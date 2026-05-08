2027年5月にフィンランド共和国ヘ ルシンキ市で開催される第11回国際アビリンピック（International Abilympics）において実施される競技「キャラクターデザイン」に、日本選手を選出するため、日本代表派遣選手選考会を実施することが決定しました。

キャラクターデザインは、発想力、想像力、表現力、ソフトウェア活用力といった技能を競う分野です。

同競技へ日本代表選 手を選出する初めての取り組みとなります。

また、「写真撮影」および「洋裁」において、各1名、合計2名の代 表選手を追加派遣することが決定しました。

これにより、前回の決定と合わせ、日本 からは16種目・31名の選手が第11回国際アビリンピックへ派遣されることとなります。

派遣選手の 詳細につきましては、別添資料のとおりです。 国内初の選考会を経て世界に挑む「キャラクターデザイン」の選手、並びに派遣選手として決定さ れた日本代表選手への取材・応援を、是非お願いいたします。

派遣選手、「キャラクターデザイン」選考会についての詳細は別添のとおりです。

＊詳しくはこちら

https://www.jeed.go.jp/jeed/press/f41obh0000007jet-att/f41obh0000007jft.pdf

＊大会公式ウェブサイト

https://abilympics2027.com/en/

＊前回大会ダイジェスト映像

https://youtu.be/e8ZPn4u9ExM?si=ih24zNuu-HQ1fFfI