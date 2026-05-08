『ホイッスル！』のコンテンツプリントが2026年5月10日より販売開始！！
『月刊ホイッスル！』
概要
『月刊ホイッスル！』プリントくじら
2026年5月10日（日）12:00より販売開始
商品詳細ページ：https://print.onlinekujira.com/lp/whistle/
商品ラインナップ
『月刊ホイッスル！』5月号 ラインナップ
■カレンダー
はがき 300円（税込）、L判写真紙 300円（税込）、2L判写真紙 500円（税込）
■イラストブロマイド
L判写真紙 300円（税込）、L判シール紙 400円（税込）
■1P漫画
A4普通紙 各200円（税込）
同時発売!!『月刊ホイッスル！』スタート記念！超ゴーカ キャラクターブロマイド
「月刊ホイッスル！」の発売を記念して、全78種の超ゴーカなキャラクターブロマイドを同時発売!!
全78種の超ゴーカなキャラクターブロマイド
『月刊ホイッスル！』スタート記念！ 超ゴーカ キャラクターブロマイド
https://print.onlinekujira.com/lp/whistle/character/
1枚に2つのイラストをプリント！ カットすればミニカードとして使えるブロマイドです。
好きな絵柄を選べます。
L判写真紙 各300円（税込）
L判シール紙 各400円（税込）
『月刊ホイッスル！』スタート記念！フォロー＆リポストキャンペーン開催！
公式アカウントをフォロー＆RPでプレゼント!!
プリントくじら（@printkujira(https://x.com/printkujira)）、『ホイッスル!』の公式アカウント（@whistle_24(https://x.com/whistle_24)）の2つの公式アカウントをフォロー＆対象のポストをリポストすると、抽せんで10名様に「樋口大輔先生直筆サイン入りキャラクターブロマイド」をプレゼント!!
フォロー＆リポストキャンペーン
キャンペーン期間：2026年5月10日(日)12:00～6月9日(火)11:59
応募の詳細は「プリントくじら」公式サイト(https://print.onlinekujira.com/lp/whistle/)をチェック！
『ホイッスル！』とは
公式サイト：https://whistle-official.com/
公式X：@whistle_24(https://x.com/whistle_24)（https://x.com/whistle_24）
「プリントくじら」とは？
「プリントくじら」は、好きなコンテンツを選んで、全国のコンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）で印刷できるサービスです。
会員登録は不要で、ブロマイドやシール、ワークブックなど、さまざまなコンテンツを「必要なときに、必要な場所で」手軽に印刷できます。
利用方法
※会員登録は不要です。
1. 「プリントくじら」公式サイトへアクセス
2. 印刷したいコンテンツのプリント番号またはQRコードを確認
3. プリント番号を全国のコンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）のコピー機に入力、またはQRコードを読み取り
4. その場でお支払いをし、印刷完了！
※詳しくは「プリントくじら」公式サイトをご確認ください。
サービス概要
サービス名：プリントくじら
公式サイト：https://print.onlinekujira.com/
公式Xアカウント：＠printkujira (https://x.com/printkujira)（https://x.com/printkujira）
権利表記
(C)Daisuke Higuchi
(C) SHOGAKUKAN MUSIC & DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD.
お問い合わせ
株式会社 小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント
Email：printkujira@smde.co.jp