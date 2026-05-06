FunnyLife合同会社（本社：香川県高松市／代表：松本健嗣）は、2026年4月15日、香川県さぬき市志度に新店舗「パーキンソン病特化型デイスタイルCaribou」と「リズムウェルネススタジオLavi」を開業しました。新店舗では、パーキンソン病に特化した高齢者向け運動施設と、リズム運動とボクシングを取り入れたフィットネススタジオを一体的に展開し、運動療法、ボクシングエクササイズ、AI姿勢解析、介護予防、医療職連携を組み合わせた支援を提供します。

はじめに

FunnyLife合同会社は、これまで高松市でパーキンソン病特化型デイサービスやフィットネス事業を展開し、パーキンソン病の運動に関する講演会、患者会での健康教室、地域住民向け健康啓発にも取り組んできました。今回の出店は、そうした実践をさぬき市へ広げ、専門職と運動を組み合わせた支援の受け皿を地域に増やす取り組みです。 「パーキンソン病特化型デイスタイルCaribou」では、理学療法士・保健師などの専門職が、AI姿勢解析を活用しながら、運動、姿勢改善、生活機能の維持向上を支援します。少人数制によるきめ細かな対応を特徴とし、介護が必要になる前段階からも通いやすい場を目指します。介護保険に縛られない自費サービスで、市内外からの受け入れも可能です。 「リズムウェルネススタジオLavi」では、ZUMBA、DANCE、ピラティス、YOGAなどのスタジオプログラムに加え、元プロボクサーで理学療法士によるボクシングプログラムを提供します。AI姿勢解析も導入し、初心者から参加しやすい運動の入り口をつくることで、介護予防や健康づくりにもつながる場として地域に開いていきます。

https://www.pt-ot-st.net/index.php/topics/detail/946

パーキンソン病とボクシング

パーキンソン病は、現在日本で約100万人に180人の罹患者がいると言われ、患者数も増え続けています。 進行すると、身体の震えや自分の思っているように動かなくなり、歩行障害などによって転倒や、そのまま寝たきりになってしまう病気です。現在のところ、未だに根治できる治療薬は開発されていません。 ドーパミンという物質が足りなくなってしまい、これが大きな原因となって動けなくなってしまうのですが、様々な運動を行うことは、ガイドラインでも推奨グレードAとなっています 1）。ドーパミン発現を促進することができ、「薬と運動は車の両輪」 2）である とまで言われています。 1）一般社団法人日本神経学会;パーキンソン病治療ガイドライン2011,2011,P139 2）織茂智之指導：パーキンソン病ー薬と運動は車の両輪ー;日本医師会,健康ぷらざ,2020,No.526 弊社代表は元プロボクサーとして活動をしておりました。理学療法士の資格を取得し病院で勤務していた折、パーキンソン病対象の「ロックステディ ボクシング」始動」という記事を見つけ、神戸で取り組んでいる施設があることを知り、直接連絡をさせていただきました。病院での患者様たちとの出会いや、自分が今まで青春を捧げてきたボクシングがマッチした時、これが自分にできることだと思いました。トレーナー資格を取得し、中四国で初めて導入。現在でも多くの利用者様に参加していただいています。

新たな挑戦

ありがたいことに、高松の既存施設では問い合わせを多くいただいておりますが、制度上受け入れられる「定員」があり、定員を超過して受け入れることができません。求めてくださっている方が多いにも関わらず、それをお断りしなければならないことに、不甲斐なさを感じています。パーキンソン病は指定難病の中でも1位となった患者数としても知られるほど、多くの患者様がいらっしゃいます。悩んでいる患者様、ご家族様もそれだけ多くいらっしゃいます。また、難病ということもあり、今の段階では完治する方法はありません。だからこそ、専門的なケア、サポートが必要だと考えています。 「もっと多くの方に差し伸べられる手を」。そう考え、今回、香川県さぬき市で、２店舗目となる開業しました。

FunnyLife合同会社について

弊社では、介護保険を使って利用する地域密着型通所介護「パーキンソン病特化型デイサービスBeaver」と、医療系資格保持者、元プロボクサーによる指導のもと運動を提供する「ファイティングフィットネスジムLeo」の2業態を運営しています。「すべての人の人生を、楽しく」という理念のもと、子どもや本格的なボクシングをやりたい方、障害をもっている方や高齢者の方など、様々な方が施設で運動を楽しんでいます。 2023年に設立してまだ間もない会社ですが、理念のもと、皆様の人生に少しでも楽しみができるように邁進して参ります。 ▽会社概要 社名：FunnyLife合同会社 代表：松本健嗣 所在地：香川県高松市前田東町1070-1 TEL：087-884-1289 携帯；080-3161-9901 Email：funnylife.llc@gmail.com 事業内容：介護事業、フィットネス事業 HP：https://funny-life-llc-2024.com/

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