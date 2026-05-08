一般社団法人日本フレスコボール協会が、国内ツアー「FRESCOBALL JAPAN TOUR」を通じた新たなスポーツツーリズム体験の提供を開始すると発表しました。大会の2ndステージは、6月に静岡県牧之原市で開幕する予定です。



ブラジル発祥のフレスコボールは、向かい合う2人が協力してラリーを続ける独自の採点競技です。同協会は2022年に国内ツアーの名称を改め、開催地を全国各地に拡大してきました。これにより、競技への参加と観光を兼ねて地域を訪れるという、特有のカルチャーが定着しつつあると説明しています。





このような背景から、フレスコボールが持つコミュニケーションを深める要素に加え、スポーツツーリズムとの親和性の高さを再定義したとされています。今後は「旅する、コミュニケーションデザインスポーツ」という新タグラインのもと、スポーツ振興を通じた地域の関係人口創出を目指すとのことです。



また、2025年10月には国際組織「UAFI」の設立に向けた基本合意がなされており、ルールの国際的な統一とさらなる競技の発展が期待されています。今年度のツアーは2月の沖縄大会を皮切りにスタートしており、6月の牧之原市での公式戦は観戦や体験が無料で提供されると発表されています。









「FRESCOBALL JAPAN TOUR 2026」の概要

・イベント名： FRESCOBALL JAPAN TOUR 2026

・関連URL：

https://bizpageplus.livedoor.com/frescoball_assosiasion

・主な特徴：

・「旅する、コミュニケーションデザインスポーツ」を新タグラインに設定。

・対戦ではなく協力してラリーを続ける採点競技であり、「思いやりのスポーツ」とも呼ばれる。

・全国各地のビーチを巡りながら、スポーツツーリズムを通じた地域貢献を目指す。

・6月6日・7日には2ndステージとして静岡県牧之原市（さがらサンビーチ）にて公式戦を開催。

・公式戦会場での観戦および体験は無料で参加可能。





※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。