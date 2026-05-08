トキエア株式会社

新潟拠点の地域航空会社トキエア株式会社（本社：新潟県新潟市 代表取締役：和田直希、長谷川政樹 以下トキエア）は2026年5月28日（木）に新潟発神戸行きを増便運航いたします。

本運航便は、2026年5月8日（金）12:00より販売開始いたします。

本運航便は、新潟空港を朝に出発し、神戸空港へ9時台に到着するダイヤを設定しており、ビジネス・観光ともに利便性の高いフライトとなっております。朝の早い時間に神戸へ到着できることにより、その後の行動を効率的に計画いただけます。

また、神戸空港から三宮エリアへは短時間でアクセス可能であり、さらに三宮から大阪方面への移動もスムーズであることから、関西広域での活動にも最適です。

より多くのお客様にご利用いただけるよう、5,000円からの特別運賃を設定し、ご利用しやすい価格で提供いたします。

ぜひこの機会にご利用ください。

■運航概要

運航日：2026年5月28日（木） 路線：新潟空港 → 神戸空港 出発時刻：7時35分（新潟発） 到着時刻：9時20分（神戸着） 運賃：5,000円～ （税込）

※旅客施設使用料（PSFC）が別途必要となります。

■販売開始日時

2026年5月8日（金）12時00分～

■販売方法

トキエア公式WEBサイト、各オンライン旅行予約サイト

トキエア株式会社について

社名：トキエア株式会社 （英文名 TOKI AIR Co., Ltd.）

設立：2020年7月

代表者：代表取締役：和田 直希、長谷川 政樹

本社所在地：新潟県新潟市東区松浜町3710番地 新潟空港ターミナル1F

事業内容：航空運送事業

URL：https://tokiair.com/

トキエアは「革新的なモビリティサービスを通じて地域産業の活性化を目指す 」をビジョンに掲げ、2020年に創業した新潟拠点の地域航空会社です。地球環境にやさしく脱炭素・運航コストを削減するATR 72-600/ATR42-600などのプロペラ機を使用し、「新潟＝札幌（丘珠）」「新潟＝名古屋（中部）」「新潟＝神戸」「名古屋（中部）＝札幌（丘珠）」線を運航、人やモノを運ぶことを通じて ビジネス・観光・インバウンドなどあらゆる地域創生に貢献しています。

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広報担当 /pr@tokiac.com