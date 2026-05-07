Stella AI、xAI社の最新AIモデル「Grok 4.3」に対応

株式会社SUPERNOVA

生成AIサービス開発を手掛ける株式会社SUPERNOVA（本社：東京都港区 代表取締役社長 木本 東賢 以下、当社）は、当社の生成AIサービス「Stella AI」および「Stella AI for Biz」において、xAI社の最新AIモデル「Grok 4.3」を2026年5月7日（木）より提供開始します。

Grok 4.3は、xAI社が発表した最新の推論モデルです。前モデル「Grok 4.20」と比較して、エージェント的タスクや指示追従、法律・金融といった専門領域での推論性能が大幅に強化されています。

主な特徴

今後の展望

- 常時推論アーキテクチャ：従来の任意切替ではなく、すべての応答に対して内部的に「思考プロセス」を必ず経由する設計のため、複雑な指示や多段の推論を要するタスクでも安定した出力が期待できます- エージェント的タスクでの性能向上：複数ステップを要する実務タスクの遂行能力が前モデルから大きく改善されており、業務プロセスの一部を任せる用途で堅実な振る舞いが期待できます- 法律・金融分野での専門性：独立評価機関Vals AIによる評価では、判例推論やコーポレートファイナンス領域のベンチマークでトップ水準を記録しており、契約書レビューや財務分析などの専門業務に活用しやすい特性を有しています- 指示追従性と低い幻覚率：第三者評価において、複雑な指示への追従性、および回答の事実整合性で高い一貫性を示しています

当社では引き続き、各社の最新AIモデルをいち早く「Stella AI」および「Stella AI for Biz」に取り入れ、用途や業務特性に応じて最適なモデルをお客さまが選択できるサービス体験の提供に努めてまいります。

生成AI技術は日々進化を遂げ、新たなサービスが次々と生まれています。私たちは最新の技術を最大限に活用し、お客さまにとって使いやすく、高品質なサービスを提供することで、技術と人をつなぐ架け橋として、誰一人取り残さない社会の実現に貢献していきます。

■ 会社概要

社名：株式会社SUPERNOVA

本社所在地：東京都港区虎ノ門2 丁目2 番1 号住友不動産虎ノ門タワー19F

代表取締役：木本 東賢

事業内容： 生成AIを活用したサービスの開発・提供

設立： 2024年1月11日

HP：https://supernova-inc.com

法人お問い合わせ先：https://stella-ai.tayori.com/f/stella-ai-for-biz-inquiry

ISO/IEC 27001取得（認証登録番号：SCC/INT/2505SN/11304）

プライバシーマーク取得（認証登録番号：第17005217(01)号）

＊「Grok 4.1 Fast」は2026年5月10日、「Grok 4.2」は2026年5月7日に提供終了します。

＊ 「Stella AI」は、株式会社SUPERNOVAの登録商標です。

＊ その他、本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。