締切迫る（5/17）最大100万円に拡充　北九州市の文化芸術活動助成「TRY ARTs」募集

福岡県北九州市（北九州市役所）

（公財）北九州市芸術文化振興財団では、市民による文化芸術活動を応援する助成金制度「北九州市文化芸術次世代育成事業ＴＲＹ ＡＲＴｓ」の募集を行っています。

実演芸術の上演や視覚芸術の展示等、市民自らが企画・実施し、広く芸術文化を届ける活動を支援します。

令和7年度 鍬塚聡子「色音で遊ぼう」令和7年度 劇団集合チキューン「冷凍室」

昨年度の採択事業例

・鍬塚聡子「色音で遊ぼう」

音楽家とイラストレーターのユニット「色音」を講師に招き、子どもたちを対象に即興音楽とライブペイントのイベントを実施。

・劇団集合チキューン「冷凍室」

北九州を拠点に活動する劇団による演劇公演。劇団主宰者が書き下ろした新作脚本を上演。

令和８年度のポイント

・ 挑戦的・発展的な企画を重点的に支援

・ 子どもたちや若い世代に向けた活動も積極的に応援

・ 助成上限額を３０万円から１００万円に大幅アップ

助成金額

上限100万円（助成対象経費の1/2以内、かつ自己負担の範囲内）

活動対象期間

令和８年７月１日（水）～令和９年２月２８日（日）

受付期間

令和８年４月１日（水）～令和８年５月１７日（日）必着

応募方法

WEB申請（所定様式及び活動実績資料を提出）

対象となる活動

下記条件のすべてを満たす活動

・ 市民自らが企画・実施する実演芸術（音楽、演劇、舞踊、伝統芸能、演芸等）の上演

または、視覚芸術（美術、写真、映画、デザイン、メディアアート等）の展示等

・ 北九州市内を主な会場としていること

・ 広く一般に公開され、市民が参加・鑑賞できること

応募資格

＜個人・団体共通要件＞

・ 北九州市内に住所または活動の本拠があること

・ 申請時点で一定の活動実績が認められること

＜団体要件＞

・ 定款・寄付行為等の規約を有し、代表者・所在地・会計経理が明確であること

詳細について

（公財）北九州市芸術文化振興財団HPの募集案内をご覧ください。

北九州市文化芸術次世代育成事業 TRY ARTs 2026募集ページ（外部リンク）(https://www.kicpac.org/subsidy/try-arts2026.html)

お問合せ先

（公財）北九州市芸術文化振興財団 TRYARTs事務局

TEL 093-562-2520 （平日10:00～17：00）

Email tryarts_2026@kicpac.org