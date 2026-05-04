フェンディ、日本限定のトートバッグ「ペカン ショッパー」を発売

フェンディ・ジャパン合同会社

イタリア・ローマ（Rome）を代表するラグジュアリーブランド、フェンディ（FENDI）は、2026-27年秋冬 メンズプレコレクションから、日本限定トートバッグ「ペカン ショッパー（Pequin Shopper）」のスモールサイズを発売いたします。

本アイテムは、深みのあるダークブルーのウォッシュ加工を施したデニム素材を用い、丹念に仕立てられたスモールサイズのトートバッグです。バッグ全面に、メゾンを象徴するブラウンキャンバス地の縦縞模様「ペカン」モチーフが大胆にあしらわれています。カジュアルな魅力に溢れるデニムと、メゾンの伝統を物語るクラシカルなシグネチャーパターンのコントラストが、エフォートレスかつ洗練されたモダンな表情を引き出します。

コンパクトで美しいフォルムでありながら、日常の使い勝手も計算し尽くされています。テクニカルファブリックのライニングを施した内側のコンパートメントには、小物の整理に便利なインナージップポケットを完備。また、随所に配されたパラジウム仕上げのメタルパーツが、控えめながらも確かなラグジュアリーの光沢を添え、全体の印象をより一層引き立てます。さらに、ダークブルーの上質なカーフレザーで設えられたダブルハンドルに加え、長さの調節および取り外しが可能なショルダーストラップが付属しているため、手持ちや肩掛けなど、その日のスタイルやシーンに合わせて自在なアレンジが可能です。

日常の幅広いシーンで活躍する実用性と洗練されたデザインを兼ね備えた「ペカン ショッパー」バッグは、フェンディ直営店および公式オンラインストアfendi.comにて5月上旬に販売予定です。

「ペカン ショッパー」スモールサイズ（W29xH26xD9.4cm）\309,000（税込み）