『ホイッスル！』のコンテンツプリントが2026年5月10日より販売開始！！

概要

株式会社小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント『月刊ホイッスル！』

『月刊ホイッスル！』プリントくじら

2026年5月10日（日）12:00より販売開始

商品詳細ページ：https://print.onlinekujira.com/lp/whistle/

商品ラインナップ

『月刊ホイッスル！』5月号 ラインナップ

■カレンダー

はがき 300円（税込）、L判写真紙 300円（税込）、2L判写真紙 500円（税込）

■イラストブロマイド

L判写真紙 300円（税込）、L判シール紙 400円（税込）

■1P漫画

A4普通紙 各200円（税込）

同時発売!!『月刊ホイッスル！』スタート記念！超ゴーカ キャラクターブロマイド

「月刊ホイッスル！」の発売を記念して、全78種の超ゴーカなキャラクターブロマイドを同時発売!!

全78種の超ゴーカなキャラクターブロマイド

『月刊ホイッスル！』スタート記念！ 超ゴーカ キャラクターブロマイド

https://print.onlinekujira.com/lp/whistle/character/

1枚に2つのイラストをプリント！ カットすればミニカードとして使えるブロマイドです。

好きな絵柄を選べます。

L判写真紙 各300円（税込）

L判シール紙 各400円（税込）

『月刊ホイッスル！』スタート記念！フォロー＆リポストキャンペーン開催！

公式アカウントをフォロー＆RPでプレゼント!!

プリントくじら（@printkujira(https://x.com/printkujira)）、『ホイッスル!』の公式アカウント（@whistle_24(https://x.com/whistle_24)）の2つの公式アカウントをフォロー＆対象のポストをリポストすると、抽せんで10名様に「樋口大輔先生直筆サイン入りキャラクターブロマイド」をプレゼント!!

フォロー＆リポストキャンペーン

キャンペーン期間：2026年5月10日(日)12:00～6月9日(火)11:59

応募の詳細は「プリントくじら」公式サイト(https://print.onlinekujira.com/lp/whistle/)をチェック！

『ホイッスル！』とは

公式サイト：https://whistle-official.com/

公式X：@whistle_24(https://x.com/whistle_24)（https://x.com/whistle_24）

「プリントくじら」とは？

「プリントくじら」は、好きなコンテンツを選んで、全国のコンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）で印刷できるサービスです。

会員登録は不要で、ブロマイドやシール、ワークブックなど、さまざまなコンテンツを「必要なときに、必要な場所で」手軽に印刷できます。

利用方法

※会員登録は不要です。

1. 「プリントくじら」公式サイトへアクセス

2. 印刷したいコンテンツのプリント番号またはQRコードを確認

3. プリント番号を全国のコンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）のコピー機に入力、またはQRコードを読み取り

4. その場でお支払いをし、印刷完了！

※詳しくは「プリントくじら」公式サイトをご確認ください。

サービス概要

サービス名：プリントくじら

公式サイト：https://print.onlinekujira.com/

公式Xアカウント：＠printkujira (https://x.com/printkujira)（https://x.com/printkujira）

権利表記

(C)Daisuke Higuchi

(C) SHOGAKUKAN MUSIC & DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD.

お問い合わせ

株式会社 小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント

Email：printkujira@smde.co.jp