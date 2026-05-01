【第4弾発売】SEVENTEENをモチーフにしたキャラクター「MINITEEN（ミニティーン）」が大丸梅田店・大丸東京店にて販売スタート

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株式会社KOLLECTION

株式会社KOLLECTION（本社：大阪府東大阪市）は、SEVENTEENをモチーフにしたキャラクター「MINITEEN（ミニティーン）」の第4弾公式ライセンス商品を、大丸梅田店および大丸東京店にて取り扱い開始いたします。






「MINITEEN（ミニティーン）」について

全種のキャラクターで構成された「MINITEEN」は、 公開以降、独自の雰囲気を持つストーリーで多くの人に愛されています。



ブランドメッセージ 外見から性格まで個性豊かな13人、私たちはミニティーン！ 温かい友情を分かち合い、一緒に作り上げる幸せな毎日。 「一緒ならいつでも楽しい、Come into MINITEEN World！」



販売情報

■取扱店舗


大丸東京店 10階 CALTLA STORE


〒100-6701 東京都千代田区丸の内1-9-1



大丸梅田店 1階イベントスペース


〒530-8202 阪府大阪市北区梅田3-3-1



■販売スケジュール


5月20日（水）～6月2日（火）



※取扱商品や販売方法は変更となる場合がございます。


※在庫がなくなり次第終了となる場合がございます。



【整理券配布について】


■大丸東京店


混雑時は、状況に応じて店頭にて入場整理券を配布する場合がございます。



■大丸梅田店


開店時の混雑緩和のため、状況に応じて朝9:30より入場整理券を配布する場合がございます。


1階 南ゲート広場東側　水の時計前へお並びください。


商品情報（税抜）

MINITEEN PVC POUCH


税抜価格 各3,500円




MINITEEN HAIR TIE


税抜価格 各1,900円




MINITEEN　BEADS STRAP KEYRING


税抜価格 各3,900円




MINITEEN CAN BADGE


税抜価格 各1,350円




MINITEEN PHOTOCARD HOLDER


税抜価格 各2,950円




MINITEEN FAN


税抜価格 各750円




MINITEEN CAN BADGE


税抜価格 各1,050円




MINITEEN WAPPEN


税抜価格 各900円




MINITEEN METAL PIN BADGE


税抜価格 各1,050円




MINITEEN STICKER SET


税抜価格 各1,350円




MINITEEN PVC TRANSPARENT STORAGE POUCH
税抜価格 各1,950円




MINITEEN PVC TRANSPARENT STORAGE POUCH
税抜価格 各1,950円





MINITEEN PHOTO CARD HOLDE


税抜価格 各1,500円




MINITEEN ACRYLIC REMOTE VCONTROLLE


税抜価格 各2,300円




MINITEEN PASSPORT CASE


税抜価格 各2,100円




MINITEEN ABS NAME TAG
税抜価格 各2,100円




MINITEEN ACRYLIC PHOTO CARD STAN
税抜価格 各3,600円




MINITEEN MINI CD KEYRING


税込価格 各2,145円




MINITEEN REEL KEYHOLDER


税込価格 各3,850円




MINITEEN CAN BADGE VER 2.0


税込価格 各935円




MINITEEN TIN CASE STICKER SET


税込価格 各1,485円




MINITEEN FIGURE KEYRING


税抜価格 各2,100円




MINITEEN FIGURE STAMP


税抜価格 各2,100円




MINITEEN MAGNET OPENE


税抜価格 各2,300円




MINITEEN METAL PIN BADGE


税抜価格 各1,100円




MINITEEN ACRYLIC SHAKER KEYRING
税抜価格 各2,300円




MINITEEN HAIR SCRUNCHIE
税抜価格 各2,100円





第1弾~第3弾も合わせて展開！


※一部欠品商品がございます。




【株式会社KOLLECTIONについて】


本社所在地：〒577-0061 大阪府東大阪市森河内西1丁目4番9号


代表者：代表取締役　金 賢秀


設立：2019年2月


電話番号：06-4306-5400


URL：https://www.kollection.co.jp/


事業内容：輸入化粧品・日常生活品卸売業、化粧品輸入代行業、マーケティング代行業、IP事業、エンタメ事業