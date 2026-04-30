e＆、2026年第1四半期に連結売上高194億AED、前年同期比15.1%増を報告

・「e&は成長を継続、連結売上高194億AED、EBITDA86億AEDを計上、前年同期比15.1%増、16.5%増」と、グループ最高経営責任者（GCEO）のMasood M. Sharif Mahmoodがコメント

・連結純利益は29億AEDに達し、前年同期比3.9%*増*2025年第1四半期のKhazna売却益を除く

・連結グループ加入者数は2億4,800万人に到達

・e& UAEの加入者数は1,660万人に増加

アラブ首長国連邦・アブダビ, 2026年4月29日 /PRNewswire/ -- e&は、2026年第1四半期の堅調な財務実績により好調な滑り出しを報告し、デジタル環境の形成における同グループのリーダーシップを示すとともに、世界有数のグループとしての地位を強化しました。



Masood M Sharif Mahmood Group Chief Executive Officer of e&



同グループの連結売上高は194億AEDに達し、前年同期比15.1%増となりました。一方、連結純利益は29億AEDに達し、Khazna売却益を除くベースで前年同期比3.9%増となりました。EBITDAは前年同期比16.5%増の86億AEDとなりました。

同グループの加入者基盤は増加基調を維持し、前年同期比30.8%増の2億4,800万人に達しました。本国市場では、e& UAEは好調を維持し、加入者数は1,660万人に達しました。これは、現在では顧客体験の重要な一部となっている次世代コネクティビティソリューションとAIアプリケーションの導入に支えられたものです。

2026年第1四半期財務ハイライト

（*）2025年第1四半期の純利益は、総額26億AEDのKhazna売却益を除いたものです。

（**）Maroc Telecomの報告数値に基づき調整済み

e&のグループ最高経営責任者であるMasood M. Sharif Mahmoodは、次のように述べています。「経済および地域情勢が変化する中でも、当社の俊敏なビジネスモデルは、e&に内在する強さと、困難を乗り越える優れた能力を証明してきました。リスクに先んじて備える当社のアプローチと国際的な多角化により、当社は本国市場と海外の双方で成長の勢いを維持することができました。これは、不利な状況下で事業を行う中でも発揮されるe&の俊敏性とレジリエンスを示すものです。

現在、当社は強固な実績に支えられた堅固な基盤の上にしっかりと立っており、その実績により、e&が今後も成長軌道を歩み続ける能力に全幅の信頼を置いています。最近の地域的課題の中でも、e&は、事業継続を可能にし、ネットワークのレジリエンスを確保し、リモートワークと教育システムを支援し、当社の技術力を活用して、あらゆる状況下ですべての人にシームレスな接続性と途切れないデジタルサービスを保証することで、国家的役割を果たす姿勢を揺るぎなく維持しました。

2026年第1四半期の好調な財務実績は、持続可能な株主価値の創出に対する当社のコミットメントに支えられた、当社事業の成功とレジリエンスを反映しています。当社は成長を継続し、連結売上高は194億AED、EBITDAは86億AEDとなり、それぞれ前年同期比15.1%増、16.5%増となりました。この業績は、同地域のデジタル経済を牽引する力であり、未来を形づくるインテリジェントソリューションを実現する主要な存在としての当社の地位を強化するものです。

当社は、UAEの先見的なリーダーシップに深く鼓舞され続けています。このリーダーシップは、安定した成長志向の環境を育むとともに、最も困難な状況においても俊敏性とレジリエンスを維持しており、それにより当社は繁栄し、継続的な成功を届け続けるために自信を持ってさらなる高みを目指すことができています。」

メディア連絡先：

Nancy Sudheer

シニアマネージャー

nsudheer@eand.com

+971 50 705 5290

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2968076/Masood_M__Sharif_Mahmood.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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