PBRレンディング、招待制のお客様向けイベントを開催　交流と対話を深める特別な機会に

PortobelloRoad株式会社

暗号資産レンディングサービス「PBR LENDING」を運営するPortobello Road株式会社（本社：東京都渋谷区、経営責任者：奈良崎 匡平、以下「当社」）は、4月26日にホテルニューオータニ（東京）にて、ご招待したお客様を対象とした特別イベントを開催いたしました。

本イベントは、第1部「サービス説明会」、第2部「懇親会」の2部構成で実施し、日頃よりPBR LENDINGをご利用いただいているお客様にご参加いただきました。当日は多くお客様にご来場いただき、会場は終始、活発な意見交換と和やかな交流に包まれ、盛況のうちに終了いたしました

本イベントは、日頃のご愛顧に対する感謝を直接お伝えするとともに、PBR LENDINGのサービス内容および今後の展望について理解を深めていただくことを目的に開催したものです。オンラインを中心にサービスを提供する中、対面で意見交換を行う機会を設けたことで、当日はサービス利用に関する具体的なご質問や今後へのご期待など、さまざまなご意見が寄せられました。

参加者からは「オンラインでは得られない安心感があった」「直接説明を聞くことで理解が深まった」といったお声をいただいております。

当社は、オンライン完結型のサービスであるからこそ、お客様との繋がりを大切にし、信頼関係の構築に努めております。今回いただいたご意見を今後の運営に活かし、暗号資産を活用した資産形成の選択肢として、より多くの方に信頼いただけるサービスを目指してまいります。

PBR LENDING」について

「PBR LENDING」はPortobello Road株式会社が運営する新しい資産形成手法「暗号資産レンディング」サービスです。インカムゲイン（賃借料）の年利は業界トップクラスの10％～12％。ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、テザー（USDT）など主要暗号資産に対応。約2万円～3万円から始められる柔軟なサービス設計で幅広いお客様の資産形成をサポートします。

PBR LENDING 公式サイト：https://portobelloroad.co.jp/(https://portobelloroad.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=vipreception&utm_content=2605)

PBR LENDING 公式X（Twitter）：https://x.com/PBRlending

■ 本件に関するお問い合わせ

Portobello Road株式会社 広報pr@portobelloroad.co.jp