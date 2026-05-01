AI動画編集スクール「CREATOR’ZZ」2026年5月1日（金）より開校

株式会社CREATOR'ZZ

WEIN / BACKSTAGE Group（本社：東京都港区、代表取締役：溝口勇児 以下、「当社」）傘下の株式会社CREATOR'ZZは、未経験から最短3か月で企業案件を獲得できる映像クリエイターの育成を目的としたAI動画編集スクール「CREATOR’ZZ」を2026年5月1日（金）に開校することをお知らせいたします。

本スクールは、当社グループがこれまで蓄積してきた映像制作・SNS運用・AI活用の知見と、グループ会社である株式会社CONTORNOが有するハイエンド3DCG／VFX領域の制作・教育ノウハウを統合し、AI時代における新たな映像クリエイター育成モデルの確立を目指すものです。

■ 開校の背景：AI格差が広がる動画制作市場

近年、AI技術の進化により、動画制作の現場は大きく変化しています。従来、1本あたり10時間以上を要していた動画編集作業は、AIの活用により数時間で完結するケースも増加し、生産性は飛躍的に向上しています。

こうした変化に伴い、AIを活用できるクリエイターと従来型の編集者との間で、制作スピード、品質、単価における格差が拡大しています。企業側にとっては、効率的かつ高品質な動画制作を実現できる人材への需要が高まる一方で、AIネイティブに対応できるクリエイターの供給は不足している状況です。

当社はこれまで、ビジネス系YouTubeやショート動画を中心に累計4万本以上の動画制作を手がけ、200名以上のクリエイターとともに制作体制を構築してきました。こうした制作現場での実績を背景に、AI時代に最適化されたクリエイター育成の必要性を強く認識し、本スクールの開校に至りました。

■ 「CREATOR’ZZ」の主な特徴

- AI×動画編集に特化した実践型カリキュラム

AIツールの操作方法にとどまらず、映像構成・ストーリー設計・クリエイティブ思考など、動画制作の本質的なスキルを体系的に習得可能。

- 未経験から最短3か月で実務レベルを目指す設計

初心者でも段階的に学習できるカリキュラムを採用し、短期間で企業案件に対応できるスキル習得を支援。

- 現役クリエイターによるフィードバック体制

制作物に対してプロが直接添削を行い、改善サイクルを高速で回すことで実践的なスキルを習得。

- 実案件を想定した制作機会と実績構築支援

コンテンツ制作案件へ携わる機会を提供し、ポートフォリオと実績作りを支援。

- 案件獲得支援およびコミュニティによる就業機会の創出

卒業後も案件紹介や相談が可能な環境を整備し、スキル習得後の収益化までをサポート。

- 経営者・インフルエンサーとのネットワーク連携

当社が有するコミュニティやネットワークを活用し、動画制作ニーズとクリエイターをつなぐ機会を提供。

■ 今後の展望 ― 「育成・制作・発信」が循環するクリエイターエコシステムの構築

当社は「CREATOR'ZZ」を、単なる動画編集スクールではなく、AI時代の映像クリエイターを継続的に輩出するためのエコシステムの中核として位置づけています。

グループ会社であるCG制作プロダクションの株式会社CONTORNOには、デジタルハリウッドの主幹講師を務めるなど、業界内でも屈指の評価を受けるトップクリエイターが在籍しており、同社が長年にわたり体系化してきた高度な3DCG／VFX技術と教育ノウハウを「CREATOR'ZZ」のカリキュラムに接続することで、AI動画編集からハイエンド映像表現までを射程に収めた、業界最高水準の育成環境を整備しています。受講生は学習段階からプロの制作現場と接続される設計となっており、トップクリエイターによる直接指導から実案件へのアサインまでを一貫して提供することで、「学びながら成長し、成長しながら活躍する」キャリア形成を可能にいたします。

加えて、当社グループは経済エンターテインメント番組『REAL VALUE』、報道メディア『NoBorder』、キャバ嬢オーディション番組『LAST CALL』、格闘技イベント『BREAKING DOWN』をはじめ、月間総再生数数億回規模に及ぶ自社IP・自社メディアを多数保有しており、これらの制作現場が受講生・卒業生にとっての豊富な実践機会となります。「育成」「制作」「発信」が相互に循環するエコシステムを通じて、AI時代に求められる映像クリエイターを継続的に輩出し、業界全体の生産性向上と新たな映像表現の拡張に貢献してまいります。

■講座概要

開校：2026年5月1日（金）

形式：オンライン

対象：動画制作スキルを生かして副業/フリーランス独立/映像業界への転職を目指す方

詳細・申し込みはこちら ▶ https://creatorzz.co.jp/(https://creatorzz.co.jp/)

【会社概要】

会社名：株式会社CREATOR'ZZ

設立日：2025年12月9日

代表取締役社長：溝口 勇児

本社所在地：〒105-0014 東京都港区芝2-2-12 浜松町PREX 3F

事業概要：AI動画制作スクール、セミナー、研修

公式LP：https://creatorzz.co.jp/

【当社CEO 溝口勇児について】

連続起業家。

2012年、株式会社FiNC Technologies（旧：株式会社FiNC）を設立し、代表取締役社長CEOに就任。総額150億円超の資金調達後、2020年3月末に退任。

2022年、株式会社BACKSTAGEを創業し、格闘技コンテンツ『BREAKING DOWN』のCOOに就任。

2024年、インフルエンサースクールHERO'ZZ会長に就任、国内最大級の音楽フェス「XD」を創業、50年以上変わらない既存の映画のモデルに風穴を開ける「YOAKE」を設立。経済エンタメ番組『REAL VALUE』の CEOに就任。関連動画を含め月間総再生数は1億8000万回超え。

2025年、200社以上が参画する経営者コミュニティ『REAL VALUE CLUB』を設立。また、報道会社買収を発表し、『NoBorder』を始動。チャンネル登録者数は開始9ヶ月で60万人を突破。

2026年1月、キャバ嬢オーディション番組『LAST CALL』を始動。開始3か月半で登録者数43万人を突破、関連動画を含めた月間再生数は2.8億回。

WIRED INNOVATION AWARD2018イノヴェイター20人、若手社長が選ぶベスト社長に選出。

【運営：WEIN / BACKSTAGE Groupについて】

「この国を、もう一度、挑戦者に」というミッションを掲げ、SNSの圧倒的な影響力を武器に社会変革を目指す次世代のエンターテインメント×テクノロジー集団です。

格闘技イベント『BREAKING DOWN』のプロデュースをはじめ、経済エンターテインメント番組『REAL VALUE』、地上波タブーに切り込む 『NoBorder』、キャバ嬢オーディション番組 『LAST CALL』など、多彩なコンテンツを展開しています 。

【会社概要】

会社名：WEIN / BACKSTAGE Group

設立日：2022年4月11日

代表取締役社長：溝口 勇児

本社所在地：〒105-0014 東京都港区芝2-2-12 浜松町PREX 3F・5F・6F

事業概要：各種興行の制作および運営（BreakingDown、XD、BOB 等）、各種番組の企画および制作（REAL VALUE、NoBorder、NoBorder NEWS、LAST CALL 等）

会社サイトURL：https://backstage.inc/recruit