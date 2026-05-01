日焼け止めを超えた”肌を育てるUVケア”誕生　天然由来１００％・環境配慮処方　「MADO　UV　protector」5月1日より先行予約開始ー江角マキコさんが実際に使用、対談動画も近日公開ー

株式会社アヴェークプラススキンケア発想の新しい日焼け止め「MADO UV protector （SPF５０＋/PA++++）」

株式会社アヴェークプラスは、スキンケア発想の新しい日焼け止め「MADO UV protector （SPF５０＋/PA++++）」を、

2026年5月1日より先行予約販売を開始いたします。

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■日焼け止めを超えた、新しいUVケア体験

「MADO UV protector」は、

紫外線から肌を守るだけではなく、うるおいを与え、肌を整え、育てるという新しい発想から生まれたUVケアです。

エステティシャンとして30年、多くの肌に向き合ってきた中で感じてきたのは、

「日焼け止めが肌に負担になっている」という現実でした。

ベタつき・乾燥・白浮き・きしみ感ーー

そうしたストレスを手放し、”毎日使いたくなるUVケア”を目指して開発されました。

日焼け止めを、我慢して使うものから、心地よく続けたくなるケアへ。

”日焼け止めの概念が変わった”という声もあり、従来のUVケアに新たな選択肢として注目されています。

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■天然由来１００％・１１のフリー処方

本製品は、天然由来原料１００％で構成され、肌へのやさしさと機能性を両立しています。

さらに、以下の成分を使用していません。

・紫外線吸収剤

・ナノサイズ以下（１００nm以下）の紫外線散乱剤

・マイクロプラスティック

・パラペン/エタノール/フェノキシエタノール/シリコン

・着色料/香料/鉱物油/石油系界面活性剤

なぜ、MADO UV protectorは、紫外線吸収剤やナノサイズ以下の紫外線散乱剤を使用しないのか。

日常的に使うものだからこそ、肌への負担を最小限に抑えた設計です。

そして、

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■環境にも配慮した処方

近年、紫外線吸収剤の一部は、海洋環境への影響が懸念されており、海外では使用が制限されている地域やビーチも存在します。

サンゴ保護が広がっています。

「MADO UV protector」は、こうした背景にも配慮し、海や自然環境へのやさしさを考えた処方設計を採用。

アウトドアシーンでも、環境に配慮しながら安心して使用可能

そのまま海にも入れるやさしさを目指した新しい時代のUVケアとして、新たな選択肢を提案します。

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■MAAｓ（マイコスポリン様アミノ酸）配合

海藻やサンゴなどに含まれる天然由来成分「MAAs」を配合。

紫外線ダメージから肌を守るだけではなく、

乾燥や外的ストレスから肌を整える働きも期待されています。

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■江角マキコさんが実際に使用、対談動画を近日公開予定

対談動画は近日公開 江角マキコさんとMADO代表堀

本製品の魅力をよりリアルにお伝えするため、

江角マキコさんに実際にご使用いただき、その使用感や日々のケアについて、

ＭＡＤＯ代表・堀 裕絵との対談動画を収録いたしました。

動画内では、

日焼け止めに対して感じていた違和感や、実際に使用してみての率直な感想、日常での取り入れ方などについて語られています。

現在、公開に向けて準備を進めており、公式YouTubeにて近日公開予定です。

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■先行予約限定セットについて

5月1日より開始した先行予約では、

MADOドリンク1包をセットにした特別仕様でご提供いたします。

MADOドリンク1包付

内側と外側、両面からのケアを体験いただくことで、より深くMADOの世界観をご体験いただけます。

数量限定のため、なくなり次第終了となります。

【先行予約はこちらから】

https://www.madoavech.com

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【商品概要】

商品名：MADO UV protector

SPF:SPF50＋ /PA++++

内容量：４０ｇ

発売日：2026年5月7日

先行予約開始日：2026年5月1日

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【ブランドについて】

MADOは、「内外美容」と「ロンジェビティ」をテーマに、

体の内側と外側の両方から美しさを引き出すことを目指したブランドです。

”自分の年齢は自分で決める”というコンセプトのもと、

日常に寄り添うケアを提案しています。

ブランドサイト：https://www.madoavech.com

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【会社概要】

株式会社アヴェークプラス

代表取締役社長：堀 裕絵

https://avechplus.wixsite.com/avechplus

Instagram：mado___avechplus

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【お問い合わせ先】

東京都港区南麻布５-１２-１６-２F

info@madoavech.com

https://www.madoavech.com