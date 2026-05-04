【公益社団法人日本青年会議所 近畿地区 京都ブロック協議会】第54回京都ブロック大会綾部大会の開催

公益社団法人日本青年会議所近畿地区協議会

公益社団法人日本青年会議所 近畿地区 京都ブロック協議会（2026年度会長：松宮 一貴）では、2026 年 5 月 24 日(日)に、綾部市にて「第 54 回京都ブロック大会 綾部大会」を開催いたします。

本大会は、『KYOTO×リミックス ～京都の可能性(タカラ)、ここに集結！～』をスローガンに掲げ、府内各地に点在する素晴らしい資源を一堂に集めることで、地域にある資源を単に並べるだけではなく、普段は別々の場所にある府内各地の食、特産品、そして異なる背景を持つ人が 1 つの会場に集結することで、会場全体を巨大な「編集(リミックス)空間」へと変え、個々の魅力が響き合い、今までになかった新しい価値や京都の姿を浮かび上がらせる試みです。多くの地域資源が並ぶ光景の中に身を置くことで、私たちは自地域を客観的に見つめ直し、その独自性に気づくことができます。他地域の魅力と比較したり、外からの視点に触れたりすることで、見慣れた日常は「誇り」へと変わり、地域の面白さは再発見されます。

多様な地域の魅力が隣り合い、響き合うことで生まれる熱狂を通じて、来場者に京都の奥深さと新たな可能性を提示し、持続可能な地域社会の発展に寄与する場となることを目指します。

●企画背景

私たちが住み暮らす京都府は北から南までそれぞれの地域で歴史や伝統文化、特色ある地域資源や景観など、各地域には多くの魅力が息づいています。しかしながら、地域コミュニティの機能低下などにより、地域における交流機会の減少や人と人との関係性の希薄化により愛郷心は低下し、地域に根付く魅力や伝統文化などの地域資源が失われつつあります。府民一人ひとりが、人口減少や社会の多様化が進むなかにあっても、自地域の発展に主体的に寄与する人財へと成長する必要があります。

■実施スケジュール

2026 年 5 月 24 日(日)

■実施場所

１.あやべ・日東精工アリーナ

〒623-0016 京都府綾部市西町3丁目南大坪39番地の10

◇ステージイベント

プッピーズのステージライブや音楽、ダンスなどみんなで盛り上がれる特別ステージをご用意！

◇体験ブース

魚つかみ体験(有料)、白味噌作り体験(有料)、お米が 5kg 当たる謎解き巨大迷路、

キッズネイル体験、アイシングクッキー作り体験などもりだくさん！

◇サイエンスショー

わくわくドキドキの驚き実験ショー！

◇飲食ブース

キッチンカー11 台の他、綾部市をはじめとする府内各地の魅力的な飲食ブースがたくさん！

２.あやべグンゼスクエア

〒623-0011 京都府綾部市青野町亀無1番地の2

◇防災体験広場

楽しみながら学ぼう！消火器体験、煙テント体験などをご用意！

■本件に関するお問い合わせ先

公益社団法人日本青年会議所 近畿地区 京都ブロック協議会

ブロック大会運営委員会 委員長 大槻 冬樹 TEL：080-1404-8509

Mail：2026kyoto.bloctaikaiunnei@gmail.com

■⻘年会議所(近畿地区協議会）とは

私たち青年会議所は（略称「JC」） は、1949年（昭和24年）、戦争の傷跡が街にも人々の心にも深く残る中、「新日本の再建は⻘年の仕事である」という志を同じにする⻘年達によって築き上げられました。

以来、⻘年会議所は「明るい豊かな社会の実現」という理念を掲げ、様々な活動・運動を行ってきました。人種、国籍、性別、職業および宗教の別なく自由な個々の意志により入会したメンバーで構成されています。日本の⻘年会議所は活動の基本を「個人の修練」「社会への奉仕」「世界との友情」におき、会員相互の啓発と交流をはかり、公共心を養いながら、地域との協働により社会の発展に貢献するために活動し、社会的課題に積極的に取り組んでいます。⻘年会議所におけるさまざまな実践トレーニングを経験した活動分野は幅広く、40歳をむかえ卒業した卒業生も含め、地域のリーダーとして活躍するばかりではなく、政財界へも多くの人材を輩出しています。

公益社団法人日本⻘年会議所近畿地区協議会は近畿圏内2府4県を活動地域としており、各地青年会議所が円滑に運営できるよう連絡調整機関としての機能を持ちつつ、近畿圏内に様々な運動を展開している組織となります。

◆近畿地区協議会Instagram公式アカウント

https://www.instagram.com/kinkidc.jci/?hl=ja