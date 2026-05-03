【外国人向けオンライン日本語会話】Native Camp Japanese、新たに11通貨の決済に対応！計14通貨での支払いが可能に

株式会社ネイティブキャンプ

株式会社ネイティブキャンプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷川国洋）が提供するオンライン日本語会話サービス『Native Camp Japanese』は、世界中の学習者がよりスムーズに受講を開始できるよう、新たに11通貨での決済に対応いたしました。

これにより、既存の3通貨と合わせ計14通貨での支払いが可能となり、世界各地のユーザーが自国通貨で安心して利用できる環境が整いました。

Native Camp Japaneseは、世界中の日本語学習者に高品質な学習機会を提供するため、グローバル展開を加速させています。その一環として今回、新たに11通貨の決済を導入いたしました。 多様な国・地域の学習者が、為替レートの変動を気にすることなく、日常的に使い慣れた自国通貨で決済できる仕組みを構築することで、より安心して継続的にサービスを利用できる環境を整備いたしました。

今回追加・対応した通貨一覧（計14通貨）

今回のアップデートにより、以下の11通貨が新たに追加されました。既存の3通貨（台湾ドル・米ドル・ユーロ）と合わせ、合計14通貨での決済に対応しています。

Native Camp Japaneseは、引き続き、世界各国のさまざまな学習者の皆さまが快適に、そして安心してご利用いただけるサービスの構築に努めてまいります。

期間限定！7日間無料トライアル＋USD20 分のコインをプレゼント！

Native Camp Japaneseは、日本語を学びたい方に「もっと手軽に日本語を学習できるサービス」を提供することを目指しています。この度、より多くの皆さまに日本語ネイティブスピーカーによる回数無制限のレッスンを体験していただけるよう、「7-Day Free Trial」キャンペーンを実施中です。

キャンペーン期間中に新規登録された方全員が、7日間無料で Native Camp Japanese をお試しいただけます。そしてさらに今なら、7日間の無料トライアルに加えて、USD20分のコインをプレゼントいたします！

キャンペーン期間：2026年5月1日(金)00:00 ～ 2026年5月31日(日)23:59

お申し込みはこちら：https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

※日本語を母語とされる方のご入会はお断りします。

Native Camp Japanese の特長

1. プロフェッショナルな講師陣

日本人講師がそれぞれの目標やニーズに合わせたレッスンを提供いたします 。英語を話せるバイリンガル講師も在籍しているため、日本語学習が初めての方でも安心してご受講いただけます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、日本語に多く触れることができます。「25分のレッスンでは物足りない」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでも日本語会話レッスンが可能です。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

※定期メンテナンスを除く

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japaneseでは、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media