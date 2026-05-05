「ノンタン」シリーズ、『はらぺこあおむし』でお馴染みの出版社・偕成社創業90周年記念ポッドキャスト番組が配信決定！

株式会社ニッポン放送

ニッポン放送の制作で、偕成社創業90周年を記念した全11回のポッドキャスト番組『偕成社 presents あの本、だれがつくったの？』の配信が決定した。偕成社を代表する著者や編集者をゲストに迎え、作品の魅力はもちろん、創作の原点や人となりに迫る。

ニッポン放送アナウンサー・熊谷実帆

案内人を務めるのは、自身も大の絵本好きであるニッポン放送アナウンサーの熊谷実帆。カジュアルで親しみやすいトークを通して、作家の意外な一面や、ここでしか聞けないエピソードを引き出し、ページの向こうにいる"ひと"に出会う、特別なひとときをお届けする。

配信は、2026年6月12日（金）から全11回。radikoポッドキャスト、ニッポン放送 PODCAST STATION他、各種ポッドキャストアプリで配信予定。

■配信に先がけ、メール募集中！

番組では、出演予定の作家・編集者への質問メールや、作品を読んでの感想メールを募集中。

宛先は anohon@1242.com まで。

■出演ゲスト一覧 ※五十音順

いわいとしお ＜主な著書＞「100かいだてのいえ」シリーズなど

上橋菜穂子 ＜主な著書＞「守り人」シリーズなど

岡田淳 ＜主な著書＞『二分間の冒険』など

きむらゆういち ＜主な著書＞「あかちゃんのあそびえほん」シリーズなど

五味太郎 ＜主な著書＞ 『わにさんどきっ はいしゃさんどきっ』など

しおたにまみこ ＜主な著書＞『さかなくん』など

杉山亮 ＜主な著書＞「ミルキー杉山のあなたも名探偵」シリーズなど

鈴木まもる ＜主な著書＞『ピン・ポン・バス』（竹下文子 作）など

館野鴻 ＜主な著書＞ 『しでむし』など

千葉美香（元偕成社編集者）

三浦太郎 ＜主な著書＞『ちいさなおうさま』など

みやこしあきこ ＜主な著書＞『ちいさなトガリネズミ』など

＜番組概要＞

■番組タイトル『偕成社 presents あの本、だれがつくったの？』

■配信日：2026年6月12日、19日、26日、7月3日、10日、17日、24日、31日、8月7日、14日、21日（全11回）

■メールアドレス：anohon@1242.com

■公式Xアカウント：@anohon_1242

＜偕成社について＞

「ノンタン」シリーズ、『はらぺこあおむし』、『からすのパンやさん』などを刊行する子どもの本の出版社。1936年の創業以来、創作・翻訳絵本や、児童文学、知識を養う本など幅広い作品を送り出している。社名は「偕（とも）に成（な）る」という意味をあらわし、子どもたちの成長とともに自分たちも成熟していきたいという創業者の思いが込められている。