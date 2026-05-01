【サプティー株式会社】公益財団法人日本陸上競技連盟とオフィシャルサプライヤー契約を締結～公式グッズの企画・制作・販売を通じて陸上競技の価値向上に貢献～

サプティー株式会社

サプティー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：齊藤大樹、以下「当社」）は、2026年4月1日付で、公益財団法人日本陸上競技連盟（所在地：東京都新宿区、会長：有森裕子、以下「日本陸連」）とオフィシャルサプライヤー契約を締結したことをお知らせいたします。

■契約の背景および目的

当社はこれまで、旗・幕・バナー等のOOHメディア制作および各種グッズの企画・製造・販売を通じて、スポーツイベントや企業のブランディング支援を行ってまいりました。

本契約により、日本陸連が展開する競技会や関連イベントにおいて、より魅力的な公式グッズの提供を実現し、ファンとの接点創出および体験価値の向上に寄与することを目的としております。



■契約概要および主な取り組み

本契約に基づき、当社は以下の取り組みを主に行ってまいります。

・日本陸連のロゴおよびキャラクターを使用した公式グッズの企画・制作

・日本陸連主催および関連競技会・イベント会場での公式グッズ販売

・売場運営（設営・在庫管理・販売オペレーション）の実施

当社は本取り組みを通じて、陸上競技の魅力発信およびファン体験の向上に貢献してまいります。

■公益財団法人日本陸上競技連盟

団体名：公益財団法人日本陸上競技連盟

事務局：東京都新宿区霞ヶ丘町4-2 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 9階

会長：有森裕子

事業内容：日本国内における陸上競技の統括、競技大会の運営、選手強化・普及活動など

URL：https://www.jaaf.or.jp/

■サプティー株式会社

法人名：サプティー株式会社

所在地：東京都中央区日本橋堀留町2-3-8 田源ビル７F

代表取締役：齊藤大樹

事業内容：旗・幕・バナー等のOOHメディア制作、グッズ企画・製造・販売等

URL：https://sapti.com/