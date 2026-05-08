DATA119、アイ・オー・データ無償データ復旧サービスの復旧実行パートナーに

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社が運営するAOSデータ復旧サービスセンター「DATA119」（以下、DATA119）は、株式会社アイ・オー・データ機器（以下、アイ・オー・データ）が展開する無償データ復旧サービスにおいて、復旧支援体制を担っています。

DATA119は、アイ・オー・データ製品のデータ復旧支援において長年にわたり協力体制を築いてきた実績を有し、11年間の対応実績と6,000件以上の成功事例を基盤に、利用者が大切なデータをあきらめずに済む復旧支援体制を提供しています。

■背景

近年、写真・動画・業務ファイル・研究データなど、保存データの重要性は一層高まっています。

その一方で、ストレージ障害が発生した際、利用者にとって本当に重要なのは、機器の修理や交換だけでなく、保存されたデータそのものを取り戻せることです。

こうした中、アイ・オー・データは無償データ復旧サービスを開始し、製品購入後の安心まで含めたサポート価値の拡充を進めています。

DATA119は、今回新たなこの取り組みにおいて復旧支援体制を担い、実務面から利用者の安心を支えていきます。

■無償データ復旧サービスについて

本サービスは、アイ・オー・データ製ストレージ製品の利用者を対象に、保証期間内に発生した、ファイルシステム障害や軽微なOS障害などの軽度の論理障害に対して、データ復旧作業を無償で提供するサービスです。

対象商品、サービスの流れ等については以下をご覧ください。

https://www.iodata.jp/support/service/iss/fukkyu/hdd_sd.htm

■アイ・オー・データとの取り組みの位置づけ

DATA119とアイ・オー・データの関係は、今回新たに始まったものではありません。

これまでにも、アイ・オー・データのデータ復旧サービスにおいて協力体制が整えられており、継続的な連携のもとで復旧支援が行われてきました。

今回、新たに提供する無償データ復旧サービスは、そうした従来の協力体制を基盤として、より明確に利用者へ提供価値を示す取り組みです。

すなわち、DATA119は単なる紹介先ではなく、購入後の安心を支える復旧支援の実行基盤として、本取り組みを支えています。

■DATA119の役割

DATA119は、障害が発生した記録媒体に対して、診断、障害種別の切り分け、復旧可否の判断、データ抽出までを担います。

単なる受付窓口ではなく、実際の復旧支援体制を担う実務基盤として、利用者が大切なデータを取り戻すためのプロセスを支えています。

また、利用者が相談しやすい体制づくりの一環として、初期調査無料・見積り無料・復旧不可時の作業費用無料の料金体系を採用しています。

さらに、成功報酬制を掲げることで、依頼時の費用面の不安を抑えながら相談できる環境を整えています。

■DATA119の強み

1. 長年の協力体制に裏打ちされた対応知見

DATA119は、アイ・オー・データ製品のデータ復旧支援において、11年間にわたり継続対応してきた実績を有しています。

継続的な取り組みの中で蓄積してきた知見は、利用者への安定した復旧支援体制につながっています。

2. 実数で示せる復旧支援実績

アイ・オー・データ向けの案内ページでは、DATA119の復旧チームは6,000件以上の成功事例を有するチームとして案内されています。

実数で示せる実績があることは、第三者にとっても信頼性を判断しやすい要素のひとつです。

3. 相談しやすい料金体系

DATA119は、成功報酬制を採用し、初期調査無料・見積り無料・復旧不可時の作業費用無料の体制を整えています。

費用面の不安が相談の障壁になりやすいデータ復旧領域において、利用者が一歩踏み出しやすい仕組みを備えています。

DATA119の実績と選ばれる理由

4. 具体的な復旧事例の提示

IO DATA向けページでは、具体的な復旧事例も公開しています。

たとえば、以下のような実績があります。

- 外付けHDD「HDCN-U500」：142.28GB復旧- NAS「HDL-CE2.0S」：98.82GB復旧- 外付けHDD「HDPF-UT1.0K」：357.61GB復旧

このように、製品名と復旧結果を具体的に提示できることも、利用者にとっての安心材料となります。

■DATA119 事業責任者 菅野 善之 コメント

アイ・オー・データ社製品の復旧事例

データ障害は、利用者にとって突然起こるトラブルです。だからこそ、障害が起きたあとに「どこへ相談すればよいか」「本当にデータを取り戻せる可能性があるのか」が見えやすいことが重要だと考えています。

今回、アイ・オー・データ様と築いてきた協力体制を基盤に、無償データ復旧サービスの復旧支援を担えることを大変意義深く感じています。

今後も、製品ライフサイクル全体を通じたデータ保全の支援に取り組み、購入後の安心を実務面から支えてまいります。

■今後の展望

DATA119は今後も、データ障害に直面した利用者に対し、適切な診断と復旧支援を提供するとともに、メーカーやパートナー企業との連携を通じて、より安心して製品・サービスを利用できる環境づくりに取り組んでまいります。

■関連情報

▼アイ・オー・データ 無償データ復旧サービスに関する公式発表(https://www.iodata.jp/news/2026/press/pr008.htm)

▼アイ・オー・データ製品利用者向け DATA119案内ページ(https://www.data119.jp/option/lp003/)

■会社概要

会社名：AIデータ株式会社

サービス名：AOSデータ復旧サービスセンター「DATA119」

サービスURL：https://www.data119.jp

代表者：代表取締役社長 佐々木 隆仁

設 立：2015年4月1日

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町4F

資本金：1億円（資本準備金15億2,500万円）

事業内容：クラウドデータ事業

データ復旧事業

リーガルデータ事業

AXデータ事業

▼データ復旧に関するご相談はこちら(https://www.data119.jp/mail/)

▼協業・パートナー / 取材等の問い合わせはこちら(https://www.data119.jp/media/)