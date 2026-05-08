シーネット、グループフィロソフィー「We Make Smiles ― 現場によりそい、未来を届ける ―」を策定理念体系を刷新し、シーネットのミッションを明確化

株式会社シーネット

株式会社シーネット（以下シーネット、本社：千葉県千葉市、代表取締役社長 兼 COO：小野崎光彦）は、このたびグループとしての方向性を明確にするため、理念体系を見直し、新たなグループフィロソフィー「We Make Smiles ― 現場によりそい、未来を届ける ―」およびシーネットのミッションを策定いたしましたのでお知らせいたします。

近年、シーネットグループは事業領域の拡大とともに成長を続けてまいりました。

一方で、物流業界においては人手不足の深刻化や需要の多様化、サプライチェーン全体の最適化など、企業に求められる役割はますます高度化しています。

このような環境変化の中で、グループとしての存在意義と進むべき方向性を改めて定義し、すべてのステークホルダーに対して一貫した価値を提供することを目的に、理念体系の見直しを行いました。

■ シーネットグループの新理念体系

■ グループフィロソフィー

We Make Smiles ― 現場によりそい、未来を届ける ―

本フィロソフィーは、現場によりそい、課題をともに解決し続けることで、社会に価値を届ける存在でありたいという想いを表現したものです。

物流・製造現場のリアルな課題に向き合い続けてきたこれまでの歩みを礎に、今後も人とのつながりを大切にしながら、社会を支える企業であり続けることを目指します。

■ シーネットのミッション

Himalayasを磨く

物流現場の知見と課題をHimalayasに集約し、止めることのできない物流インフラの中核を担うシステムとして磨き続けます。Himalayasをより多くの現場へ届け、現場の安定と成長に寄り添うことで、物流を、そして社会を支え続けます。

シーネットは、物流現場の知見と課題を、同社の中核であるクラウド型WMS「ci.Himalayas」に集約し、磨き続けることを使命としています。物流は、止めることのできない社会インフラです。

その中核を担うシステムとして、「ci.Himalayas」を進化させ続けることで、現場の安定稼働と成長によりそい、物流全体、ひいては社会を支える基盤を構築してまいります。

また、同製品を軸に、グループ各社のサービスやテクノロジーと連携することで、人・モノ・情報をつなぎ、物流全体の最適化を実現してまいります。

なお、理念体系全体として、グループビジョンおよびグループバリューについても策定しております。

■ グループビジョン

【事業ビジョン】WMSを中心としたテクノロジーとサービスをクロスセルし、お客様の現場と成長によりそうパートナーとして、物流業界の持続的な発展に貢献する。

【組織ビジョン】目指す方向と組織の仕組みがひとつになり、一人ひとりが笑顔とオーナーシップを持って前進し続ける組織になっている。

■ グループバリュー

ヒントは現場 Hands-on 現場こそ私たちの思考と行動の原点。

まっすぐ誠実 Integrity 誠実に向き合う。その積み重ねが長期的な信頼の礎となる。

ラストまで Mastery 最後まで手を抜かない。やりきることが、私たちの誇り。

躍進 Advance 現状に満足せず、常に一歩先へ。挑戦し続ける姿勢が、個人とグループの成長を加速させる。

■ 創業の精神

創業者の歩みや、社員へ継承すべき価値観、今後の展望などをまとめた読み物として整理し、次世代への理念継承を進めてまいります。

■ 今後の取り組み

シーネットグループは、WMSを中心としたテクノロジーとサービスの連携を強化し、より広い領域での課題解決を推進してまいります。

WMSをハブとした物流全体最適の実現 グループ各社とのクロスセルによる提供価値の拡張 現場データの活用による継続的な改善提案

これらを通じて、単なるシステム提供にとどまらないパートナーとして、お客様とともに価値創出を行ってまいります。

■ 代表コメント

シーネットが30年以上にわたりお客様から選ばれ続けてきたのは、技術力だけでなく、現場の課題に真剣に向き合い、お客様と共に歩んできた積み重ねがあったからだと考えています。

今回策定したフィロソフィー「We Make Smiles ― 現場によりそい、未来を届ける ―」は、私たちの原点を改めて言語化したものです。お客様の現場に価値を届けること、そしてそこで働く方々にとってより良い環境を実現することが、私たちの使命です。

物流は社会を支えるインフラであり、止めることはできません。

だからこそ私たちは、「Himalayasを磨く」というミッションのもと、安定して止まらないシステムを提供し続ける責任があります。



今後も、現場起点・誠実さ・やり切る力・挑戦心という価値観を大切にしながら、お客様によりそい、共に課題解決に取り組むパートナーとして、価値創出を続けてまいります。

代表メッセージはこちら :https://www.cross-docking.com/message/

■会社概要

会社名：株式会社シーネット

所在地：千葉県千葉市

代表者：代表取締役社長 兼 COO 小野崎 光彦

所在地 ： 千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 3 幕張テクノガーデン B 棟 11 階

事業内容：物流システム研究開発・販売業務

物流システムクラウドサービス業務

音声・画像認識システム研究開発・販売業務

モバイル端末販売業務

電気通信工事業（建設業許可番号:千葉県知事(般-28)第50701号）

URL：https://www.cross-docking.com

1992年の創業以来、物流一筋にシステム化による業務効率化と品質向上に取り組んできた、倉庫管理システムのパイオニアです。「現場をＩＴで気持ち良くする」を企業理念に掲げ、営業・開発・サポートまで、プロジェクトに携わる関係者全員が、それぞれの視点で物流の現場を熟知し、物流現場が抱える課題に最適解を提示しています。

2011年から14年連続クラウド型WMS売上シェアNo.1*を達成。現在は、物流システムサービスインテグレーションを通じ、多様な企業の物流戦略をサポートしています。

*デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望 2025年度版