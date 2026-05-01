【第4弾発売】SEVENTEENをモチーフにしたキャラクター「MINITEEN（ミニティーン）」が大丸梅田店・大丸東京店にて販売スタート

株式会社KOLLECTION

株式会社KOLLECTION（本社：大阪府東大阪市）は、SEVENTEENをモチーフにしたキャラクター「MINITEEN（ミニティーン）」の第4弾公式ライセンス商品を、大丸梅田店および大丸東京店にて取り扱い開始いたします。

「MINITEEN（ミニティーン）」について

全種のキャラクターで構成された「MINITEEN」は、 公開以降、独自の雰囲気を持つストーリーで多くの人に愛されています。

ブランドメッセージ 外見から性格まで個性豊かな13人、私たちはミニティーン！ 温かい友情を分かち合い、一緒に作り上げる幸せな毎日。 「一緒ならいつでも楽しい、Come into MINITEEN World！」

販売情報

■取扱店舗

大丸東京店 10階 CALTLA STORE

〒100-6701 東京都千代田区丸の内1-9-1

大丸梅田店 1階イベントスペース

〒530-8202 阪府大阪市北区梅田3-3-1

■販売スケジュール

5月20日（水）～6月2日（火）

※取扱商品や販売方法は変更となる場合がございます。

※在庫がなくなり次第終了となる場合がございます。

【整理券配布について】

■大丸東京店

混雑時は、状況に応じて店頭にて入場整理券を配布する場合がございます。

■大丸梅田店

開店時の混雑緩和のため、状況に応じて朝9:30より入場整理券を配布する場合がございます。

1階 南ゲート広場東側 水の時計前へお並びください。

商品情報（税抜）

MINITEEN PVC POUCH

税抜価格 各3,500円

MINITEEN HAIR TIE

税抜価格 各1,900円

MINITEEN BEADS STRAP KEYRING

税抜価格 各3,900円

MINITEEN CAN BADGE

税抜価格 各1,350円

MINITEEN PHOTOCARD HOLDER

税抜価格 各2,950円

MINITEEN FAN

税抜価格 各750円

MINITEEN CAN BADGE

税抜価格 各1,050円

MINITEEN WAPPEN

税抜価格 各900円

MINITEEN METAL PIN BADGE

税抜価格 各1,050円

MINITEEN STICKER SET

税抜価格 各1,350円

MINITEEN PVC TRANSPARENT STORAGE POUCH

税抜価格 各1,950円

MINITEEN PVC TRANSPARENT STORAGE POUCH

税抜価格 各1,950円

MINITEEN PHOTO CARD HOLDE

税抜価格 各1,500円

MINITEEN ACRYLIC REMOTE VCONTROLLE

税抜価格 各2,300円

MINITEEN PASSPORT CASE

税抜価格 各2,100円

MINITEEN ABS NAME TAG

税抜価格 各2,100円

MINITEEN ACRYLIC PHOTO CARD STAN

税抜価格 各3,600円

MINITEEN MINI CD KEYRING

税込価格 各2,145円

MINITEEN REEL KEYHOLDER

税込価格 各3,850円

MINITEEN CAN BADGE VER 2.0

税込価格 各935円

MINITEEN TIN CASE STICKER SET

税込価格 各1,485円

MINITEEN FIGURE KEYRING

税抜価格 各2,100円

MINITEEN FIGURE STAMP

税抜価格 各2,100円

MINITEEN MAGNET OPENE

税抜価格 各2,300円

MINITEEN METAL PIN BADGE

税抜価格 各1,100円

MINITEEN ACRYLIC SHAKER KEYRING

税抜価格 各2,300円

MINITEEN HAIR SCRUNCHIE

税抜価格 各2,100円

第1弾~第3弾も合わせて展開！

※一部欠品商品がございます。

【株式会社KOLLECTIONについて】

本社所在地：〒577-0061 大阪府東大阪市森河内西1丁目4番9号

代表者：代表取締役 金 賢秀

設立：2019年2月

電話番号：06-4306-5400

URL：https://www.kollection.co.jp/

事業内容：輸入化粧品・日常生活品卸売業、化粧品輸入代行業、マーケティング代行業、IP事業、エンタメ事業