焼きマシュマロを楽しめる体験です。揺らぐ炎を眺めながら暖まったり、記念写真を撮ったりと、思い思いの時間を過ごせます。

花火広場withミニ縁日コーナー

フォレストガーデン中庭にて、夕食後のひとときを彩る夜の体験として花火広場をご用意します。手持ち花火を自由に楽しめる環境に加え、駄菓子取りや宝石すくい、スーパーボールすくいなどのミニ縁日も併設し、幅広い世代で気軽にお楽しみいただけます。

【自然探索】八ヶ岳高原の木を探してみよう！

フロントロビーで配布する植物シートを手に、敷地内を自由に散策しながら木々を探す体験です。広大なリゾートエリアで、普段見過ごしがちな植物に目を向けることで、散策が発見のある時間へと変わります。見たことのない花や木との出会いが、自然への興味を深めるきっかけとなります。

【自然を楽しむ乗り物】セグウェイ」（八ヶ岳アウトドア・アクティヴィティーズ）

インストラクターの案内のもと、ガーデンコースや林間コースを周遊します。出発前には乗り方のレクチャーがあり、初めての方でも安心して参加いただけます。歩くのとは異なる視点とスピード感で自然を体感できます。

【癒しの時間】カヤック（八ヶ岳アウトドア・アクティヴィティーズ）

標高1,600ｍの高原の池で、鳥の声や風の音に包まれながら水上を進むカヤック体験です。揺られるように進む心地よさに加え、自然の中で季節のハーブティーを楽しむ非日常のひとときも魅力です。自然の音や空気を感じながらゆったりと過ごせます。

【完全屋内】八ヶ岳キッズパーク

3ｍを超える大型エアー遊具や工作体験、コスチューム、赤ちゃんスペースなど、開放的なホールで様々な楽しみ方をご用意しています。

【自然堪能】ヨガマットでリフレッシュ

八ヶ岳の自然の中で体を整える時間として、ヨガマットの貸し出しを行います。コテージ内やテラス、見晴らしの丘など、好みの場所で自由に利用可能です。

八ヶ岳の自然に触れよう！野鳥観察

野鳥紹介シートや双眼鏡を使いながら森の野鳥観察を楽しめます。

【探索アイテム】オリジナルランタン作り

コテージの室内で手作りできるランタンキットを販売します。制作体験として楽しめるほか、完成後は散策や夕方の移動時にも活用可能です。自分だけのアイテムが滞在の思い出をより深めます。

【探検セット】虫や植物満喫セット

虫取り網、ピンセット、虫かごをセットにした貸し出しアイテムです。昆虫採集や植物観察に活用でき、小さなお子様でも扱いやすく、自然に触れながら学びや発見につながります。

コテージでできる！工作体験

プロペラ飛行機や万華鏡、風鈴など気軽に楽しめる工作キットを販売しています。

コテージでできる！フォトフレームづくり

旅で撮影した写真をフォトフレームに収めて持ち帰れるクラフト体験です。

【大人の自由時間】おとなのスケッチセット

卓上イーゼルと色鉛筆を貸し出し。高原の自然を眺めながらスケッチを楽しめます。

寝袋貸出

コテージ滞在中にアウトドア気分を楽しめる寝袋を貸し出し。テラスで星空観賞にも活用できます。

【驚き体験】実験セット

手のひらプラネタリウムや紙せっけん作りなど、手軽に取り組めるキットを販売します。雨の日や室内での時間にもおすすめです。

























▼本リリースに掲載のアクティビティ詳細はこちらからご確認いただけます▼ https://iconia.co.jp/hotel-izumigo-ambient-yatsugatake-cottage-yamanashi

バーベキューレストラン





木々に囲まれた「バーベキューレストラン」では、甲州ワインビーフや野菜、高原カレーなどが食べ放題。さらに、アルコールやソフトドリンクが飲み放題で楽しめます。日が暮れるとレストランにあかりが灯り、中庭では花火やスウェーデントーチを囲みながら焼きマシュマロを楽しめるなど、夏の夜を彩る体験も充実。コテージから散策しながら会場へ向かう時間も、高原リゾートならではの魅力です。

【場所】八ヶ岳高原リゾート内「フォレストガーデン」

【期間】2026年4月24日（金）～2026年10月12日（月）

【時間】17:30～21:00（17:30～18:30入場）

※繁忙期は17:00～17:30入場、19:00～19:30入場の2部制となります。

【料金】1泊2食付きの宿泊プランに含まれています。

【ご予約・お問い合わせ】TEL:0551-38-2336

※予約状況により営業時間を変更する場合があります。

※食材の仕入れ状況によりメニューが変更となる場合がございます。

※記載されている料金はすべて税込です。

※画像はイメージです。

※天候等により内容が変更となる場合があります。

※各アクティビティは利用人数に限りがあるため、定員になり次第終了となる場合があります。



―「八ヶ岳高原リゾート」概要 -





八ヶ岳高原リゾートは、山梨県北杜市の標高約1,100ｍ、八ヶ岳南麓の森に広がる滞在型リゾートです。白樺やカラマツの森に囲まれたヴィラタイプのコテージで、別荘のようにゆったりと過ごせる滞在を提供しています。フロント棟内の温泉大浴場も利用でき、八ヶ岳の自然や周辺観光を楽しみながら、暮らすようなリゾートステイをお楽しみいただけます

■名称：八ヶ岳高原リゾート

■TEL：0551-38-2336

■階数：コテージ（ヴィラタイプ客室）

■客室数：コテージ全128棟

■チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00

■レストラン：フロント棟レストラン利用可（一部休止期間あり）

■付帯施設：温泉大浴場（フロント棟）、フロント、売店

■アクセス：中央自動車道「長坂IC」より車で約20分

JR中央線「小淵沢駅」より車で約15分

■公式サイト：https://iconia.co.jp/hotel-izumigo-ambient-yatsugatake-cottage-yamanashi

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp