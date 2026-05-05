韓国ダンス留学の夏休み個人留学募集開始｜1週間～3ヶ月・オーディション参加可能【ノブナガ留学／先着10名】

株式会社ノブナガダイバーシティ

株式会社ノブナガダイバーシティ（本社：大阪市中央区、代表取締役：久和雅人）が運営する「ノブナガ留学」は、2026年夏休み期間（8月～10月渡航枠）における韓国ダンス留学（個人留学プログラム）の募集を開始しました。

本プログラムは、韓国アイドル・K-POPダンサー志望者を中心に人気を集めており、現地ダンススタジオでの本格レッスンに加え、韓国芸能事務所のオーディション参加機会も提供。参加期間は1週間～3ヶ月まで柔軟に選択でき、レベルや目的に応じた完全オーダーメイド型の留学が可能です。

なお、本募集は一人ひとりに寄り添ったオーダーメイド対応を行うため【先着10名限定】となります。

個人留学の募集投稿はこちら（Instagram）：https://www.instagram.com/p/DX1eQWoE54S/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DX1eQWoE54S/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

■ 韓国ダンス留学とは

韓国ダンス留学は、K-POPの本場である韓国にて、実力あるダンススタジオのレッスンを受講しながら、実践的にスキルアップを目指す留学プログラムです。

本プログラムでは、ダンスレッスンに加え、韓国語の語学レッスンも受講可能なほか、韓国芸能事務所のオーディションに挑戦できる機会も提供しており、総合的にスキルと経験を高めることができます。

近年では、韓国アイドル志望者やプロダンサー志望者の間で注目度が高まり、「本場で学ぶ経験」がキャリア形成において重要視されています。

■ プログラムの特徴

１. 完全オーダーメイドのレッスン設計

参加者のレベル・目標に応じて、K-POP／HIPHOPなど多様なジャンルから最適なレッスンを組み合わせ可能。

２. 韓国現地でのオーディション参加機会

提携する韓国芸能事務所のオーディションに挑戦可能。現地でしか得られないリアルなチャンスを提供します。

３. 1週間～3ヶ月まで自由に期間設定

夏休みの短期参加から、本格的な中期滞在まで柔軟に対応。

４. 初心者～経験者まで対応

ダンス歴や語学力に関わらず参加可能。初めての海外でも安心のサポート体制。

■ 募集概要

・出発時期：2026年8月～10月

・参加期間：1週間～3ヶ月

・対象：中学生以上（※中学生は保護者同伴必須）

・募集人数：先着10名（少人数制）

・内容：ダンスレッスン、ボーカルレッスン、語学レッスン、韓国芸能事務所オーディション参加機会、現地生活サポート など

■ 今後の展開

株式会社ノブナガダイバーシティでは、韓国に限らず、アジア・欧米へのダンス・エンタメ留学プログラムの拡充を予定しています。

また、訪日外国人向けのインバウンド事業も視野に入れ、グローバルな人材育成・文化交流の促進に取り組んでまいります。

▼留学の無料相談はこちら

https://s.lmes.jp/landing-qr/2007699757-JVOjNrP5?uLand=YuoLDI

●留学エージェント「ノブナガ留学」について

ノブナガ留学は、語学と体験を組み合わせた海外留学サービスです。

韓国ダンス留学やタイのムエタイ留学など、エンターテインメントやスポーツを通じて海外に挑戦する機会を提供しています。

「ノブナガ留学」韓国ダンス留学公式サイト：https://kpop.nobunaga-diversity.co.jp/

「ノブナガ留学」ムエタイ留学公式サイト：https://muaythai.nobunaga-diversity.co.jp/

「ノブナガ留学」公式LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2007699757-JVOjNrP5?uLand=YuoLDI

「ノブナガ留学」公式Instagram：https://www.instagram.com/ryugaku_nobunaga

「ノブナガ留学」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ryugaku_nobunaga

●株式会社ノブナガダイバーシティについて

株式会社ノブナガダイバーシティは、「国際経験を通して人々の人生に革命を起こす」をミッションに掲げ、語学×体験に特化した海外留学サービス「ノブナガ留学」を運営しています。今後も様々な国際経験を通じて、多くの人が自分の可能性を広げ、人生の新しい選択肢を見つけられる機会を提供していきます。

所在地：大阪府大阪市中央区南船場四丁目10番5号南船場SOHOビル702

代表者：久和雅人

設立年：2025年

資本金：900万円

コーポレートサイト：https://nobunaga-diversity.co.jp