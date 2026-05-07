株式会社ナレッジセンス

株式会社ナレッジセンスは、セキュリティの高い環境で生成AIを利用できる、法人向け生成AIエージェント「ChatSense（チャットセンス）」を提供しております。この度、「スライド生成AI」機能のPPTX出力機能を大幅に強化したことをお知らせします。2026年5月7日より、全てのお客様に順次リリースを開始します。

パワポ出力できるスライド生成AI「ChatSense」、さらなる精度向上を実装

今回のアップデートにより、図表・画像などのオブジェクトについても、PowerPointで編集できる形でPPTX出力できるようになりました。これまで課題だったテキストのはみ出し・フォントサイズ補正に加え、オブジェクト化の精度も大幅に改善されました。出力後にPowerPoint上で図表や画像のサイズやトーンをスムーズに手直しでき、営業提案書や説明資料の修正時間を短縮いただけます。詳しくはこちらをご覧ください。スライド生成AIギャラリー(https://chatsense.jp/gallery/slide-gen?utm_source=306&utm_medium=prtimes)

株式会社ナレッジセンス（本社：東京都港区、代表取締役：門脇敦司、以下ナレッジセンス）は、当社が提供する法人向け生成AIエージェント「ChatSense」のスライド生成AI機能について、PPTX出力機能を大幅に強化したことをお知らせします。2026年5月7日より、全てのお客様に順次リリースを開始します。

■ リリースの背景 ― PPTX出力時の品質課題を解消

ChatGPTをはじめとする生成AIは、業務効率化やサービス品質向上を目的として、多くの法人で導入が進んでいます。ナレッジセンスの提供する「ChatSense」においても、セキュリティの高い環境や社内データの追加学習機能など法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業等、500社以上に導入されています。

中でも「スライド生成AI」機能は、社内データをもとにAIがプレゼンテーション資料を自動生成できる機能として特に好評を博しています。生成されるスライドのデザイン品質は非常に優れており、完成度の高いプレゼン資料が数分で生成できると評判です。また、生成したスライドをそのままPowerPointファイル（PPTX）として出力できる点も多くのユーザーから支持されています。

しかしながら、これまでのPPTX出力機能には複数の品質課題がありました。テキストが枠からはみ出す、ロゴが崩れる、図表・グラフ・画像などのオブジェクト化が粗く、PowerPoint上で触りづらいといった問題が報告されていました。ユーザーが出力後に手動で修正する手間が発生しており、これが業務効率化の妨げとなっていました。

この課題を解消するため、今回、PPTX出力のオブジェクト化精度改善とテキスト補正機能を大幅に強化しました。2026年5月7日より、全てのお客様に順次リリースを開始します。

■ 機能の特徴

1. オブジェクト化精度の大幅改善

図表・グラフ・画像などのオブジェクトを、PowerPoint上で直接編集できる形でPPTX出力できるようになりました。これまで粗かったオブジェクト化の精度が大幅に向上し、出力後にPowerPoint上でスムーズに図表や画像を編集・修正いただけます。営業提案書や説明資料の手直し時間を大幅に短縮できます。

2. テキスト補正機能（はみ出し検知・fontSize補正）

テキストがテキストボックスからはみ出す問題を自動検知し、fontSize補正によって適切なサイズに自動調整します。これにより、出力後のテキスト崩れを最小限に抑え、整ったレイアウトのPPTXファイルを生成します。

3. ロゴ・デザイン要素の品質向上

これまで出力時に崩れることがあったロゴやデザイン要素についても品質が向上しました。ブランドイメージを保ったまま、プレゼン資料をPPTXとして出力・活用いただけます。

機能の詳細: https://chatsense.jp/function/slide-gen

■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

「ChatGPT」は、2022年秋に米OpenAI社がリリースした大規模言語モデルの一種です。ナレッジセンスが提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスで、法人・自治体の業務効率を向上させるサービスです。以下の特徴がございます。

法人向け生成AIサービス「ChatSense」

1. チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、スタンダードプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2. プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3. ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、法人のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

https://knowledgesense.jp/

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立：2019年4月10日

事業内容：「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営 / 生成AIを活用したDX戦略コンサルティング / 社内外向けのソリューション開発

文字起こし

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-transcribe

AIエージェント

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-ai-agent

社内データを活用した法人向けRAG

https://chatsense.jp/function/rag-chatbot-service