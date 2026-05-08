『ホイッスル！』のコンテンツプリントが2026年5月10日より販売開始！！

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株式会社小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント

『月刊ホイッスル！』

概要

『月刊ホイッスル！』プリントくじら


2026年5月10日（日）12:00より販売開始


商品詳細ページ：https://print.onlinekujira.com/lp/whistle/



商品ラインナップ


『月刊ホイッスル！』5月号 ラインナップ

■カレンダー


はがき 300円（税込）、L判写真紙 300円（税込）、2L判写真紙 500円（税込）




■イラストブロマイド


L判写真紙 300円（税込）、L判シール紙 400円（税込）




■1P漫画


A4普通紙　各200円（税込）



同時発売!!『月刊ホイッスル！』スタート記念！超ゴーカ キャラクターブロマイド

「月刊ホイッスル！」の発売を記念して、全78種の超ゴーカなキャラクターブロマイドを同時発売!!



全78種の超ゴーカなキャラクターブロマイド

『月刊ホイッスル！』スタート記念！　超ゴーカ キャラクターブロマイド


https://print.onlinekujira.com/lp/whistle/character/




1枚に2つのイラストをプリント！ カットすればミニカードとして使えるブロマイドです。


好きな絵柄を選べます。




L判写真紙 各300円（税込）


L判シール紙 各400円（税込）



『月刊ホイッスル！』スタート記念！フォロー＆リポストキャンペーン開催！

公式アカウントをフォロー＆RPでプレゼント!!


プリントくじら（@printkujira(https://x.com/printkujira)）、『ホイッスル!』の公式アカウント（@whistle_24(https://x.com/whistle_24)）の2つの公式アカウントをフォロー＆対象のポストをリポストすると、抽せんで10名様に「樋口大輔先生直筆サイン入りキャラクターブロマイド」をプレゼント!!



フォロー＆リポストキャンペーン

キャンペーン期間：2026年5月10日(日)12:00～6月9日(火)11:59


応募の詳細は「プリントくじら」公式サイト(https://print.onlinekujira.com/lp/whistle/)をチェック！



『ホイッスル！』とは

公式サイト：https://whistle-official.com/


公式X：@whistle_24(https://x.com/whistle_24)（https://x.com/whistle_24）




「プリントくじら」とは？

「プリントくじら」は、好きなコンテンツを選んで、全国のコンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）で印刷できるサービスです。


会員登録は不要で、ブロマイドやシール、ワークブックなど、さまざまなコンテンツを「必要なときに、必要な場所で」手軽に印刷できます。



利用方法


※会員登録は不要です。


1. 「プリントくじら」公式サイトへアクセス


2. 印刷したいコンテンツのプリント番号またはQRコードを確認


3. プリント番号を全国のコンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）のコピー機に入力、またはQRコードを読み取り


4. その場でお支払いをし、印刷完了！


※詳しくは「プリントくじら」公式サイトをご確認ください。



サービス概要


サービス名：プリントくじら


公式サイト：https://print.onlinekujira.com/


公式Xアカウント：＠printkujira (https://x.com/printkujira)（https://x.com/printkujira）



権利表記


(C)Daisuke Higuchi


(C) SHOGAKUKAN MUSIC & DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD.



お問い合わせ


株式会社 小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント


Email：printkujira@smde.co.jp