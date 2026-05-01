スマートシティの未来を体験する3日間　次世代モビリティ・XRを体験　親子連れや外国人観光客も訪れた「スマートシティフェスタ2026」開催レポート

スマートシティフェスタ運営事務局

東京都は、スマートシティの更なる推進に向けて、都民の皆様に最新のデジタル技術を活用して生活を豊かにする様々なスマートサービスを体験していただくイベント「スマートシティフェスタ2026」を開催しました。なお、本イベントは株式会社エスピー・リング東京がイベント運営を受託し実施しております。

本イベントでは、民間企業やスタートアップによる最先端の技術やサービスが一堂に集結し、来場者が実際に「見て・触れて・体験する」ことで、便利になった未来のまちを感じてもらう機会を創出しました。会期中は多くの来場者が訪れ、子どもから大人まで幅広い世代が、これからのスマートサービスを体験しました。

当日は、会場内に次世代モビリティの試乗エリアやXR体験ブースが展開され、多くの来場者でにぎわいました。実際に乗車・操作できる体験コンテンツには行列ができる場面もあり、子どもから大人までが夢中になって先端技術に触れる様子が広がっていました。

【会場の様子】

■試乗で体感する次世代モビリティと物流・移動支援技術

会場では、「UNI-ONE」をはじめとした次世代モビリティの試乗体験が実施され、来場者が実際に乗車しながら移動の未来を体感できる機会が提供されました。

従来の移動手段とは異なる新しい体験に、多くの来場者が足を止め、実装が進む未来の乗り物等に触れる場となりました。

■仮想と現実が融合 XR体験に子どもから大人まで参加

XR技術を活用した体験型コンテンツでは、仮想空間と現実が融合した新たな体験が提供され、子どもから大人まで幅広い世代が参加しました。特に子どもたちが直感的に操作しながら楽しむ様子が多く見られ、デジタル技術が日常生活に溶け込む未来の姿を実感できる場となりました。

■身近な課題に向き合う技術を体感 ロボットと触れ合える次世代展示

来場者は展示を通じて、交通、防災など多様な分野における技術の可能性に触れ、スマートシティへの理解を深める機会となりました。

■ロボットショーケースやお笑いライブなどを実施したステージショー

ステージでは、最先端のロボットによるショーケースが行われ、多彩な動きやインタラクティブな演出により、子どもから大人まで幅広い層が足を止め、会場は大きな注目を集めました。

また、マジックやジャグリングを融合したスタイリッシュなショーを披露するEntertainer Hi2などのパフォーマンスも展開され、会場全体が終始にぎわいを見せました。

イベント詳細：https://smartcityfes2026.metro.tokyo.lg.jp

主催者情報

主催：東京都

運営：スマートシティフェスタ運営事務局（株式会社エスピー・リング東京）