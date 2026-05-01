「Bitfan」にて、si7riaのオフィシャルサイトおよびファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年5月1日（金）にsi7riaのオフィシャルサイトおよびファンクラブ（URL：https://si7ria.bitfan.id/(https://si7ria.bitfan.id/)）をオープンしました。

si7ria（シナリア）は、“罪”をモチーフにしたダークで退廃的な世界観を掲げる女性アイドルグループです。如月はる、ちむ涅梦、火鋭呀琉、神葬すいの4名で構成され、2025年12月19日、GRIT at Shibuyaでの1stワンマンライブ『楽園追放』にてデビューしました。「私の闇、君が照らして」をキャッチコピーに、各メンバーが色欲・強欲・憤怒・傲慢の“罪”とカラーを体現しています。都内ライブハウスを中心に、映像コンテンツの発信やイベント出演など多方面で活動を展開しています。強いコンセプト性と耽美的な表現で多くの注目を集めています。

今回オープンしたのは、si7riaのオフィシャルサイトおよびファンクラブです。当サイトでは、最新情報の配信はもちろん、会員限定のブログやメンバー本人も登場するグループチャットなど、ここでしか見られないコンテンツをお楽しみいただけます。

サイトの詳細は以下よりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

si7ria official site

■URL

https://si7ria.bitfan.id/

■会費

WEB入会：720円（税込）

アプリ入会：1,200円（税込）

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」「Apple／Google決済」をご利用いただけます。

■無料コンテンツ

NEWS

Profile

SCHEDULE

■会員限定コンテンツ

BLOG

GROUP CHAT

LIVE STREAMING

BIRTHDAY MESSAGE

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live

スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk