株式会社YOZORA（本社：北海道帯広市西1条南11丁目19-1ふく井ホテル内、代表取締役：松浦 光）は、このたび「Wantedly公式認定パートナー」に認定されましたことをお知らせいたします。 YOZORAでは、SNS運用代行及び採用広報を通じて、地方企業の認知拡大と採用力向上を支援しており、今後はWantedlyを活用した採用ブランディング支援をさらに強化してまいります。 【北海道における採用課題とSNS活用の必要性】 近年、人材不足や若手採用の難易度上昇が課題となっています。特に従来の求人媒体のみでは、企業の雰囲気、働く人の想い、企業カルチャーが伝わりづらく、採用ミスマッチにつながるケースも少なくありません。その中で、SNSを通じて企業のリアルを発信し、共感を軸に人と企業をつなぐ採用広報が注目されています。 【SNS×Wantedlyによる採用広報支援】 YOZORAでは、Instagram、TikTok、YouTube Shortsなどのショート動画を活用し、企業認知を拡大しております。さらにWantedly上で、企業の想いやカルチャーをストーリーとして言語化することで、認知から応募までを一貫して支援しています。 ウォンテッドリー株式会社が掲げる「究極の適材適所により、シゴトでココロオドルひとをふやす」というMissionにも共感し、地方企業における採用広報支援を強化しております。 単なる求人掲載ではなく、「この会社で働きたい」と思っていただける状態をつくることを重視しております。 【十勝から、地方企業に影響力を】 YOZORAは北海道帯広市を拠点に活動するSNSマーケティング会社です。「地方企業に影響力をつける」を理念に掲げ、地域企業のSNS運用や採用広報を支援してまいりました。現在は、観光、飲食、医療、建設、ホテル業など、幅広い業種のSNS運用及び動画制作をサポートしています。 【今後の展望】 今回のWantedly公式認定パートナー認定を機に、YOZORAではSNS、ショート動画、採用広報を掛け合わせた支援をさらに強化してまいります。北海道・十勝エリアを中心に、地方企業が「選ばれる企業」となるための採用ブランディング支援を推進し、UIターンや地域活性化にも貢献してまいります。

【会社概要】 会社名：株式会社YOZORA 所在地：北海道帯広市西1条南11丁目19-1ふく井ホテル内 代表者：松浦 光 事業内容：採用広報支援（Wantedly認定パートナー）、SNS運用代行、Podcast運用代行 公式サイト：https://yozora.ne.jp