メロンブックスは店舗も通販もイベントも、全方位展開でGWを盛り上げて参ります。

株式会社メロンブックス

株式会社メロンブックス（本社：東京都文京区湯島、代表取締役社長：松井 大祐）は全国のメロンブックス店舗、並びにメロンブックス通信販売においてGOGOメロンブックスGWキャンペーンを実施。

また、5月2日(土)より、当社初のイベント「Prism Garden ― 光の庭に咲く、ひとひらの想い」を大宮ソニックシティにて開催いたします。

■GOGOメロンブックスGWキャンペーン（全国のメロンブックス店舗）

第一弾：開催中～5月17日(日)まで

第二弾：5月11日(月)～5月17日(日)まで

- 税込1,500円以上のお買い上げで当社大人気キャラクター「めろんちゃん」をあしらった限定アイテム抽選券を配布景品例：金の盾風A3パネル(3名様)・ご当地めろんちゃんゴールドアクリルキーホルダー(10名様)- ご購入金額に応じて貰える限定特典（ご当地めろんちゃん名刺カードなど）特典例：御朱印風名刺カード(3,000円毎)・鯉のぼりめろんちゃんクリアファイル(8,550円毎)- 新デザイン「鯉のぼりめろんちゃん」の限定グッズを販売（全店販売）商品例：アクリルキーホルダー(1,000円)・アクリルスタンド(1,500円)- 東名阪店舗限定フェア開催！

更に、2025年に話題となった狂気の秋葉原「不夜城」を再び敢行。

詳細はWEBページをご覧ください。(https://www.melonbooks.info/special/festival/2026/gw/shop/#nav-2)

■GOGOメロンブックスGWキャンペーン（メロンブックス通信販売）

- GW中も、GW後も二度おいしい！？GW満喫クーポン550円以上のお買い上げでご利用可能な5円OFFクーポン3,300円以上のお買い上げでご利用可能な55円OFFクーポン7,700円以上のお買い上げでご利用可能な150円OFFクーポン12,500円以上のお買い上げでご利用可能な350円OFFクーポンさらに、2つ以上のクーポンご利用で、抽選で300名様に5%OFFを追加でプレゼント。- 最大95%OFF、メロブのGWは電子書籍のお得「超電子祭」開催- 人気コミックからグッズまで、ゴールデンウィークを楽しむためのスペシャルセール

その他、ポイント還元キャンペーンやフェアポイントキャンペーンの同時開催予定です。

詳細はWEBページをご覧ください。(https://www.melonbooks.info/special/festival/2026/gw/online/)

■大宮ソニックシティでいよいよ開催「Prism Garden ― 光の庭に咲く、ひとひらの想い」

公式WEBサイトはこちら(https://www.melonbooks.info/event/2026/prism-garden/)

いよいよ当社初イベント「Prism Garden ― 光の庭に咲く、ひとひらの想い」が開催となります。

チケットの購入はこちら(https://www.ticketpay.jp/search/?keyword=PrismGarden2026)

※事前チケットは残りわずかとなっておりますので、お早めにお買い求めください。

※当日の空き状況により、当日券を販売する場合がございます。

開催を目前に控え、会場は準備万端です。

光がプリズムを通ることで、七色の虹へと分かれるように。

この展示では、特別な関係性のなかで生まれる、繊細で、時に鋭く、時に甘やかな感情の揺れ動きを、

多様な漫画作品を通じて、皆様へ紹介していきます。