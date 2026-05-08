ジョージ・クルーニー、ブラッド・ピット、マット・デイモンらの超豪華スターが夢の競演！『オーシャンズ』シリーズ全4作品一挙放送！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、プロの強盗集団たちが難攻不落のターゲットに挑む『オーシャンズ』シリーズ全4作を一挙放送いたします。

ハリウッドが誇るジョージ・クルーニー、ブラッド・ピット、マット・デイモンらの超豪華スターが夢の競演を果たす『オーシャンズ１１』、『オーシャンズ１２』、『オーシャンズ１３』ほか、サンドラ・ブロックを始め、ケイト・ブランシェット、アン・ハサウェイら豪華女優が集結する『オーシャンズ８』まで、シリーズを一気に見られるチャンス！史上最強の犯罪チームによるゴージャスなダマしの連続と、スリリングな展開に一瞬たりとも目が離せない。ド派手にアガる犯罪エンタテイメントを、是非お見逃しなく！

『オーシャンズ』シリーズ全4作品一挙放送！

ジョージ・クルーニー他オールスター共演のサスペンスコメディ。

大金強奪を目論む１１人の犯罪プロ集団の華麗な活躍を描く。

『オーシャンズ１１』(C) 2001 Warner Bros.『オーシャンズ１１』放送日時：【字】5月21日（木）よる 8：00／【吹】5月9日（土）午後 2：15

１９６０年にフランク・シナトラ主演で製作された『オーシャンと十一人の仲間』を、スティーヴン・ソダーバーグ監督がリメイク。オーシャン役にジョージ・クルーニー、その右腕的存在役にブラッド・ピット、駆け出しスリ役にマット・デイモンなど、人気俳優たちが個性的なキャラクターを和気藹々と快演。ソダーバーグ監督独特のモダンな映像感覚を生かし、古風なストーリーの泥棒活劇を現代的で華やかな群像ドラマへと変換した。

ジョージ・クルーニー主演、人気サスペンスコメディシリーズ第２弾。

プロの強盗集団“オーシャンと仲間たち”が、ヨーロッパを舞台に更なる大強盗計画に挑む！

『オーシャンズ１２』放送日時：【字】5月22日（金）よる 8：00／【吹】5月10日（日）午前 11：30

ジョージ・クルーニーを筆頭に前作のメンバーが再び集結。アムステルダムやローマ、シチリア島などヨーロッパの名だたる観光名所を舞台に、奇想天外なスリルと笑い、遊び心たっぷりの犯罪劇が展開する。フランスの人気俳優ヴァンサン・カッセルがオーシャンに勝負を挑む泥棒貴族役で、そして女優キャサリン・ゼタ＝ジョーンズが彼らを追う捜査官役で登場し、前作以上にワールドワイドで豪華なキャスティングが話題を呼んだ。

『オーシャンズ１２』(C) 2004 Warner Bros. Entertainment Inc. and Village Roadshow Films (BVI) Limited -- All Other Territories. All Rights Reserved.

ジョージ・クルーニー主演、人気サスペンスコメディシリーズ第３弾。

仲間の仇討ちのため、“オーシャンと仲間たち”がラスベガスで大勝負に出る！

『オーシャンズ１３』(C) 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. and Village Roadshow Films (BVI) Limited -- All Other Territories. All Rights Reserved.『オーシャンズ１３』放送日時：【字】5月23日（土）よる 8：00／【吹】5月10日（日）午後 1：40

スティーヴン・ソダーバーグ監督、主演ジョージ・クルーニーをはじめ前２作のスタッフ・キャストが３度目の結集。旧知のホテル王ベネディクトや前作に登場した泥棒貴族ナイト・フォックスも交え、勝負と遊びの入り混じった騙し合いが展開。ゲストにアル・パチーノを迎え、貫録たっぷりで洒脱な憎まれ役をさすがの存在感で妙演。往年のオールスター総出演ハリウッド映画を彷彿とさせる、ゴージャス感が充満している。

大人気サスペンスコメディ『オーシャンズ１１』の女性版。

女性犯罪チームが、世界的ファッションの祭典から宝石を奪い取る！

『オーシャンズ８』放送日時：【字】5月24日（日）よる 8：00／【吹】5月9日（土）ひる 12：00

全世界で大ヒットを記録した“オーシャンズ”シリーズ。チームを率いたダニー・オーシャンの妹デビーを主人公にした犯罪エンタテインメント。主演のサンドラ・ブロックを始め、ケイト・ブランシェット、アン・ハサウェイら豪華女優が集結。全員女性の犯罪ドリームチームがゴージャスな宝石強奪作戦を繰り広げる。監督は『ハンガー・ゲーム』のゲイリー・ロス。実際のセレブたちがカメオ出演したレッドカーペットのシーンは必見！

『オーシャンズ８』(C) 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. and Village Roadshow Films (BVI) Limited. -- All Other Territories. All Rights Reserved.