世界的デベロッパー「SOBHA Realty」と共同開催 | ドバイ不動産説明会をパーク ハイアット東京にて開催

BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C

ドバイ不動産の販売・コンサルティングを手掛けるBITEX（代表取締役社長：上野 真司）は、UAEを代表する高級不動産デベロッパーSOBHA Realty（以下、ショーバ社）と共同で、2026年5月22日（木）・23日（金）の2日間、パーク ハイアット東京にて「SOBHAドバイ不動産説明会」を開催いたします。本説明会では、世界中の富裕層・投資家から注目を集めるドバイ不動産市場の最新動向と、ショーバ社の最新旗艦プロジェクト「Sobha Sanctuary」などを参加者限定でご紹介いたします。

ドバイを代表するデベロッパー「SOBHA Realty」とは

【無料参加】お申し込みはこちらから :https://property-seminar.online/sobha1/lp4/?utm_source=pr&utm_medium=referral

ショーバ社は、UAE・ドバイを拠点とする大手高級不動産デベロッパーです。設計・建設・内装・品質管理のすべてを自社グループ内で一貫して手掛ける「内製化体制（バックワード・インテグレーション）」を業界の強みとして確立しており、引き渡し遅延が少ない信頼性の高さで世界中の投資家から評価されています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/138752/table/36_1_79aae1b76aa02f325928fd3ad1c93936.jpg?v=202605081151 ]

東京23区と同程度の平米単価でありながら、より広い専有面積とプール・ジム・サウナ・シアタースペース・カフェ・リテールといった充実した共用設備が標準装備されている点が、日本人投資家から注目を集める最大の理由です。

SOBHA Realtyの物件は、投資目的のみならず、居住用・セカンドハウス・海外資産分散など、多様なニーズに対応できる点も特徴です。

参加者限定公開｜注目プロジェクト「Sobha Sanctuary」

本説明会では、ショーバ社の最新旗艦プロジェクト「Sobha Sanctuary」を参加者限定でご紹介します。総開発規模AED 500億（約2兆円）、敷地面積約3,480万平方メートル に及ぶドバイ最大級のマスターコミュニティです。

価格・物件タイプ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/138752/table/36_2_7e89c20f4e24fe1d2fa52af5fa73f5df.jpg?v=202605081151 ]

支払いプラン

■ 申込証拠金（EOI）：物件価格の2%

■ 建築進捗に連動した分割払い（60%）

■ 引き渡し時に残金（40%）支払い

■ AED 200万（約8,400万円）以上の購入でUAEゴールデンビザ（10年間）の申請資格あり

アクセス

Downtown Dubaiまで車で約20分、ドバイ国際空港（DXB）まで約25分と都市中心部へも便利なロケーションです。

- ドバイ国際空港（DXB）約25分- Downtown Dubai約20分- Global Village約15分- IMG Worlds of Adventure約15分- Dubai Outlet Mall約18分- Dubai Academic City約12分

本セミナーでは、価格帯・立地・開発計画・支払いプラン・投資メリットについて詳しく解説いたします。

主な特徴

【無料参加】お申し込みはこちらから :https://property-seminar.online/sobha1/lp4/?utm_source=pr&utm_medium=referral

■ 緑・水辺・森林をテーマにした開放感のある住環境（敷地内5万本以上の樹木）

■ ラグジュアリーでありながら、東京23区と比較して検討しやすい価格帯

■ プール・ジム・ラウンジ・スパ・スポーツコートなど25種類以上の充実した共用施設

■ 居住用・セカンドハウス・賃貸運用・海外資産分散など幅広い目的に対応

■ フリーホールド物件（外国人の完全所有権取得可能）

■ UAEゴールデンビザ（10年）の取得対象物件

セミナー概要

【無料参加】お申し込みはこちらから :https://property-seminar.online/sobha1/lp4/?utm_source=pr&utm_medium=referral- 会場： パークハイアット東京東京都新宿区西新宿3丁目7-1-2- 日時： 5月22日（金）・23日（土）各日2部制（11:00～／14:00～）- 所要時間： 約90分（質疑応答含む）※セミナー後、個別相談も可能です。- 参加方法： 事前申込制（参加無料）

▼【参加無料】お申し込みはこちら

https://property-seminar.online/sobha1/(https://property-seminar.online/sobha1/lp4/?utm_source=pr&utm_medium=referral)

会社概要

社 名：

BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C（アブダビ法人）

BITEX TRUST REAL ESTATE L.L.C（ドバイ法人）(https://bitex-dxb.com/)

代表取締役社長：上野 真司

日本連絡先：050-1720-4462

申込ページ：https://bitex-dxb.com/webinar/

お問い合わせ：customer@bitex-co.com

note：https://note.com/shinji_ueno82/all