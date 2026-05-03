『鉄拳8』第9弾追加プレイアブルキャラクター「州光」ゲームプレイトレーラー公開！第12弾追加プレイアブルキャラクターの告知予告も！

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株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、『鉄拳8』第9弾追加プレイアブルキャラクター「州光（くにみつ）」のゲームプレイトレーラーを公開いたしました。さらに、今冬に配信予定の第12弾追加プレイアブルキャラクターの最新情報を、「Combo Breaker 2026」にて公開することを発表しました。




■怪盗くノ一「州光」ゲームプレイトレーラー公開！

「TEKKEN WORLD TOUR 2026」の開幕戦となる「EVO Japan 2026」にて、「州光」のゲームプレイトレイラーと配信日を公開しました！



“怪盗くノ一”の二つ名をもつ「州光」。


「州光」は、バトルスタイル「卍忍術」を駆使して戦います。


トレーラー内でフォーカスされる、レイヴンとの忍者対決は必見！


また、『鉄拳8』より登場したキャラクター「麗奈」とも面識がある様子を垣間見ることができます。


二人の関係性や、「州光」の参戦ストーリー詳細は、公式サイトをご覧ください。



ゲームプレイトレーラーがさらに楽しめる、「州光」の魅力に迫る特集記事も公開中！



・「州光」ゲームプレイトレイラー


https://youtu.be/nsDiWq8e_Sk



・公式サイト：「州光」キャラクター詳細


https://tk8.tekken-official.jp/character/index.php?chara=kunimitsu



・特集記事：「州光」ゲームプレイトレイラー公開！州光の魅力に迫る


https://www.tekken-official.jp/tekken_news/?p=3085



【州光】配信日


早期アクセス：2026年5月28日(木)


一般アクセス：2026年6月2日(火)


※「州光」の取得には「シーズン3 パス」、「単体DLC」いずれかの購入が必要です。










■第12弾追加プレイアブルキャラクターは「Combo Breaker 2026」にて発表！

『鉄拳8』シーズン3の最後に登場する第12弾追加プレイアブルキャラクターは、


2026年5月22日～24日（現地時間）に開催される「Combo Breaker 2026」にて発表予定！



さらに、「Combo Breaker 2026」 のTOP8は日本語配信を実施予定となります。


発表の瞬間をリアルタイムでチェックしよう！お見逃しなく！



・「Combo Breaker 2026」日本語配信チャンネル


https://www.youtube.com/@tekkenchannel





■『鉄拳8』とは

6,100万本以上の世界累計販売本数を誇る3D対戦格闘ゲーム「鉄拳」シリーズの最新作。


本作では、キャラクター個々の特性が強化される「ヒート」や、オススメのアクションをワンボタンで出せる「スペシャルスタイル」などの新要素を導入。気軽にアグレッシブな対戦を楽しめる。


グラフィックとモデリングは高精細化し、躍動する筋肉まで表現された40名のキャラクターたちが、


破壊ギミック満載のステージでバトルを繰り広げる。


三島一八と風間 仁の親子対決を中心としたメインストーリー、全キャラクターに用意されたサイドストーリー、オリジナルのアバターを作成してライバルと戦う新モード「アーケードクエスト」も見どころ。


eスポーツシーンを牽引した前作に続き、『鉄拳8』でも同シーンの発展と国内外のユーザーへのアプローチを狙う。



・製品情報

タイトル：鉄拳8


発売日：好評発売中


ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam(R)


プレイ人数：


・オフライン：1～2人


・オンライン：1～16人


権利表記：TEKKEN(TM)8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.


備考／注意表記：


※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。


※画面は開発中のものです。



(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.


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