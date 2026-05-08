「働くその先に喜びを感じられる社会を作る」をミッションに掲げる株式会社就活ラジオ（本社：富山県富山市、代表取締役：碓井 一平）は、2026年5月9日(土)に開催される「いしかわインターンシップ＆仕事研究フェス2026」において、当社が提供する価値観マッチングツール「AIタレンティー」が導入されることをお知らせいたします。

本イベントは、石川県内の企業約270社が参加し、インターンシップ等のプログラム説明が行われる北陸最大級のイベントです。AIタレンティーの導入により、事前の価値観診断を通じて、求職者と企業が条件面に囚われない"相性の良さ"を可視化し、より本質的な出会いの創出と、イベント満足度の向上を目指します。

イベントの概要はこちら：https://jobnavi-i.jp/detail?id=28577

■導入の背景と狙い

近年、新卒採用においては就職活動の早期化が進み、企業・学生双方にとってインターンシップの重要性が急速に高まっています。

特に低学年次からのキャリア形成が一般化する中で、学生は限られた時間の中で多くの企業を比較・検討する必要があり、「どの企業を見ればよいか分からない」という課題を抱えています。

一方、企業側においても、インターンシップ段階からの母集団形成や関係構築が採用成功の鍵を握るようになっており、いかに自社に合った学生と早期に出会えるかが重要になっています。

しかし、大規模な合同イベントでは、依然として知名度やイメージに左右された企業選びが起こりやすく、学生と企業の本質的な相性に基づいた出会いが生まれにくい構造があります。

こうした背景を踏まえ、「価値観」を軸にしたマッチングを可能にするAIタレンティーを導入いただきました。早期接点の段階から相性を可視化することで、マッチングの質とその後のキャリア選択の精度向上を目指します。

■AIタレンティーの特徴

「いしかわインターンシップ＆仕事研究フェス2026」において、AIタレンティーは下記のメリットを提供いたします。

①求職者・企業双方が事前に簡単な質問に回答することで、AIがマッチ度の高い企業を提示 ②イベント当日は、求職者がマッチング結果をもとにブース訪問することで、対話の質と参加満足度の向上を図る

■事前キャリアガイダンスの実施および広報支援

また本イベントに先立ち、当社は石川県と連携し、県内大学をまわりキャリアガイダンスを実施しました。ガイダンスでは、イベントの開催案内とあわせて、インターンシップの活用方法や「AIタレンティー」の活用方法についても説明し、価値観マッチングの重要性について学生への理解促進を図ってまいりました。

さらに、本イベントの告知・集客に使用されるチラシデザインについても当社が企画・制作を担当しており、学生との接点設計から当日の体験設計まで一貫して関わっています。

▼チラシデータはこちら

https://jobnavi-i.jp/document/260509_fes_flyer.pdf

■イベント概要

名称：いしかわインターンシップ＆仕事研究フェス2026

開催日：2026年5月9日(土)12：30～15：40（受付12：00～）

会場：石川県産業展示館4号館（金沢市袋畠町南193）

参加対象者：主に2028年3月卒業予定の学生（全学年・留学生参加OK）

参加企業：約270社

導入ツール：AIタレンティー（提供：就活ラジオ）

■株式会社就活ラジオ

「働くその先に喜びを感じられる社会を作る」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。2022年1月に富山県で創業。地方における若者の流出と企業の採用における課題解決に乗り出す。2025年3月にAIを活用し企業と学生の価値観や適性に基づいてマッチングを自動最適化するサービス「AI タレンティー」をリリース。従来の就職活動での基準になっていた「知名度」や「条件」による企業選びの文化を変え、学生の「内定」をゴールにするのではなく、入社後の定着と活躍を目指す。その他、地方大学との連携、行政のプロポーザル事業も実施。

商号：株式会社就活ラジオ 代表：碓井一平 所在地：富山県富山市上飯野20-6 設立：2022年1月11日 資本金：3,500万円（資本準備金含む） HP：https://www.shukatsuradio.com/