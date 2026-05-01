【ホテルアベスト札幌】豪華バイキングに巨大な“生ハム原木”が登場！カニ・ステーキ・こだわりの生ハム創作料理が6,600円～食べ放題「生ハム満喫 初夏のごちそうフェア」を開催

株式会社アベストコーポレーション

株式会社アベストコーポレーション（代表取締役：松山 みさお）が運営するホテルアベスト札幌（北海道札幌市中央区）は、地下1階バイキングレストラン「Buffet Dining The HARBOR SAPPORO（ビュッフェ ダイニング ザ・ハーバー サッポロ）」にて、2026年5月8日（金）から6月30日（火）までの期間限定で、「生ハム満喫 初夏のごちそうフェア」を開催いたします。

本フェアでは、心地よい塩気が食欲をそそる「生ハム」をテーマに掲げ、店内にディスプレイされた迫力満点の「生ハム原木」が本格バルさながらの空間を演出。生ハムの旨みを活かした多彩な創作料理を日替わりでお届けします。また、現在ご好評いただいているカニやステーキ、天然南マグロといった北海道ならではの豪華定番メニューも引き続き食べ放題でご提供します。

さらに、国内外の多様な食文化に対応し、自分好みの味にカスタマイズして楽しめる新サービス「アジアンソース・セレクション」も新たに導入いたします。初夏の訪れにふさわしい、進化した美食体験をお楽しみください。

心ゆくまで「生ハム」を堪能できる、こだわりの創作料理が日替わりで登場！

ホテルアベスト札幌が贈る初夏のテーマは、大人からお子様※1までお楽しみいただける「生ハム」の饗宴です。会場内には、熟成された旨みが凝縮された「生ハムの原木」をディスプレイ。切り出される瞬間の高揚感と視覚的なインパクトが、特別なディナータイムを華やかに演出します。

気になるラインナップは、生ハムのまろやかな塩気が春野菜の甘みを引き立てる「春キャベツのマリネサラダ」や、つるりと爽やかな喉越しの「春野菜と生ハムの冷製カッペリーニ」 、さらにしっとりと仕上げたホタテを生ハムで贅沢に包み込んだ「ホタテのミキュイ 生ハム巻」など、生ハムのポテンシャルを最大限に引き出した逸品ばかり。現在ご好評いただいている「カニ」や「ステーキ」といった不動の人気メニューに加え 、これらフェア限定の創作料理が日替わりでバイキングに登場します。まさに、生ハムの新たな魅力を再発見できる、初夏の訪れにふさわしい涼やかで豪華なラインナップとなっております。

※1 3歳以上のお子様を想定しています

「生ハム満喫 初夏のごちそうフェア」の主な料理

【生ハム料理】

※日替わり提供のため、毎日異なるメニューとの出会いをお楽しみいただけます

春野菜と生ハムの冷製カッペリーニ

北海道で年間100種類の野菜を栽培するアンビシャスファームが提供する旬の野菜が持つみずみずしい甘みと、生ハムの濃厚なコクが絶妙に調和する一皿です。極細麺カッペリーニのつるりとした喉越しで、初夏の汗ばむ季節でもさっぱりとお召し上がりいただけます。

ホタテのミキュイ 生ハム巻

ミキュイとは、フランス語で「半生」を意味するフレンチの調理法です。しっとりと仕上げた大粒のホタテを生ハムの繊細な塩気が優しく包み込み、口の中でとろけ合う贅沢な一皿です。

生ハムと春キャベツのマリネサラダ

旬のシャキシャキとした春キャベツを、爽やかな酸味のドレッシングで和えました。生ハムを添えることで奥行きのある味わいになり、お食事の合間のリフレッシュ（箸休め）としても最適な一品です。

アスパラと生ハムのキッシュ

北海道の初夏の味覚「アスパラガス」を主役に、生ハムの塩気をアクセントにして焼き上げました。サクサクのパイ生地から溢れるバターの香りと、アスパラの食感が食欲をそそります。

生ハムカリフォルニアロール

華やかな見た目のロール寿司を、生ハムで洋風にアレンジ。酢飯の酸味と生ハムの旨みが意外なほどマッチした、お子様から大人まで幅広い層にお楽しみいただける創作寿司に仕上げました。

生ハムフルーツ

ジューシーでみずみずしいメロンなど季節のフルーツと生ハムを合わせた、甘じょっぱさがクセになる一品。

フルーツの甘みを生ハムが引き出してくれるので、デザート感覚でお楽しみいただけます。

※食材内容は日替わりで一部変更となる場合がございます

【海鮮】

カニ

「紅ズワイガニ」と「花咲ガニ」を食べ放題で味わえます。さらに“カニの王様”として人気の「タラバガニ」をライブキッチンにてお1人様につき1本限定で提供。プリプリと弾力のある食感と、噛み締めた瞬間に広がる濃厚な旨みとほのかな甘みをぜひご堪能ください。

※水揚げ量によって提供するカニの種類が変更になることがございますが、常時2種類以上のカニをご用意いたします。

海鮮丼

いくら・サーモン・甘えび・いか・つぶ貝など、様々な海産物を取り揃えた海鮮丼コーナーを設置。お好みの具材を北海道産ゆめぴりかの酢飯をよそったどんぶりにトッピングして、自分だけの海鮮丼をお楽しみください。また、具材はお刺身としても美味しくいただけます。

※食材内容は日替わりで一部変更となる場合がございます

※いくらは小皿に取り分けた状態で提供いたします

マグロ食べ比べコーナー

高級寿司店も信頼を寄せる老舗「八洲水産」より、厳選された天然南マグロの部位食べ比べ（大トロ・中トロ・赤身）をご用意しました。特設ブースで、お客様一人ひとりに直接切り分けてご提供します。清水港から直送された新鮮なマグロの赤身が持つそれぞれの味の特長を食べ比べてみてください。

【お肉】

ジンギスカン

ジンギスカンは上質なラム肉を使用。柔らかくてジューシーな肉質は甘辛い醤油ベースのタレと野菜との相性抜群です。

【ライブキッチン】

ステーキ

ステーキは北海道産の牛モモ肉と、北海道産ブランド豚「夢の大地」の2種類をご用意。あらかじめ低温調理をしてしっとりと柔らかい状態にしておき、提供直前にライブキッチンで表面を焼いて提供いたします。

カニやステーキを自分流にカスタマイズ！「アジアンソース・セレクション」が登場！

当ホテルは札幌市内中心部の「狸小路」に隣接しており、札幌観光の拠点として国内外のお客様にご利用いただいています。創業当時より北海道らしい海鮮やジンギスカンが食べ放題の朝食バイキングは特にアジア圏の外国人観光客から大変好評です。

本フェアの開始に合わせ、現在ご好評いただいているカニやステーキをより自分好みの味わいで堪能していただけるよう、アジア圏で広く親しまれているスパイスや調味料5種を厳選して導入いたしました。自分だけの一皿を自由にカスタマイズして楽しめるこのサービスは、本フェア終了後も継続して提供いたします。多様な食文化に寄り添うおもてなしの形として、今後もより豊かな食体験を追求してまいります。

＜選べるソース ラインナップ＞

シラチャーソース、ナンプラー、スイートチリソース、コチュジャン、トムヤムペースト

「生ハム満喫 初夏のごちそうフェア」の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84275/table/75_1_be92c7cd34b1490276365d3cd2f6f058.jpg?v=202605010551 ]

「ホテルアベスト札幌」について

「ホテルアベスト札幌」は札幌の中心部に位置し、狸小路商店街、大通公園、すすきの通りなど人気観光スポットのほど近くに建つホテルです。客室は、一人旅に最適なシングルタイプから、ご家族様におすすめのメゾネットタイプ、どんな方でも使いやすいユニバーサルタイプなど様々なお部屋をご用意しています。

なかでも和室はミキハウス子育て総研「ウェルカムベビーのお宿」に認定されており、貸し出しアイテムも充実の品ぞろえで安心してお楽しみいただけます。館内のサービスは、豪華海鮮丼を楽しめる「朝食ビュッフェ」をはじめ、居心地良好なカフェ・バー、ホテル滞在時のテレワークに活用できるビジネスラウンジなど充実。さらに、ホテル直結で利用できる24時間営業のコンビニもあり、快適にお過ごしいただけます。

「ホテルアベスト札幌」概要

住所：北海道札幌市中央区南2条西6丁目1-1

客室数：306室（地上10階、地下1階建て）

ご予約・お問い合わせ先：011-251-2511

アクセス：地下鉄南北線「大通駅」狸小路４丁目出口より徒歩3分

JR札幌駅から地下道利用で徒歩約20分

駐車場：提携一般駐車場「３・５狸パーキング」 ホテルから徒歩2分

詳しくは公式サイトをご覧ください

公式サイト： https://hotelabest-sapporo.com/(https://hotelabest-sapporo.com/)

株式会社アベストコーポレーションについて

株式会社アベストコーポレーションは、兵庫県神戸市に本社を構え、全国で21施設のホテル運営・管理を行う企業です。2003年の設立以来、独自の運営ノウハウと柔軟なサービスで、地域や施設ごとに最適なホテル経営を実現してきました。 当社では、地域の子どもたちや高齢者の方々と「食」を通じて繋がる取り組みとして、各地で「こども食堂」を継続的に実施しています。また、「認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ」への寄付により、全国のこども食堂へお米を届けています。地域に根ざした場所をつくること、既につくられた場所を応援することを通じて、誰もが安心して集えるあたたかな場づくりを目指しています。

・こども食堂：https://www.abest.jp/news/2024/news0925.html

・SDGs活動：https://www.abest.jp/sdgs.html

〈会社概要〉

社名：株式会社アベストコーポレーション

代表者：代表取締役 松山みさお

設立：平成15年10月

本社：〒650-0042兵庫県神戸市中央区波止場町6-1

事業内容：ホテル運営事業・シニアビジネス関連事業など

URL：https://www.abest.jp/