【ホテルオークラ神戸】神戸の夜景とともに楽しむ『ルーフガーデン バーベキュー』を8月1日より開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメントルーフガーデン バーベキュー イメージ

ホテルオークラ神戸（所在地：神戸市中央区 代表取締役社長 総支配人：石垣 聡）は、2026年8月1日（土）から9月23日（水・祝）まで、3階 屋外スペース「ルーフガーデン」にて『ルーフガーデン バーベキュー』を開催いたします。予約受付および前売り券の販売は、5月7日（木）より開始いたします。

神戸港を見渡す絶好のロケーションが魅力のルーフガーデンにて、夏季限定のバーベキューを開催します。国産牛リブロースや新鮮な魚介など上質な食材に加え、サラダやピラフ、デザートなどホテルメイドの味わいもご用意しました。食材やお飲物はすべてスタッフがお席までお持ちし、グリルを備えた空間でゆったりとバーベキューをご堪能いただけます。神戸のシンボルである神戸ポートタワーを背景に記念撮影をしたり、爽やかな海風を感じながらリゾート気分をお楽しみください。

ルーフガーデン バーベキュー イメージ

■『ルーフガーデン バーベキュー』開催概要

開催期間：2026年8月1日（土）～9月23日（水・祝）

開催時間：18:00～または18:30～ ※120分制

開催場所：ホテルオークラ神戸 3階 屋外スペース「ルーフガーデン」

料金：お一人様\8,500（料理のみ）

〈追加オプション〉お一人様 アルコール飲み放題\3,000、ソフトドリンク飲み放題\1,500

※中学生以上は、お一人様料金でのご利用となります

※小学生以下無料（席のみのご利用、食材・料理などのご用意はございません）

※1グループあたり、最大4名様まで利用可能です

メニュー：

・ごろごろ野菜のサラダ シーザードレッシング

・小海老のフリッターとポテト

・有頭海老、帆立貝

・豚ロース肉

・ソーセージ

・焼き野菜

・国産牛リブロース120ｇ

・ピラフ

・デザート

■『ルーフガーデン バーベキュー』前売券販売 概要

販売期間：2026年5月7日（木）～6月30日（火）

利用期間：2026年8月1日（土）～9月23日（水・祝）

販売料金：お一人様 \10,000（アルコール飲み放題オプション付）

販売場所：フロントカウンター、カジュアルダイニング「カメリア」、ブッフェレストラン「Ariake-有明-」、ヘルスクラブ

※前売券は予定枚数終了次第、販売終了となります。

※開催期間中は、いつでも同一料金でご利用いただけます。

■ご予約・お問い合わせ

ホテルオークラ神戸 レストラン予約係 TEL.078-333-4225（10:00～17:00）

オンライン予約 https://www.kobe.hotelokura.co.jp/beer-summer-dinner-buffet/

※荒天時は中止といたします。なお、中止の場合は当日15:00までにご連絡します。

※表示料金にはサービス料、消費税が含まれております。

※予約日2日前の21:00以降の人数変更ならびにキャンセルにつきましては、キャンセル料100％を申し受けます。

■協賛：サントリー株式会社

【ホテルオークラ神戸について】

神戸のウォーターフロント、メリケンパークに建つランドマークホテル。“清楚にして優雅”をコンセプトにした客室からは、六甲の山並みや神戸の街並み、神戸ポートタワーや観覧車、灯台など、東西南北で異なる表情をみせる神戸の風景をお楽しみいただけます。館内は日本古来の伝統や自然をモチーフにしたデザインが随所に散りばめられ、和と洋が調和した寛ぎの空間が広がります。開放感あふれるロケーションの中、洗練されたサービス、お料理とともに心和むひとときをお届けいたします。

【所在地】〒650-8560 兵庫県神戸市中央区波止場町2-1

【TEL】 078-333-0111（代表）

【公式サイト】https://www.kobe.hotelokura.co.jp/