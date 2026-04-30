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【新発売】2.5GマルチギガとPoE++に対応したレイヤー2スマートスイッチ「AT-mGS950/28HS」をリリース
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、PoE++に対応した最大2.5Gのマルチギガビットインターフェースを搭載するレイヤー2スマートスイッチ「AT‑mGS950/28HS」の受注を、4月30日より開始したことをお知らせします。
「mGS950シリーズ」は、ネットワークエッジに求められる機能を厳選し、ソフトウェア構成をシンプルにすることで、優れたコストパフォーマンスを実現したレイヤー2スマートスイッチです。今回新たにラインナップに追加された「AT‑mGS950/28HS」は、マルチギガビット（100/1000/2.5G BASE‑T）ポートを28ポート搭載し、そのうち24ポートがPoE給電に対応。さらに、SFP+スロットを備えることで、上位ネットワークへの高速かつ柔軟な接続構成を可能とします。
VLAN機能やQoS、ネットワークループを検出・遮断するループガード（LDF検出機能）など、エッジ環境の安定運用に必要な機能を備えるほか、直感的に操作できるWeb GUIにより、専門知識がなくてもスムーズな導入・運用を支援します。
ポートあたり最大60WのPoE++給電に対応し、Wi‑Fi 6E/Wi‑Fi 7対応無線LANアクセスポイントや高解像度IPカメラなど、高消費電力が求められる機器の接続にも柔軟に対応します。また、給電対応ポートを多数備えることで、フロアや建屋単位で無線LANアクセスポイントやIPカメラ、IoTセンサーなど、多様なIoTデバイスを集約して設置する環境にも適しています。大規模オフィスに加え、医療施設や庁舎など、安定した通信と給電が求められる公共性の高いエッジ環境にも適したモデルです。
【新製品】AT-mGS950/28HS
【製品仕様】出荷開始日：2026年5月1日（金）
https://digitalpr.jp/table_img/631/133859/133859_web_1.png
※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-mGS950/28HSの詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-mgs950-28hs/
注）サポートチケットについては当社ホームページをご覧ください。
注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
AT-mGS950/28HSの詳細情報はこちらよりご確認ください。
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「mGS950シリーズ」は、ネットワークエッジに求められる機能を厳選し、ソフトウェア構成をシンプルにすることで、優れたコストパフォーマンスを実現したレイヤー2スマートスイッチです。今回新たにラインナップに追加された「AT‑mGS950/28HS」は、マルチギガビット（100/1000/2.5G BASE‑T）ポートを28ポート搭載し、そのうち24ポートがPoE給電に対応。さらに、SFP+スロットを備えることで、上位ネットワークへの高速かつ柔軟な接続構成を可能とします。
ポートあたり最大60WのPoE++給電に対応し、Wi‑Fi 6E/Wi‑Fi 7対応無線LANアクセスポイントや高解像度IPカメラなど、高消費電力が求められる機器の接続にも柔軟に対応します。また、給電対応ポートを多数備えることで、フロアや建屋単位で無線LANアクセスポイントやIPカメラ、IoTセンサーなど、多様なIoTデバイスを集約して設置する環境にも適しています。大規模オフィスに加え、医療施設や庁舎など、安定した通信と給電が求められる公共性の高いエッジ環境にも適したモデルです。
【新製品】AT-mGS950/28HS
【製品仕様】出荷開始日：2026年5月1日（金）
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※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
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