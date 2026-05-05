5/5公開『中卒版 令和の虎』第1回がついに配信！瓜田純士×バン仲村がブレイキングダウン以来の共演。有名番組出演のてかりんも登場！

株式会社マクサス

買取マクサス 代表のせきえもんが主宰のYouTube番組『中卒版 令和の虎』。

この度、待望の第1回放送の動画公開日時が5月5日（火）に決定いたしました。

初回から、BreakingDown（ブレイキングダウン）での因縁や熱いドラマで格闘技ファンを魅了した瓜田純士氏とバン仲村氏が、本番組で待望の共演を果たします。

詳細の動画はコチラ(https://www.youtube.com/watch?v=9rSWlKkWi4o)

企画資料はコチラ(https://docs.google.com/presentation/d/1ZhBz9hdxtiH-zmHLsEP3WAq5zLypLitvaq0DI1a33-Y/edit?slide=id.p1#slide=id.p1)

■ 第1回の見どころ：瓜田純士×バン仲村、有名番組に出演したてかりんも登場！

- 配信日： 5月5日（火）- 配信先： 『中卒版 令和の虎』公式YouTubeチャンネル

見どころ１.：BreakingDown以来の共演となる瓜田純士氏＆バン仲村氏

数々のドラマを生んできた両氏が、「中卒の志願者を応援する虎（投資家）」として同じ空間に集結します。これまでの「衝突」とは違う、志願者の未来への覚悟に向き合う彼らの「本気の対話と応援」は必見です。

見どころ２.：元ヤンの有名人 てかりんが参戦！

さらに初回放送には、話題のネット番組への出演で注目を集めるてかりんが志願者として登場します。どのような立場で、どのようなドラマを見せるのか。波乱万丈なバックボーンを持つメンバーたちが織りなす、筋書きのないリアルドキュメンタリーにご期待ください。

■ 『中卒版 令和の虎』とは？

本番組は、虎（投資家）も志願者も「全員中卒」というルールのもと行われるスピンアウト企画です。

「学歴」をテーマにした従来の「受験生版令和の虎（現・ユース）」の真逆を行き、社会が評価しにくい“過去”の象徴である「中卒」に焦点を当てています。しかし、扱うのは「殴り合い」や「威圧」といった肉体的な強さや衝突ではありません。

「過去は変えられない。でも、諦めなければ未来は変えられる」

このコンセプトのもと、起業、就職、転職、進学、人生の再出発など、未来を変えたいと願う志願者に対し、最大100万円の未来投資を行います。強そうな人が本気で優しい、その相反性を武器に「精神的な強さ」と「応援」で熱狂を生む番組です。

■ なぜ「中卒」なのか？誕生の背景

令和の虎ユース（旧・受験生版令和の虎）が「大学受験＝学歴」をテーマにしているのに対し、本作はその真逆である「中卒」に焦点を当てています 。中卒は、社会が評価しにくい“過去”の象徴です 。だからこそ、強烈な相反性を生み出します 。

この番組の本質は「過去は変えられない。でも、諦めなければ未来は変えられる」ということです 。何も持たざる者でも未来は変えられる、その証明と環境を作るために本番組は誕生しました 。

■ 志願条件は「中卒」のみ。最大100万円の未来投資

志願内容は、中卒であれば何でも可能です 。起業だけでなく、就職、転職、進学、そして再出発など、多様な挑戦を受け入れます 。

金銭支援は最大100万円です 。事業資金に限らず、学費や生活立て直し資金など、未来を変えるための用途であれば制限はありません 。出演者が全員中卒である性質上、品質保証やルールを守る保証ができないというリスクも開示していますが、「それでもやります」という強い覚悟で臨みます 。

■ 主宰（買取マクサス せきえもん）よりメッセージと展望

「ついに第1回が公開されます。成功は努力だけではなく、環境や運の要素もあります。我々が持つ力を、未来を変えようとする人のために使う。何も持っていなくても未来は変えられるという証明を、この初回放送からお届けします。虎と志願者の本気の覚悟をぜひ見届けてください」

■株式会社マクサスについて

マクサスは、自社の買取サービスを中心に、買取業界の効率化・活性化の支援を行っています。買取サービスでは、一社でオールジャンルをカバーできる利便性を創業から一貫しています。最新家電から骨董品までさまざまな専門業者と提携し、幅広いネットワークを構築。より正確な査定を実現し、お客様に貢献してきました。循環型社会の構築は当たり前。マクサスは、プラスαの価値を。私たちはこれからも邁進してまいります。

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公式ページ：https://kaitorimakxas.com/