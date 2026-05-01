マザーハウス 羽田空港第3ターミナル直結「羽田エアポートガーデン」に新店舗OPEN

株式会社マザーハウス

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とする株式会社マザーハウス（所在地：東京都台東区、代表：山口絵理子）は、2026年4月29日に、羽田空港第3ターミナル直結の複合商業施設「羽田エアポートガーデン」に新店舗をオープンしました。

第3ターミナル2階到着ロビーから連絡通路でスムーズにアクセスできる同施設は、宿泊や温泉施設を備えた利便性とくつろぎが交差するスポットです。この一角に構える「マザーハウス 羽田エアポートガーデン店」は、豊富なセレクションと共に国内外のお客様をお迎えいたします。



店内ではレザーバッグや革小物をはじめ、旅の記憶に刻まれる空港限定アイテム、装いに彩りを添えるストールやジュエリーなど多数ご用意しております。また、レザーケアサービスを提供していますので、フライト前のわずかな時間で大切なアイテムのメンテナンスを承ります。

NIPPON Charm (Nishiki-goi)

旅の安全を願って。日本の縁起物を象嵌（ぞうがん）と呼ばれる伝統技法で仕立てた、空港限定の「ニッポン チャーム」。

左から 「富士山」 「おたふく」「錦鯉」「打ち出の小槌」「だるま」の5種類

羽田エアポートガーデン店のオープンを記念して、海外でも注目を集める「錦鯉」をモチーフに新色が登場しました。

あざやかな彩りをまとい、水面を優雅に泳ぐ錦鯉は、「泳ぐ宝石」とも呼ばれ、古くから日本で愛される、成長と長寿の象徴です。

NIPPON Charm (Nishiki-goi)

【新店舗情報】

オープン日：2026年4月29日（水）

店舗名：マザーハウス 羽田エアポートガーデン店(https://www.motherhouse.co.jp/blogs/shop-list/haneda-airportgarden)

住所：東京都大田区羽田空港二丁目7番1号 2階207区画

電話：080-3522-5606

営業時間：10:00~20:00



公式HP：https://www.motherhouse.co.jp/

【商品情報】

商品名：NIPPON Charm (Nishiki-goi)

価格：3,080円（税込）

取扱店舗：羽田エアポートガーデン店（4月29日より）、成田空港第1ターミナル店／第2ターミナル店（6月初旬より）

【マザーハウスについて】

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念に掲げ、途上国の可能性をバッグ、ジュエリー、アパレルなどのものづくりを通じて、世界中のお客様にお届けしています。2006年の設立以来、バングラデシュをはじめ、ネパール、インドネシア、スリランカ、インド、ミャンマーの計6か国で、各国の素材と技術を活かしたファッションアイテムを作り続けています。販売拠点として、国内50店舗、台湾5店舗、シンガポール2店舗の直営店を展開しています。

【会社概要】

会社名 株式会社マザーハウス

所在地 東京都台東区台東2-27-3 NSKビル1F・2F

設立 2006年3月9日

資本金 27,950,000円

代表 山口絵理子

事業内容 発展途上国におけるアパレル製品及び雑貨の企画・生産・品質指導、同商品の先進国における販売

公式HP https://www.motherhouse.co.jp/