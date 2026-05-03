『鉄拳8』第9弾追加プレイアブルキャラクター「州光」ゲームプレイトレーラー公開！第12弾追加プレイアブルキャラクターの告知予告も！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、『鉄拳8』第9弾追加プレイアブルキャラクター「州光（くにみつ）」のゲームプレイトレーラーを公開いたしました。さらに、今冬に配信予定の第12弾追加プレイアブルキャラクターの最新情報を、「Combo Breaker 2026」にて公開することを発表しました。
■怪盗くノ一「州光」ゲームプレイトレーラー公開！
「TEKKEN WORLD TOUR 2026」の開幕戦となる「EVO Japan 2026」にて、「州光」のゲームプレイトレイラーと配信日を公開しました！
“怪盗くノ一”の二つ名をもつ「州光」。
「州光」は、バトルスタイル「卍忍術」を駆使して戦います。
トレーラー内でフォーカスされる、レイヴンとの忍者対決は必見！
また、『鉄拳8』より登場したキャラクター「麗奈」とも面識がある様子を垣間見ることができます。
二人の関係性や、「州光」の参戦ストーリー詳細は、公式サイトをご覧ください。
ゲームプレイトレーラーがさらに楽しめる、「州光」の魅力に迫る特集記事も公開中！
・「州光」ゲームプレイトレイラー
https://youtu.be/nsDiWq8e_Sk
・公式サイト：「州光」キャラクター詳細
https://tk8.tekken-official.jp/character/index.php?chara=kunimitsu
・特集記事：「州光」ゲームプレイトレイラー公開！州光の魅力に迫る
https://www.tekken-official.jp/tekken_news/?p=3085
【州光】配信日
早期アクセス：2026年5月28日(木)
一般アクセス：2026年6月2日(火)
※「州光」の取得には「シーズン3 パス」、「単体DLC」いずれかの購入が必要です。
■第12弾追加プレイアブルキャラクターは「Combo Breaker 2026」にて発表！
『鉄拳8』シーズン3の最後に登場する第12弾追加プレイアブルキャラクターは、
2026年5月22日～24日（現地時間）に開催される「Combo Breaker 2026」にて発表予定！
さらに、「Combo Breaker 2026」 のTOP8は日本語配信を実施予定となります。
発表の瞬間をリアルタイムでチェックしよう！お見逃しなく！
・「Combo Breaker 2026」日本語配信チャンネル
https://www.youtube.com/@tekkenchannel
■『鉄拳8』とは
6,100万本以上の世界累計販売本数を誇る3D対戦格闘ゲーム「鉄拳」シリーズの最新作。
本作では、キャラクター個々の特性が強化される「ヒート」や、オススメのアクションをワンボタンで出せる「スペシャルスタイル」などの新要素を導入。気軽にアグレッシブな対戦を楽しめる。
グラフィックとモデリングは高精細化し、躍動する筋肉まで表現された40名のキャラクターたちが、
破壊ギミック満載のステージでバトルを繰り広げる。
三島一八と風間 仁の親子対決を中心としたメインストーリー、全キャラクターに用意されたサイドストーリー、オリジナルのアバターを作成してライバルと戦う新モード「アーケードクエスト」も見どころ。
eスポーツシーンを牽引した前作に続き、『鉄拳8』でも同シーンの発展と国内外のユーザーへのアプローチを狙う。
・製品情報
タイトル：鉄拳8
発売日：好評発売中
ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam(R)
プレイ人数：
・オフライン：1～2人
・オンライン：1～16人
権利表記：TEKKEN(TM)8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
備考／注意表記：
※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。
※画面は開発中のものです。
(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.
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