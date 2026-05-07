世界のおいしさがアイスクリームに！ダブルで味わいつくそう「世界のスイーツフレーバーズ」

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社世界のスイーツフレーバーズ

B‐R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区上大崎3-1-1／代表取締役会長兼社長 CEO ジョン・キム：東京証券取引所(スタンダード市場)：2268）は、2026年5月8日（金）から5月31日（日）まで「世界のスイーツフレーバーズ」キャンペーンを実施します。こだわりの抹茶を使った和洋折衷の新フレーバーをはじめ、世界のおいしいスイーツをイメージした限定フレーバーが勢ぞろいします。アイスクリームシーズンスタートの初夏は、世界のスイーツフレーバーをダブルで味わいつくしましょう。

キャンペーン商品について

5月の新作フレーバー

「抹茶ベイクドチーズケーキ」

抹茶ベイクドチーズケーキ

世界中で大人気の抹茶を使った新フレーバーが登場します。北川半兵衞商店の宇治抹茶を使用したサーティワン自慢の抹茶アイスクリームに、ベイクドチーズケーキ風味のアイスクリームを合わせ、しっとり食感の砕いたバタークッキーを混ぜてチーズケーキの土台部分を表現しました。

ほろ苦い抹茶とコク深いチーズケーキが絶妙にマッチした本格的な味わいを、ぜひお楽しみください。

【価格】シングル・レギュラーサイズ420円

新作と一緒に楽しもう！

ダブルでおすすめの組み合わせ

レギュラーシングルにプラス90円でスモールダブルにできます。

クッキーアンドクリームクッキーアンドクリーム

ココアクッキーが加わって食感UP！抹茶、チーズケーキ、バニラの相性も抜群！

ストロベリーチーズケーキストロベリーチーズケーキ

酸味＆コク深い２つのチーズケーキの美味しさを楽しめるダブル！

その他の世界のスイーツフレーバーズ

【価格】シングル・レギュラーサイズ420円

ホワイトティラミス〇ホワイトティラミス

ホワイトチョコ仕立てのティラミスフレーバー。マスカルポーネとエスプレッソチョコリボンにティラミスピースの食感が絶妙なバランス

ワンダフル キャラメル プレッツェル〇ワンダフル キャラメル プレッツェル

アイスクリームにリボン、プレッツェルまで、塩キャラメルの驚きのアイスクリーム！甘さと塩味、ザクッと食感のバランスがたまらない！

マカロン マカロン〇マカロン マカロン

ピスタチオマカロン風味アイスクリームにはピスタチオプラリネ。ラズベリーマカロン風味アイスクリームにはラズベリー果汁を使用。マカロンの味を追求、マカロンの主原料であるアーモンドパウダーをアイスクリームにミックスし、本格的な味わいに。

※ナッツ類を使用しています。

ピーチメルバ〇ピーチメルバ

果肉入りピーチシャーベットとバニラアイスクリーム、ラズベリーソースが奏でるハーモニーにうっとり。

キウイ杏仁豆腐〇キウイ杏仁豆腐

甘く熟した果肉と種入りの本格キウイソルベとまろやかな杏仁豆腐風味の絶妙なバランス！

※キウイの種を含みます。

※価格は税込価格となり、店内飲食とお持ち帰りどちらも同一の税込価格です。（税抜価格は異なります）

※すべての商品は、なくなり次第終了となります。

5月9日はアイスクリームの日

ダブルご購入で無料でワッフルコーンへ変更可能ダブルご購入で無料でワッフルコーンへ変更可能5月9日（土）～11日（月）

ダブルをご購入で、シュガーコーンから無料でワッフルコーンへ変更が可能です。サーティワン自慢のワッフルコーンでダブルを楽しむチャンスです。

※イートイン限定

31Club会員限定でバラエティボックス全品100円OFFクーポン配信31Club会員限定でバラエティボックス全品100円OFFクーポン配信5月9日（土）～17日（日）

アプリ「31Club」会員限定で、お好きなアイスクリームをお持ち帰りできるバラエティボックスの100円OFFクーポンを配信します。おうちでみんな一緒にサーティワンのアイスクリームをお楽しみください。

母の日はサーティワン

メッセージカードとクッキーをプレゼントメッセージカードとクッキーをプレゼント5月9日（土）～10日（日）

期間中バラエティボックスまたは、アイスクリームケーキをご購入のお客様に、母の日のメッセージカードと、クッキーをプレゼントします。おいしいアイスクリームで、お母さんに「いつもありがとう！」の気持ちを伝えましょう。

※数量限定のため、無くなり次第、終了となります。

３１パティスリー限定ボックス３１パティスリー限定ボックス5月1日（金）～無くなり次第終了

アイスクリームとケーキが一緒に楽しめる「３１パティスリー」がお花をモチーフにした限定ボックスで登場します。お花をモチーフにしたさわやかなデザインは、母の日にも父の日にもぴったり！表裏で異なる2色をご用意しました。

この機会に、ケーキと一緒に、感謝の気持ちを伝えてみませんか？

【価格】各2,500円

※数量限定のため、無くなり次第、終了となります。

31Club限定世界のスイーツフレーバーズステッカープレゼント

5月8日（金）～無くなり次第終了

アプリ「31Club」会員限定で、期間中にダブルコーン・ダブルカップ（スモール・レギュラー）をご購入ごとに、世界のスイーツフレーバーズのステッカーをプレゼントします！ランダムにお渡しするので、どのフレーバーのデザインがもらえるかはお楽しみです。

※数量限定のため、無くなり次第、終了となります。

抹茶ベイクドチーズケーキホワイトティラミスワンダフル キャラメル プレッツェルマカロン マカロンビーチメルバキウイ杏仁豆腐

バスキンロビンスブランドは、世界52カ国・7,700店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンです。

1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から季節にあわせた31種類のアイスクリームを店舗で提供しています。

創業以来“We make people happy.(R)” を理念に掲げ、

アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする事をモットーとしています。