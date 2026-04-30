【新発売】2.5GマルチギガとPoE++に対応したレイヤー2スマートスイッチ「AT-mGS950/28HS」をリリース

【新発売】2.5GマルチギガとPoE++に対応したレイヤー2スマートスイッチ「AT-mGS950/28HS」をリリース