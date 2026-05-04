【愛知県・兵庫県】今年のプレゼントは「モノ」ではなく「一生モノの思い出」を。ウッドデザインパーク全店で、親子で“ありがとう”を贈る『THANKSキャンペーン』を5/8より開催！

ウッドデザインパーク株式会社

2026年5月8日（金）より、母の日と父の日を祝う統合キャンペーン『親子で「THANKS」キャンペーン ～最高の母の日・父の日～』を主要店舗にて実施いたします。 「何かしたいけれど、まだ決まっていない」というファミリー層に向け、自然の中での体験を通じて感謝を伝え合う、温かな「時間」を提案します。

キャンペーンの背景

家族のお出かけにおいて、一番の功労者であるお父さんやお母さん。本キャンペーンでは、日頃の感謝を形にするきっかけとして「メッセージカードとお花」の贈呈に加え、各店舗が趣向を凝らした「お疲れ様ギフト」を用意しました。 5月は母の日、6月は父の日に合わせ、家族全員が笑顔で過ごせる「心に残るシーン」を演出します。

キャンペーン概要

【名称】 親子で「THANKS」キャンペーン ～最高の母の日・父の日～

【期間】 2026年5月8日（金）～6月21日（日）

【場所】 ウッドデザインパーク対象店舗

1. 感謝を形にする「メッセージ＆フラワーブース」

全店舗の受付に特設ブースを設置します。

5月（母の日月間）： 感謝を彩る「カーネーション」

6月（父の日月間）： 誠実や愛を象徴する「黄色いバラ」 その場でメッセージカードを書き、お花と一緒に親御様へ手渡すことができます。普段はなかなか口に出せない「ありがとう」を伝える、特別な瞬間をサポートします。

2. 大人2名・小学生1名以上の新規予約で贈る「お疲れ様ギフト」

ファミリー予約（大人3名以上）を対象に、店舗オリジナルの特典を提供します。

For Mom（5月）： お母さんに心からリラックスしていただくための各店オリジナル特典。

For Dad（6月）： 家族を支えるお父さんへ。BBQやアウトドア体験がより楽しく、快適になる「実益アイテム」をプレゼント。 （※特典の詳細は各店舗の予約ページをご確認ください）

３.対象店舗一覧

ウッドデザインパーク岡崎（愛知県岡崎市）

プラン詳細(https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/plan/id/252018/stay?_gl=1*c9tjd0*_gcl_aw*R0NMLjE3Nzc3MDg0MzAuQ2p3S0NBand3ZGJQQmhCZ0Vpd0F4QlJBNFUwWXFFSHpDSEFFQlBsdE9jZDZyRG03OERaT29rRHNYVGZ6SU9jMG5uN2o2V19id21fUDdob0NpNGNRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MjQxNTY4OTAxLjE3NzMyMTg0NzA.*_ga*Njc4NTcwMDI2LjE3NTczMjI1MzU.*_ga_FKJ56NEK36*czE3Nzc4NjI4MzgkbzM4NyRnMSR0MTc3Nzg2MzcxNyRqNTkkbDAkaDExODkxMzIwNDk.)

ウッドデザインパーク野間（愛知県知多郡）

プラン詳細(https://wood-designpark.jp/noma/category_74/7006.html)

ウッドデザインパーク いちのみや-紡-（愛知県一宮市）

プラン詳細(https://reserve.489ban.net/client/wdp-ichinomiya/0/plan/id/251919/stay?_gl=1*1tl7be4*_gcl_aw*R0NMLjE3Nzc3MDg0MzAuQ2p3S0NBand3ZGJQQmhCZ0Vpd0F4QlJBNFUwWXFFSHpDSEFFQlBsdE9jZDZyRG03OERaT29rRHNYVGZ6SU9jMG5uN2o2V19id21fUDdob0NpNGNRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MjQxNTY4OTAxLjE3NzMyMTg0NzA.*_ga*Njc4NTcwMDI2LjE3NTczMjI1MzU.*_ga_FKJ56NEK36*czE3Nzc4NjI4MzgkbzM4NyRnMSR0MTc3Nzg2MzcxNyRqNTkkbDAkaDExODkxMzIwNDk.)

ウッドデザインパーク瀬戸（愛知県瀬戸市）

プラン詳細(https://reserve.489ban.net/client/wdp-seto/0/plan/id/251950/stay?_gl=1*1tl7be4*_gcl_aw*R0NMLjE3Nzc3MDg0MzAuQ2p3S0NBand3ZGJQQmhCZ0Vpd0F4QlJBNFUwWXFFSHpDSEFFQlBsdE9jZDZyRG03OERaT29rRHNYVGZ6SU9jMG5uN2o2V19id21fUDdob0NpNGNRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MjQxNTY4OTAxLjE3NzMyMTg0NzA.*_ga*Njc4NTcwMDI2LjE3NTczMjI1MzU.*_ga_FKJ56NEK36*czE3Nzc4NjI4MzgkbzM4NyRnMSR0MTc3Nzg2MzcxNyRqNTkkbDAkaDExODkxMzIwNDk.)

ウッドデザインパーク与位（兵庫県宍粟市）

プラン詳細(https://reserve.489ban.net/client/wdp-shiso/0/plan/id/251486/stay?_gl=1*1avrz*_gcl_aw*R0NMLjE3Nzc3MDg0MzAuQ2p3S0NBand3ZGJQQmhCZ0Vpd0F4QlJBNFUwWXFFSHpDSEFFQlBsdE9jZDZyRG03OERaT29rRHNYVGZ6SU9jMG5uN2o2V19id21fUDdob0NpNGNRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MjQxNTY4OTAxLjE3NzMyMTg0NzA.*_ga*Njc4NTcwMDI2LjE3NTczMjI1MzU.*_ga_FKJ56NEK36*czE3Nzc4NjI4MzgkbzM4NyRnMSR0MTc3Nzg2MzcxNyRqNTkkbDAkaDExODkxMzIwNDk.)

ウッドデザインパーク野並（愛知県名古屋市緑区）

詳細は店舗にお問い合わせください。

ウッドデザインパーク栄（愛知県名古屋市中区）

詳細は店舗にお問い合わせください。

ウッドデザインパーク株式会社について

「心に響く風景を創る」をミッションに、建築から運営まで一貫して手がけるアウトドア施設。自然との調和を大切にした施設設計と、ホスピタリティ溢れるサービスで、家族の特別な「シーン」を提供しています。

【本社所在地】愛知県名古屋市緑区鴻仏目1丁目102番地ベルインビルB棟3階

【電話番号】052-879-3557

【公式HP】https://wood-designpark.jp/

【本キャンペーンの詳細ページ】https://wood-designpark.jp/information/1623.html