【梅雨前に対策を】家の“こもるニオイ”に。冷蔵庫から靴箱まで “ご家庭の空気” を整える 除菌×脱臭デバイス『EraClean』の先行販売は５月３１日まで。

梅雨の“見えない不快”に対して、『EraClean』は空気環境そのものを整えることで、より快適な生活空間づくりをサポートする製品です。

TransFortune

海外で反響を得た製品を日本へ届けるTransFortuneより、「Xiaomi Youpin」で売り上げ2億円を突破した冷蔵庫用小型オゾン除菌脱臭機の『EraClean（エラクリーン）』の最新モデルをご紹介いたします。

CAMPFIRE プロジェクトページURL：https://camp-fire.jp/projects/916995/view

■ 梅雨は“見えない不快”が増える季節

冷蔵庫内のこもったニオイ、 靴箱や玄関の湿気臭、 クローゼットの衣類臭、 洗面台下のカビ臭、 ペットスペースの生活臭。

こうした「空気の質」に関する悩みは、生活満足度に直結する重要な要素です。

■ 消臭ではなく“空気環境”にアプローチ

『EraClean』は、オゾンの作用によりニオイの原因物質を分解し、空間全体の空気環境に働きかける除菌脱臭デバイスです。

従来の消臭剤とは異なり、 １.ニオイの元を酸化分解 ２.雑菌の繁殖を抑制 ３.食材環境の清潔維持

といった特長があります。

■ ご家庭のさまざまな場所でも活躍

コンパクトかつコードレス設計により、設置場所を選びません。

「1台だけでなく、複数箇所で使いたい」という声も多くいただいています。

※車内でご使用の際はリチウムイオン電池を搭載しているため中に放置しないでください。※広いスペース、換気性が高い所ではオゾンが拡散され効果が得られない場合があります。

1⃣ 冷蔵庫の3大悩み -臭い・菌・鮮度低下- にアプローチする

『EraClean』は、業務用食品庫でも使われるオゾン分解技術を家庭用サイズに凝縮した、冷蔵庫用の鮮度保持デバイスです。従来の「置くだけの消臭剤」とは異なり、オゾンの力で積極的に庫内環境へアプローチします。

エチレンガスを分解し、野菜の熟成進行を抑制

雑菌の繁殖を抑制

ニオイの原因物質を酸化分解

これにより、傷みやすい生鮮野菜や果物の鮮度キープをサポートします。

食材を無駄なく使い切りたいご家庭の「食」をバックアップするエコデバイスです。

ー脱臭効果ー

臭いの原因物質をオゾンが酸化分解

社内試験の測定結果では、試験対象（ドリアン）は『EraClean（エラクリーン）』を10分作動させることで、臭気が90%以上減少しました。

試験中、5～10分の経過に伴い測定値は徐々に減少し臭気はほぼ除去されました。

※本データは社内試験によるもので参考値です。

※実際の効果は使用環境・保存条件・食品の種類により異なります。

ー除菌効果ー

米国の衛生調査機関NSF Internationalの調査によると、家庭の冷蔵庫の野菜室は家庭内でも細菌数が多い場所の一つとされています。冷蔵庫は“冷えているから安全”と思われがちですが、実際には雑菌・カビ、そして野菜の腐敗を早める「エチレンガス」が充満しやすい環境なのです。 『EraClean』は、こうした冷蔵庫内の空気環境を整えることで、少しでも長く食材の鮮度を保つための製品です。

第三者試験機関による除菌試験結果

≪127L 冷蔵庫環境下、90分作用にて≫

・大腸菌

・黄色ブドウ球菌

・サルモネラ菌

・リステリア菌

・緑膿菌

に対して99.9%以上の菌の減少が確認されました。

※本結果は特定の試験環境下で得られたものであり、すべての使用環境で同様の効果を保証するものではありません。

※菌の完全な死滅や滅菌を保証するものではありません。

2⃣ 従来の「置き場所」「生活感」の悩みを解消するデザイン

一般的な脱臭剤（炭・ゲル）に対する「サイズが大きい」「生活感が出る」「邪魔になる」という冷蔵庫の“隠れストレス”を解消するため、デザイン性と省スペース性を徹底追求しました。 ミニマルな外観と、ドアポケットに取り付け可能な専用クリップにより、庫内の景観を損なわず、食材を取り出す際も邪魔になりません。

3⃣ AI制御の「ON/OFF間欠運転プログラム」で本体への負荷を軽減

本体では故障や無駄な電力を消費しないようにAIで本体温度、電圧、電流を制御しています。また、「間欠運転」を行い熱暴走や過電圧による本体への負担を軽減することで内蔵されている充電池の浪費を節約しています。

また、「振動感知機能」も搭載しているので、冷蔵庫の扉を開くなどの振動を感知すると自動的に運転を停止し、3分後に運転が再開する機能も備えています

4⃣ 年間ランニングコストは“極小”。フィルター交換や買い換えも不要

『EraClean』はUSB（Type-C）充電式。2500mAhの大容量バッテリーを搭載し、1回の満充電で約40日間稼働します（保鮮保持モード）。 1回の充電にかかる電気代の負担は小さく圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。フィルター交換や本体の買い替えも不要で、家計にも環境にも優しい設計です。物価高騰が家計を圧迫するというの悩みに寄り添います。

【製品仕様】

製品名：EraClean 冷蔵庫用除菌脱臭機

・サイズ：高さ36mm/幅136mm/奥行き37mm

・重量：約120g

・充電に要する時間：約４時間

・連続駆動時間：満充電時 約40日（通常モード）

・電池容量：2500mAh

・定格出力：2W

・定格電圧：5VDC

【プロジェクト概要】

販売期間：2026年4月5日（日）～2026年5月31日（日）

プラットフォーム：CAMPFIRE（キャンプファイヤー）

URL：https://camp-fire.jp/projects/916995/view

【事業者概要】

事業者名：TransFortune（トランスフォーチュン）

代表者：張替 祐美子

事業内容：海外製品の輸入販売

お問い合わせ先：info@transfortune.jp