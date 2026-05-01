【LaLa TV 6月ドラマ】国宝級イケメン俳優シュー・カイがオレ様上司熱演「承歓記（しょうかんき）～人生最高の出会い～」＆麗しの眼福スターによるラブコメ史劇「恋の一手は計画的に～貴公子に囲まれて～」

ディスカバリー・ジャパン合同会社

韓・華・世界の最新ドラマや名作映画、食・旅・ウェルネスなど日々を彩る番組をお届けする「LaLa TV」を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、「長相思」のヤン・ズーと「楽游原」のシュー・カイ、2人の国民的人気俳優が待望の初共演作を果たしたことでも話題となった「承歓記（しょうかんき）～人生最高の出会い～」を6月23日(火)より放送いたします。

また、ファン・イールン×リン・ユン共演で策略家同士の恋の駆け引きを描く、爽快ラブコメ史劇「恋の一手は計画的に～貴公子に囲まれて～」を、6月29日(月)よりTV初放送いたします。LaLa TV の6月おすすめ中国ドラマ２作品を、ぜひお楽しみください。

＜2026年6月の注目おすすめ番組＞

中国ドラマ「承歓記（しょうかんき）～人生最高の出会い～」

(C) 2024 CROTON ENTERTAINMENT CO. LTD.

オレ様上司と優等生女子が本当の幸せを見つけていく、ハートフル・ラブストーリー

性格もよく人に好かれ、家庭は円満で恋人とも順調なヒロイン、麦承歓。何もかもうまくいっているように見えるが、それは彼女がいつも自分を犠牲にしているから。そんな人生に変化が生じていく様子を丁寧に演じてみせたのは、「長相思」のヤン・ズー。そして、彼女が勤めるホテルの責任者で冷徹な結果主義者のエリート、姚志明を演じるのは、「星より輝く君へ」のシュー・カイ。2人の国民的人気俳優の待望の初共演は、本作の大きな見どころの一つ！

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幅広い世代から共感・絶賛され、本国大ヒット＆ドラマレビュー9.0の高評価！

中国の大手動画配信サービス騰訊視頻で熱度(ヒット指数)３万超を記録し、同じく騰訊視頻のドラマレビューでも9.0の高評価を獲得するなど圧倒的人気を集めた。今を生きる女性の悩みや成長を描き、若者たちの支持を得た一方で、主人公の母親が見せる、たとえ価値観は古くても子どもの幸せを心から願うその姿は、親世代からの共感も集めた。幅広い世代の心に響く良質なロマンスドラマが誕生した！

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【番組概要】

上海の一流ホテル「ボッティチェリ・ホテル」で働く、努力家で成績優秀な29歳のキャリアウーマン、麦承歓(マイ・チョンホワン：ヤン・ズー)。優しい恋人の辛家亮とは3年間いい関係を築いてきた。仕事もプライベートも順調――。ただ一つの悩みの種は、何かと干渉してくる母の存在だった。母の期待に応えようと、これまで“いい娘”として振る舞い、自分の気持ちを抑え続けてきた承歓。そんな中、結婚をせかす母の声に押される形で恋人との婚約を決めるが、婚約を巡って両家の価値観や経済的な差が浮き彫りになり、次第に2人の関係にもほころびが生じていく。これは本当に自分が望む幸せの形なのか？ 承歓は迷い始める。

一方、職場では新たに着任した上司・姚志明(ヤオ・ジーミン：シュー・カイ)によって波乱が巻き起こる。承歓は彼の毒舌ぶりに参りながらも、仕事を通して互いに理解を深めていく。そんな中、2人の“ただならぬ縁”が明らかになり……。

■作品情報

「承歓記（しょうかんき）～人生最高の出会い～」＜CSベーシック初放送＞

放送日時：6月23日(火)スタート 毎週(月)～(金)21：00～22：00

＜第1、2話先行放送＞6月14日(日)17：30～

出演：

ヤン・ズー「長相思」シリーズ

シュー・カイ「楽游原（らくゆうげん）」「星より輝く君へ」

中国/2024年/全37話/HD/ステレオ/

中国ドラマ「恋の一手は計画的に～貴公子に囲まれて～」＜TV初放送＞

(C) SHENZHEN TENCENT COMPUTER SYSTEMS COMPANY LIMITED

「玉骨遥（ぎょっこつよう）」ファン・イールン×「夢華録（むかろく）」リン・ユン

麗しの眼福スターが「花令嬢の華麗なる計画」人気脚本家と最強タッグ！

「祝卿好＜しゅくけいこう＞～永遠の幸せを君に～」の原作者による人気小説を「花令嬢の華麗なる計画」「劉皇后の仰せのままに」などを手がけた脚本家ワン・ホンが脚色し、ラブコメ史劇としてドラマ化。

主演を務めるのは、「長歌行」「玉骨遥（ぎょっこつよう）」ほか大ヒット史劇に次々と出演し、多彩な演技力と甘いマスクでファンを魅了しているイケメンスター俳優ファン・イールン。今回は、敵国が絡む陰謀と両親の死の真相を追う文武両道でツンデレな若様役を熱演！最初はヒロインを腹黒女子だと誤解して冷たくあしらうが、恋に落ちてからは紳士的なスイート男子へと変化する姿を披露し、視聴者のハートを掴んだ！

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ヒロインを演じるのは、「夢華録（むかろく）」でメインキャラクターの1人を演じて大きな注目を集めた若手美人女優リン・ユン。本作では、お家再興のため婿探しに奔走する策略家の令嬢役に挑戦！美しさと賢さを武器に、さまざまなピンチを切り抜ける勇敢で大胆な性格でありながら、純粋で優しい部分も兼ね備える魅力的な女性を見事に表現し、多くの支持を得た！

愉快なコメディシーンの掛け合いから甘いロマンスまで、2人の演技の相性は抜群！ドラマ全体に軽快なリズムを生み出す最高のケミストリーに釘付けになること間違いなし！

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【番組概要】

かつて芤陽〈けいよう〉の名門だった羅家の令嬢・羅令簱(られいよ:リン・ユン)は、役所に保管されている両親の遺産を取り戻して家を再興するため、優れた婿養子を探していた。しかし、金に目がくらんだ伯父夫婦によって、名家の御曹司・范清辰に嫁がされそうになる。そこで妹の羅雲婳と侍女の霊犀とともに、婚儀からの逃亡を計画。

婚儀当日、羅令簱は計画を実行に移そうとするが、一方で陸家の若様・陸繇(りくいん:ファン・イールン)が、敵国・北褚〈ほくちょ〉と通じる裏切り者を暴こうと疑惑のある范家に密かに忍び込んでいた。陸繇は羅令簱の計画に巻き込まれたせいで賊として追われる身となり、屋敷内は大混乱。まんまと逃げ出した羅令簱は、遠い親戚を頼ろうと船に乗り込む。その夜、お腹が空いたという妹のために羅令簱は魚釣りをするが、釣れたのは怪我で重傷を負った陸繇で…！

＜ランキング実績＞

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■作品情報

「恋の一手は計画的に～貴公子に囲まれて～」＜TV初放送＞

放送日時：6月29日(月)スタート 毎週(月)～(金) 20：00～

出演：

ファン・イールン「玉骨遥（ぎょっこつよう）」

リン・ユン「夢華録（むかろく）」

脚本：

ワン・ホン「花令嬢の華麗なる計画」「劉皇后の仰せのままに」

中国/2025年/全26話/HD/ステレオ/

■LaLa TV

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