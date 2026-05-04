GWには春の疲れをリセット。TOJI、酒粕バスパウダー全シリーズに4包入り新発売。パッケージリニューアルで価格改定、より日常に寄り添う存在へ

TOJI株式会社

TOJI株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：松田菜津紀）が運営するウェルネスブランド「TOJI（とうじ）」は、自然に親しみその恩恵に感謝する「みどりの日」である本日2026年5月4日（月）、酒粕バスパウダーシリーズ「粕 -HAKU-」「杜 -MORI-」「橙 -DAIDAI-」の全3種について、贈答用に最適な「4包化粧箱入り」を発売します。あわせて、1包入りについてもパッケージをリニューアルしました。

・販売サイトはこちら：https://toji-japan.com/collections/frontpage

大切な人へ贈る、湯けむりに包まれるひととき。「4包化粧箱入り」を全シリーズで新発売

新商品の「4包化粧箱入り」は、TOJIの世界観を表現した上質なパッケージで、母の日や記念日、季節のご挨拶など、大切な方への贈りものにふさわしい一箱に仕立てました。日々を慈しみながら過ごす方へ、湯けむりに包まれる穏やかなひとときを贈る--そんな想いを込めたギフト用途としてもお使いいただけます。

商品概要

商品名：酒粕バスパウダー 粕 -HAKU- ／ 杜 -MORI- ／ 橙 -DAIDAI-（4包化粧箱入り）

発売日：2026年4月以降順次発売

発売価格：各3,850円（税込）

販売場所：TOJI公式オンラインストア https://toji-japan.com/collections/frontpage

1包入りもパッケージをリニューアル。より日常に寄り添うかたちへ

「ご自身へのご褒美に」「気軽に試してみたい」というお声にお応えし、1包入りについてもパッケージをリニューアルしました。素材へのこだわりや品質はそのままに、より日常的に使いやすい封筒型パッケージへと進化。お求めやすい価格で、TOJIの入浴体験を多くの方にお届けします。慌ただしい一日の終わりに、季節の変わり目のゆらぎに、自分のためのひとときを。日々の暮らしにそっと添えていただける存在を目指しました。

商品概要

商品名：酒粕バスパウダー 粕 -HAKU- ／ 杜 -MORI- ／ 橙 -DAIDAI-（1包封筒入り）

リニューアル発売日：2026年4月以降順次

発売価格：各990円（税込）

販売場所：TOJI公式オンラインストア https://toji-japan.com/collections/frontpage

母の日・初夏の贈答シーズンにあわせ、SNSギフトキャンペーンを開催中

新発売とリニューアルにあわせ、TOJI公式Instagramでは母の日・初夏の贈答シーズンにむけたSNSギフトキャンペーンを開催中です。日頃の感謝を込めて、大切な方へTOJIをお届けする機会としてぜひご参加ください。詳細は公式Instagramアカウント（@toji_japan）にて発信しています。

ラッピングさえも贈り物に。コットンバッグの有料ギフトラッピングを開始

新発売・リニューアルにあわせて、有料ギフトラッピングのご提供も開始します。ラッピングには、上質なコットンバッグを採用。商品をお使いいただいた後も、お買い物や小物入れとして日常生活の中で繰り返しお使いいただける仕様です。一度きりで役目を終えてしまう包装ではなく、贈られた方の暮らしにそっと寄り添い続け、長く愛用いただける形でお届けします。母の日のギフトはもちろん、季節のご挨拶や記念日の贈りものに、ぜひご利用ください。

有料ギフトラッピング（コットンバッグ）：500円～

■TOJIについて（https://toji-japan.com/）

TOJIは、時を越えて日本で受け継がれる美と健康の知恵を、新たなかたちでお届けし、本当の美しさと豊かな暮らしをかなえるウェルネスブランドです。2024年に事業を開始して以来、酒粕に着目し、その豊富な美容・健康にまつわる効果・効能について研究し商品開発を行ってきました。酒粕と厳選した素材とを調和させながら、心を込めて商品化するその過程では、関わるすべての人・地域とのつながりを大切にしています。また、地域の旅館や酒蔵との協業を通じて、グローバルなマーケティング支援や、地域の魅力を向上する事業にも取り組んでいます。

■商品のお取り扱いに関するご相談はこちら: https://forms.gle/WFAuqGn98LYTFnPg8

TOJIの商品は、自社のオンライン販売サイト、セレクトショップでの展開に加え、富裕層やインバウンド顧客向けに特別な宿泊体験を提供する旅館・ホテルを中心に、アメニティとしても導入いただいております。

TOJIの価値観にご共感いただけるホテル・ショップの皆さまは、ぜひ上記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

■本件に関するお問い合わせ窓口はこちら: info@toji-japan.com

※TOJIに関心を寄せて頂けるメディアさま、取り組みに共感をいただける酒蔵や生産者の皆さまとの新たな出会いも心より願っています。