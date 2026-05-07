【TAC中小企業診断士講座】学生時代に中小企業診断士を取るのが最強の自己投資！オンラインセミナー5/10(水祝)10:30～

TAC株式会社

中小企業診断士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区)は、5/10(日)10:30より「学生向けに中小企業診断士の啓蒙」に関する無料オンラインセミナーを開催します。

イベント概要

参加予約はこちら :https://lp.tac-school.co.jp/-20260510-_03-LP13.html

本セミナーでは、TAC講師の講師、大学の学内講座を担当している講師の仲田が、中小企業診断士を学生時代に取得すると、就活や就職後に有利になること、どうして有利になるのかにについてご紹介します。全ビジネスの「OS（基盤）」が手に入る資格にご興味がある学生の方は、ぜひご参加ください。

開催詳細

・セミナー名：学生時代に中小企業診断士を取るのが最強の自己投資！

・講 師 ：仲田俊一（TAC中小企業診断士講座 講師）

・日 時 ：2026年5月10日（日）10:30～11:30

・開催形式：Zoom（ウェビナー）

・参加費 ：無料

・詳 細 ：チラシPDF(https://www.tac-school.co.jp/file/tac/kouza_chusho/2026pdf/20260510_gakuseimuke-seminar.pdf)

・参加予約： https://lp.tac-school.co.jp/-20260510-_03-LP13.html

TAC中小企業診断士について

全国の中小企業診断士受験生に選ばれ、毎年多くの合格者を輩出し続けるTAC。その理由は、長年積み重ねられた受験指導ノウハウに加え、「受講生に合格していただくこと」を徹底的に追求したTAC式合格メソッドを確立していることにあります。

試験は変化し続けるもの。その試験に合わせてTACも常に進化し続け、良質なコンテンツの提供に努めております。

会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html

《資格の学校TAC中小企業診断士講座 公式SNS情報》

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