トキエア株式会社

新潟拠点の地域航空会社トキエア株式会社（本社：新潟県新潟市　代表取締役：和田直希、長谷川政樹　以下トキエア）は2026年5月28日（木）に新潟発神戸行きを増便運航いたします。


本運航便は、2026年5月8日（金）12:00より販売開始いたします。




本運航便は、新潟空港を朝に出発し、神戸空港へ9時台に到着するダイヤを設定しており、ビジネス・観光ともに利便性の高いフライトとなっております。朝の早い時間に神戸へ到着できることにより、その後の行動を効率的に計画いただけます。


また、神戸空港から三宮エリアへは短時間でアクセス可能であり、さらに三宮から大阪方面への移動もスムーズであることから、関西広域での活動にも最適です。


より多くのお客様にご利用いただけるよう、5,000円からの特別運賃を設定し、ご利用しやすい価格で提供いたします。


ぜひこの機会にご利用ください。




■運航概要


運航日：2026年5月28日（木） 路線：新潟空港 → 神戸空港 出発時刻：7時35分（新潟発） 到着時刻：9時20分（神戸着） 運賃：5,000円～　（税込）


※旅客施設使用料（PSFC）が別途必要となります。




■販売開始日時


2026年5月8日（金）12時00分～




■販売方法


トキエア公式WEBサイト、各オンライン旅行予約サイト　


トキエア株式会社について


社名：トキエア株式会社 （英文名 TOKI AIR Co., Ltd.）


設立：2020年7月


代表者：代表取締役：和田 直希、長谷川 政樹


本社所在地：新潟県新潟市東区松浜町3710番地 新潟空港ターミナル1F


事業内容：航空運送事業


URL：https://tokiair.com/




トキエアは「革新的なモビリティサービスを通じて地域産業の活性化を目指す 」をビジョンに掲げ、2020年に創業した新潟拠点の地域航空会社です。地球環境にやさしく脱炭素・運航コストを削減するATR 72-600/ATR42-600などのプロペラ機を使用し、「新潟＝札幌（丘珠）」「新潟＝名古屋（中部）」「新潟＝神戸」「名古屋（中部）＝札幌（丘珠）」線を運航、人やモノを運ぶことを通じて ビジネス・観光・インバウンドなどあらゆる地域創生に貢献しています。




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