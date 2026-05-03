【母の日特別企画】2026年版　理想の母親像がついに決定！ 3,077人が選んだ「お母さんになってほしい芸能人・有名人ランキング TOP20」発表。年代別も公開。栄えある第1位に輝いたのは！？

Groov株式会社お母さんになってほしい芸能人・有名人ランキング TOP20

母の日ギフト専門メディア「母の日.me」(https://hahanohi.me/)は、全国3,077人を対象に実施したアンケート調査をもとに、「2026年版 お母さんになってほしい芸能人・有名人ランキング TOP20」を発表いたしました。

2026年版 お母さんになってほしい芸能人・有名人ランキング TOP20

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夢と妄想が形に！国民が選ぶ令和の理想の母親像とは？

「もしあの芸能人がお母さんになってくれたら…」そんな夢のような願いを形にした本企画。母の日を機に、“理想の母”をテーマにアンケート調査を実施いたしました。

優しさ、包容力、美しさ、面白さといった様々な魅力を持つ芸能人たちが名を連ねた注目のランキングTOP20。果たして、3,077人の投票によって選ばれた栄えある第1位に輝いたのは誰でしょうか？

世代別の“推しママ”も公開！年代によって異なる理想の母親像

さらに、本ランキングでは世代ごとの“推しママ像”がわかる年代別ランキングも公開しています。世代間で理想の母親像にどのような違いがあるのか？あなたの理想のお母さんは一体誰なのか？ぜひランキングページで詳細をチェックしてみてください。

お母さんになってほしい芸能人・有名人ランキング TOP20

3,077人が選んだ令和の理想の母親像。栄えある第1位は、吉永小百合さんでした。

「もしあの芸能人がお母さんになってくれたら…」そんな夢のような願いを形にした本企画。母の日を機に、“理想の母”をテーマに3,077人を対象としたアンケート調査を実施いたしました。

その結果、圧倒的な支持を集めたのは、日本を代表する女優・吉永小百合さんでした。世代を超えて愛される温かい人柄と品格が、多くの人の“理想の母親像”として共感を集める結果となりました。

続く第2位には、天海祐希さんがランクイン。凛とした美しさと頼りがいのあるイメージで、こちらも幅広い世代から安定した支持を獲得しています。不動の人気を誇るお二人が、令和の理想の母親像として並び立つ結果となりました。

気になる第3位以下はこちら！世代別の“推しママ”も公開中

優しさ、包容力、美しさ、面白さといった様々な魅力を持つ芸能人たちが名を連ねたTOP20。果たして、あなたの理想のお母さんはランクインしているでしょうか？

【1位】吉永小百合 さん 前年1位(-)

やはり今年も圧倒的な存在感。品の良さや落ち着き、やさしさなど、「理想のお母さんってこうだよね」というイメージをそのまま体現している印象です。どの世代から見ても安心できる、まさに“王道の母親像”です。

【2位】天海祐希 さん 前年2位(-)

頼れる・かっこいい・でも面倒見が良さそう、というバランスが絶妙。少し厳しくてもちゃんと導いてくれそうな、“芯の強い母”のイメージが支持されていると感じます。

【3位】北川景子 さん 前年3位(-)

美しさだけでなく、しっかりしていそう・家庭も大事にしていそうという印象が強く、“現代の理想の母親像”に一番近い存在かもしれません。

【4位】石田ゆり子 さん 前年4位(-)

やさしくて穏やかで、無理に干渉しすぎない距離感が魅力。“そっと寄り添ってくれるお母さん”としての安心感がとても強い印象です。

【5位】いとうあさこ さん 前年7位(△)

ここ数年で評価が上がっているのが印象的。完璧じゃなくてもいい、一緒に笑ってくれる存在がいい、という“共感型の母親像”が支持されているのを感じます。

【6位】松嶋菜々子 さん 前年6位(-)

落ち着きと上品さのバランスが絶妙。昔から変わらず「ちゃんとしたお母さん」のイメージが強く、安定した人気にも納得です。

【7位】辻希美 さん 前年5位(▼)

リアルな子育てを発信しているからこそ、「本当にこういうお母さんいそう」と思える存在。特に若い世代からの支持が高いのも納得です。

【8位】黒柳徹子 さん(NEW)

新規ランクインながら納得感のある存在。明るくて自由で、人生を楽しんでいる姿が、「こういうお母さん素敵だな」と思わせてくれます。

【9位】綾瀬はるか さん(NEW)

癒し系で親しみやすく、優しさがにじみ出ている印象。「一緒にいて安心できる」タイプの母親像として支持されているのが伝わります。

【10位】藤本美貴 さん 前年10位(-)

現実的でしっかりしていて、でも親しみやすい。“ちゃんとしたお母さんだけど近い存在”というバランスが魅力です。

【11位】八千草薫 さん 前年12位(△)

やさしさと上品さの象徴のような存在。こういうお母さんに見守られたい、と思わせる安心感があります。

【12位】宮崎美子 さん 前年13位(△)

知的でやわらかい雰囲気が印象的。“優しく教えてくれるお母さん”というイメージが強いです。

【13位】風吹ジュン さん 前年14位(△)

包み込むようなやさしさが魅力。無理に何かを押しつけず、自然体で寄り添ってくれそうな印象です。

【14位】竹下景子 さん 前年15位(△)

知性と穏やかさを感じる存在。安心して頼れる“落ち着いた母親像”として長く支持されている印象です。

【15位】樹木希林 さん 前年19位(△)

少しクセがありながらも芯が強く、人生観が深い。「こういう価値観を持ったお母さん、いいな」と思わせる存在です。

【16位】草笛光子 さん 前年8位(▼)

年齢を重ねてもなお元気で上品。“年を重ねてもかっこいい母”という理想像が重なります。

【17位】松坂慶子 さん 前年21位(△)

穏やかで優しく、安心感のある雰囲気。自然体で包み込んでくれるような母親像です。

【18位】アンミカ さん(NEW)

明るくポジティブで前向きなエネルギーが魅力。「一緒にいると元気になれるお母さん」という新しい価値観を感じます。

【19位】マツコ・デラックス さん 前年18位(▽)

厳しさもあるけど本音で向き合ってくれるタイプ。“優しさだけじゃない母親像”として独特の支持があります。

【20位】黒木瞳 さん 前年17位(▼)

美しさと落ち着きのバランスが魅力。きちんとした印象で、「失礼のない母親像」として安心感があります。

■前年との比較 “理想の母親像”は安定しつつも、多様化が進行

2025年と比較すると、上位4名（吉永小百合 さん・天海祐希 さん・北川景子 さん・石田ゆり子 さん）は順位変動がなく、理想の母親像の「核」は変わっていないことがわかります。

一方で、2026年は

・黒柳徹子 さん

・綾瀬はるか さん

・アンミカ さん

といった新規ランクインが見られ、価値観の多様化が進んでいる点が特徴的です。

また、いとうあさこ さんが5位に上昇したことからも、従来の「理想的で完璧な母親像」だけでなく、

親しみやすさ・共感性も重視されるようになっていることが読み取れます。

■年代別 お母さんになってほしい有名人・芸能人

本ランキングでは世代ごとの“推しママ像”がわかる年代別ランキングも公開しています。世代間で理想の母親像にどのような違いがあるのか？ ぜひ、世代別ランキングもご参照ください。

10代が選ぶ、お母さんになってほしい有名人・芸能人

【1位】辻希美 さん

【2位】綾瀬はるか さん

【3位】いとうあさこ さん

20代が選ぶ、お母さんになってほしい有名人・芸能人

【1位】天海祐希 さん

【2位】いとうあさこ さん

【3位】北川景子 さん

30代が選ぶ、お母さんになってほしい有名人・芸能人

【1位】天海祐希 さん

【2位】北川景子 さん

【3位】吉永小百合 さん

40代が選ぶ、お母さんになってほしい有名人・芸能人

【1位】吉永小百合 さん

【2位】天海祐希 さん

【3位】北川景子 さん

50代が選ぶ、お母さんになってほしい有名人・芸能人

【1位】吉永小百合 さん

【2位】天海祐希 さん

【3位】北川景子 さん

60代が選ぶ、お母さんになってほしい有名人・芸能人

【1位】吉永小百合 さん

【2位】北川景子 さん

【3位】天海祐希 さん

70代が選ぶ、お母さんになってほしい有名人・芸能人

【1位】吉永小百合 さん

【2位】天海祐希 さん

【3位】北川景子 さん

80代が選ぶ、お母さんになってほしい有名人・芸能人

【1位】吉永小百合 さん

【2位】草笛光子 さん

【3位】竹下景子 さん

全世代を通しての人気と共通の理想像：

吉永小百合さんの圧倒的な人気:

ほとんどの世代で1位を獲得しており、まさに国民的な理想の母親像として認識されていることがわかります。その上品さ、優しさ、知性といったイメージが幅広い世代に支持されていると考えられます。

天海祐希さんの安定した人気:

多くの世代で上位にランクインしており、ほとんどの世代でランクインしています。その凛とした美しさ、頼りがいのある雰囲気、自立した女性像が、世代を超えて理想の母親像として支持されていると考えられます。

世代間の差異と特徴的な傾向：

10代の独自性:

10代では、辻希美 さんが1位となり、綾瀬はるか さん、いとうあさこ さんといった親しみやすい人物が上位に並びました。理想像として「完璧さ」よりも、「明るく楽しく、日常を一緒に過ごせそうな存在」が重視されています。SNSなどで日常が可視化されている影響もあり、リアルで共感できる“等身大の母親像”が支持されている点が特徴です。

20代共通点:

20代では、天海祐希 さんが1位となり、いとうあさこ さん、北川景子 さんが続きました。自立した強さと、親しみやすさの両方を兼ね備えた人物が支持されており、「尊敬できる存在でありながら、距離感が近い」母親像が求められています。結婚や出産を意識し始める世代ならではの、現実的な理想像が反映されています。

30代～70代の共通点:

30代から70代にかけては、順位の違いこそあるものの、吉永小百合 さん、天海祐希 さん、北川景子 さんといった同じ人物が上位に並んでいる点が特徴的です。

この共通点から見えてくるのは、理想の母親像として「安心感（包容力）」「品格」「自立した強さ」が重要視されているという点です。若年層に見られる“共感性”や“身近さ”よりも、人生経験や家庭観を踏まえたうえで、頼れる存在であること、精神的に安定していること、人として尊敬できることといった要素が強く評価されています。つまり30代以上の世代では、母親像は単なる「優しい存在」ではなく、“人生の軸となる存在”としての母親像へと変化していることが読み取れます。

80代の独自性:

80代では、吉永小百合 さんに加え、草笛光子 さん、竹下景子 さんといった同世代に近い人物が上位にランクインしています。「自分に近い存在」「共感できる人生観」が重視されており、理想よりも“共感できる母親像”へとシフトしている点が特徴です。

総合的な考察：

2026年の調査結果から見えてきたのは、理想の母親像が「完璧で憧れる存在」から「共感できて安心できる存在」へと変化している点です。

従来は優しさや献身性といった一方向の価値が重視されていましたが、現在は「自立した強さ」「包容力」「親しみやすさ」のバランスが求められています。

特に30代以上では、吉永小百合さん、天海祐希さん、北川景子さんといった人物に象徴されるように、“人として尊敬できる存在でありながら、精神的に安定し安心感を与えてくれる母親像”が支持されています。

一方で若年層では、辻希美 さんやいとうあさこ さんのような共感性や親しみやすさが重視されており、「一緒に楽しめる存在」「距離感の近い母親像」への支持が見られます。

さらに黒柳徹子 さんやアンミカ さんのランクインからは、「前向きに人生を楽しむ姿勢」や「ポジティブな影響力」も新たな評価軸として加わっていることが読み取れます。

つまり2026年の理想の母親像は、単なる“優しさ”や“理想像”ではなく、「強さ・優しさ・共感・ポジティブさ」を兼ね備えた、“人として魅力的であることそのもの”へと進化していることが明らかになりました。

2026年版 お母さんになってほしい芸能人・有名人ランキング TOP20

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プレゼントキャンペーン実施中（応募受付中）

現在、母の日.meでは、母の日ギフトが当たるプレゼントキャンペーンを実施中です。

本ランキングで紹介した人気ギフトや、今注目の母の日アイテムを実際に体験できるチャンスとして、多くの方にご応募いただいております。

応募は専用フォームから簡単に行うことができ、どなたでもご参加いただけます。

まだ受付中のため、母の日ギフト選びに迷っている方や、トレンド商品を試してみたい方にもおすすめです。

▼キャンペーン詳細・応募はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000255.000098805.html

■応募期間

2026年3月26日(木)～5月11日(月) 23:59まで

■当選者数

抽選で総計20名さま ※各賞ごとに1名さま

■応募方法

応募フォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/11Yf0FoyHrxDMg6-FShS7-x8pG8tkXDZ1dTir6laEUoE/edit)

■当選発表

2026年5月12日（火）以降に、プレゼントキャンペーンページにて各賞の当選者のニックネームおよび都道府県を発表いたします。また、5月12日（火）以降、当選者の方にはご応募時に入力いただいたメールアドレス宛に直接ご連絡いたします。※当選者以外の方へのご連絡はありません。

■抽選方法

各賞につき、応募者の中から抽選で3名様を選出し、その中から「希望順位」が最も高い方を優先して当選者を決定いたします。希望順位が同じ場合は、さらに抽選を行い、当選者を決定します。

なお、当選はお一人様につき1賞品までとなります。応募はお一人様1回限りで、1回の応募で第3希望までご選択いただけます。

■主催

母の日.me

https://hahanohi.me/

■選考者

母の日.me 編集部

アンケート調査概要

調査エリア：全国

調査主体：母の日.me

調査方法：インターネット調査（プレゼントキャンペーン(https://hahanohi.me/lp/mothersday-gift-campaign/)での任意アンケート）

調査対象：10代～80代（有効回答数3,077名）

調査期間：2026年3月26日（木）～ 4月27日（月）

https://hahanohi.me/ideal-mother-ranking/

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