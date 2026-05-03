『鉄拳8』第9弾追加プレイアブルキャラクター「州光」ゲームプレイトレーラー公開！第12弾追加プレイアブルキャラクターの告知予告も！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、『鉄拳8』第9弾追加プレイアブルキャラクター「州光（くにみつ）」のゲームプレイトレーラーを公開いたしました。さらに、今冬に配信予定の第12弾追加プレイアブルキャラクターの最新情報を、「Combo Breaker 2026」にて公開することを発表しました。

■怪盗くノ一「州光」ゲームプレイトレーラー公開！

「TEKKEN WORLD TOUR 2026」の開幕戦となる「EVO Japan 2026」にて、「州光」のゲームプレイトレイラーと配信日を公開しました！

“怪盗くノ一”の二つ名をもつ「州光」。

「州光」は、バトルスタイル「卍忍術」を駆使して戦います。

トレーラー内でフォーカスされる、レイヴンとの忍者対決は必見！

また、『鉄拳8』より登場したキャラクター「麗奈」とも面識がある様子を垣間見ることができます。

二人の関係性や、「州光」の参戦ストーリー詳細は、公式サイトをご覧ください。

ゲームプレイトレーラーがさらに楽しめる、「州光」の魅力に迫る特集記事も公開中！

・「州光」ゲームプレイトレイラー

https://youtu.be/nsDiWq8e_Sk

・公式サイト：「州光」キャラクター詳細

https://tk8.tekken-official.jp/character/index.php?chara=kunimitsu

・特集記事：「州光」ゲームプレイトレイラー公開！州光の魅力に迫る

https://www.tekken-official.jp/tekken_news/?p=3085

【州光】配信日

早期アクセス：2026年5月28日(木)

一般アクセス：2026年6月2日(火)

※「州光」の取得には「シーズン3 パス」、「単体DLC」いずれかの購入が必要です。

■第12弾追加プレイアブルキャラクターは「Combo Breaker 2026」にて発表！

『鉄拳8』シーズン3の最後に登場する第12弾追加プレイアブルキャラクターは、

2026年5月22日～24日（現地時間）に開催される「Combo Breaker 2026」にて発表予定！

さらに、「Combo Breaker 2026」 のTOP8は日本語配信を実施予定となります。

発表の瞬間をリアルタイムでチェックしよう！お見逃しなく！

・「Combo Breaker 2026」日本語配信チャンネル

https://www.youtube.com/@tekkenchannel

■『鉄拳8』とは

6,100万本以上の世界累計販売本数を誇る3D対戦格闘ゲーム「鉄拳」シリーズの最新作。

本作では、キャラクター個々の特性が強化される「ヒート」や、オススメのアクションをワンボタンで出せる「スペシャルスタイル」などの新要素を導入。気軽にアグレッシブな対戦を楽しめる。

グラフィックとモデリングは高精細化し、躍動する筋肉まで表現された40名のキャラクターたちが、

破壊ギミック満載のステージでバトルを繰り広げる。

三島一八と風間 仁の親子対決を中心としたメインストーリー、全キャラクターに用意されたサイドストーリー、オリジナルのアバターを作成してライバルと戦う新モード「アーケードクエスト」も見どころ。

eスポーツシーンを牽引した前作に続き、『鉄拳8』でも同シーンの発展と国内外のユーザーへのアプローチを狙う。

・製品情報

タイトル：鉄拳8

発売日：好評発売中

ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam(R)

プレイ人数：

・オフライン：1～2人

・オンライン：1～16人

権利表記：TEKKEN(TM)8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

備考／注意表記：

※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。

※画面は開発中のものです。

(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.

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