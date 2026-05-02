日経トレンディ「上半期ヒット大賞＆下半期ブレイク予測」を発表。12のワードで消費トレンドが浮き彫りに

株式会社 日経BP

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口 哲也）は2026年5月2日、個人生活を刺激する流行情報誌「日経トレンディ」2026年6月号で、2026年の「上半期ヒット大賞」および「下半期ブレイク予測」を発表しました。消費財からウェブサービスまで全17ジャンルを徹底調査し、それぞれで「大賞」や「優秀賞」の商品・サービスを選出しています。

「売れ行き」に加えて「新規性」や「影響力」を鑑みて選出

「上半期ヒット大賞 下半期ブレイク予測」は例年、日経トレンディ6月号で実施している人気特集企画です。

その年の上半期にヒットした商品・サービスから「上半期ヒット」を選定。「売れ行き」（売り上げの大きさやシェアの高さ）、「新規性」（これまでにない画期的な機能や特徴があるか）、「影響力」（消費者の生活スタイルを変えたか）という評価項目にのっとり「大賞」を決めています。また、今後売り上げが爆発的に伸びそうなものは「下半期ブレイク予測」としています。

2026年は、以下の全17ジャンルを徹底調査し、それぞれで上半期ヒット大賞と下半期ブレイク予測を選定しました。

食品・コンビニ／アパレル／クルマ／医薬品／菓子／飲料／酒類／家電／雑貨／デジタル／日用品／文房具／ゲーム／エンタメ／美容／玩具／マネー

詳細は「日経トレンディ」2026年6月号（https://info.nikkeibp.co.jp/media/TRE/）でお読みいただけます。

節約志向とプチぜいたくのマインドが共存

ヒット商品の“勝因”を細かく分析すると、いくつかの消費マインドが浮かび上がってきます。本特集では、12のワード（6つの消費マインド＋6つの消費キーワード）を挙げてそれらを解説しています。

例えば「第3の節約」。物価高騰が続くなか、ぜいたく品や固定費だけでなく日常生活で絶対に必要な食費にも節約の目が向いています。値上がりが著しいコンビニおにぎりの代替品として、1つで満足感を得られるカップランチが伸長。また、湯を注ぐだけで白ご飯ができる「具なしカップメシ」も登場しています。

一方で、日常にちょっとしたご褒美を取り入れる「マイクロストレス解消」の動きも加速。クラフトビールに近い味わいを自宅で楽しめる「キリングッドエール」や、常温でも生チョコのような食感を味わえる「生のとき しっとりミルク」など、プレミアム帯の商品もよく売れました。

日常的な疲労を理由とするキャンセル界隈から生まれた「逃避購買」も目立った傾向の一つ。「洗顔キャンセル界隈」に使ってもらうために開発された「S 肌グミ」や、電子レンジ対応のレトルトパウチ食品を食器なしで食べられる「ミールマグ」などが典型例です。

記事内では、「第3の節約」「マイクロストレス解消」「逃避購買」の他に、「開拓者魂」「友達未満孤独以上」「リセット消費」という6つのキーワードを挙げて解説しています。

「日経トレンディ」について

「日経トレンディ」（https://info.nikkeibp.co.jp/media/TRE/）は、個人生活を刺激する流行情報誌です。1987年の創刊以来、あらゆる分野のヒット商品や最新トレンドを、消費者視点で徹底的に分析・検証しています。毎年12月号で発表する、年間の「ヒット商品ベスト30」と翌年の「ヒット予測100」は定番の人気企画です。

日経BP（https://www.nikkeibp.co.jp/）は、経営（ビジネス）、技術（テクノロジー）、マーケティング、医療、生活（ライフスタイル）などの幅広い分野で先端情報を提供する専門出版社です。雑誌、書籍、デジタルメディアの形で最新のトピックスを深く掘り下げた信頼性の高いコンテンツを日々発信しているほか、展示会・セミナーも積極的に展開しています。メディア発のコンサルティング集団「日経BP 総合研究所」では、専門性の高い各種メディアの最新情報を基に、企業・団体のイノベーション創出に協力し、経営課題や社会課題を解決していくための活動をサポートするソリューション事業を手掛けています。

本リリースに関するお問い合わせ先

このリリースに関するお問い合わせは、日経トレンディ（問い合わせフォーム https://support.nikkeibp.co.jp/app/answers/list/p/399）に、取材のお問い合わせは、日経BPのコーポレートサイトお問い合わせページ（https://www.nikkeibp.co.jp/faq/）からお願いいたします