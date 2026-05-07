株式会社建設システム

KENTEM（株式会社建設システム）（本社：静岡県富士市、代表取締役社長：重森渉）は、2026年5月7日（木）に、新製品「インフラメンテナンス共有システム」をリリースいたします。

インフラ維持管理のDXを推進する「インフラメンテナンス共有システム」をリリース

「インフラメンテナンス共有システム」は、巡視や住民通報による異常登録から、現場確認、作業指示、報告、完了確認までをクラウド上で一元管理できるWebシステムです。

PCやスマートフォンなどのマルチデバイスに対応し、場所を選ばないリアルタイムな情報連携により、持続可能なインフラ維持管理体制の構築を支援します。

「インフラメンテナンス共有システム」の特長

「インフラメンテナンス共有システム」の製品概要

- 受発注者間のリアルタイム共有と一元管理現場確認依頼や作業指示をシステム上で完結させ、メール通知機能により情報の見落としや伝達ミスを防止します。ステータス管理機能により、対応の進捗状況をひと目で把握でき、業務の透明性を高めます。- マルチデバイス対応による現場業務の効率化スマートフォンやタブレットから現場で即座に点検・撮影・データ登録が可能です。登録された事象は地図上に一覧表示され、位置情報や現場状況を直感的に把握できます。- 地域インフラ群再生戦略マネジメント（群マネ）の支援自治体やインフラ分野の枠を越え、一つの「群」としてインフラを捉えた効率的なマネジメントを可能にします。現状把握や優先順位付けをシステム上で行い、限られた予算と人員の中での合理的な維持管理計画策定をサポートします。- 複雑な契約形態にも柔軟に対応包括業務委託などの形態において、複数の発注者・受注者アカウントを契約単位で一括管理できます。発注者が予算の執行状況を即座に把握できるダッシュボード機能も備えています。【リリース日】

2026年5月7日（木）

【インフラメンテナンス共有システム 製品情報ページ】

https://www.kentem.jp/product-service/infra-maintenance/

■会社概要

会社名：株式会社建設システム

所在地：静岡県富士市石坂312-1

代表者：代表取締役社長 重森 渉

設立：1992年7月2日

URL：https://www.kentem.jp/

事業内容：建設業向けの施工管理ソフトウェアの開発・販売