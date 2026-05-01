仙台市

仙台市では、市内中小企業等の皆様が、都市部等の高度な専門スキルを持つ「複業人材」を活用し、経営課題の解決や新規事業の創出、生産性向上を実現することを支援するため、10万人以上の複業人材が登録するマッチングプラットフォーム（複業クラウド）を活用した「アクセル・ライズ支援（外部複業人材活用支援）事業」を実施します。事業者の皆様のたくさんのご応募をお待ちしています。

申請期間

令和8年11月末まで

※予算上限に達した場合、期間内であっても終了とする可能性があります

※マッチングプラットフォームのみの利用の場合、令和9年3月末まで

本事業への応募から支援決定までの流れは、公募要領をご覧ください。

対象者の要件

仙台市内に本社を置く中小企業・中堅企業（みなし大企業を除く） 他

支援内容

採択された事業者には、以下の支援を無償（※）で提供します。

・マッチングプラットフォームの利用：「複業クラウド」に求人を掲載し、最適な候補者を募ります。

・プロジェクト伴走：プロジェクト開始後も定期的な面談を行い、スムーズな連携をサポートします。（主に仙台市職員が伴走支援を行います）

【事業者の課題や体制に応じて、以下のマッチング支援を提供します】

・課題やプロジェクトの整理と言語化：専門コンサルタントが事業者の真の課題を分析し、最適な人材像を作成します。

・選考アドバイス：応募者のスクリーニングや面談の同席、選定のアドバイスを行い最適な人材のマッチングを行います。

※複業人材への報酬は事業者の実費負担となります。

※同一の企業が複数のプロジェクトについて活用することも可能です。

申請方法

必要書類を揃え、申込フォームから申請ください。

詳細はHPおよび公募要領をご覧ください。

（ＵＲＬ）https://www.city.sendai.jp/chiikikeizaisaisei/chukaku/accelrise_r8.html

お問い合わせ

「アクセル・ライズ支援（外部複業人材活用支援）事業」事務局

株式会社Another works 経営企画室 Publicグループ

E-mail：public@anotherworks.co.jp