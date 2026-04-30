セイコーエプソン株式会社(以下 エプソン)のインクジェットプリンターET-4950/3950/2950 series, EW-M678FT/638T, L6360が、「Red Dot Award：Product Design 2026(2026年レッド・ドット賞：プロダクトデザイン)」において、全応募アイテムのうち数%に与えられる最優秀賞『ベスト・オブ・ザ・ベスト賞』を受賞しました。『ベスト・オブ・ザ・ベスト賞』は7回目の受賞となります。また、プロジェクター2種、スキャナー1種、乾式オフィス製紙機2種、プリンター1種、I/Oボックス1種が「レッド・ドット賞」を受賞しました。

<ベスト・オブ・ザ・ベスト賞 受賞デザイン>





■インクジェットプリンター [ET-4950/3950/2950 series, EW-M678FT/638T, L6360]

小規模オフィス/ホーム向けの大容量エコタンク搭載プリンターです。在宅勤務など働き方の多様化により、ホーム環境でも生産性の向上や快適に働ける環境、空間デザインへの関心が高まると想定し、ホーム環境に調和する外観と使いやすさを両立したデザインに仕上げました。

従来機種に比べて製品の長寿命化も実現し、環境に配慮した設計となっています。

EW-M678FT/EW-M638T

EW-M678FT：

https://www.epson.jp/products/ecotank/ewm678ft/

EW-M638T：

https://www.epson.jp/products/ecotank/ewm638t/

<レッド・ドット賞 受賞デザイン>

■ホームプロジェクター [Lifestudio Flex EF-72, EF-71, EF-52, EF-51]

気軽に大画面でVODを楽しめるGoogle TVTM*1 OS搭載スマートプロジェクターです。独自の３LCD×３色光源のTriple Core Engineにより明るく色鮮やかな映像を実現。Sound by Boseスピーカーが生み出す臨場感あふれるサウンドと合わせて最高の視聴体験を提供します。

スタンドライトを思わせる角度調整可能なスタンドとリアルタイム自動補正で設置調整の手間なく簡単に大画面映像を楽しめます。さらに空間を彩るアンビエントライト*2が豊かな雰囲気を演出。映像を見る時間

を特別なひとときへと変える上質な体験を提供します。

EF-72

EF-72：

https://www.epson.jp/products/homeprojector/ef72/

*1 Google TVTMはGoogle LLC の商標または登録商標です。

*2 空間を演出する間接照明。

■ホームプロジェクター [Lifestudio Pop EF-62B/N, EF-61G/R/W, EF-50G/R/T]

いつでもどこでも手軽に大画面でVODを楽しめるGoogle TVTM OS搭載スマートプロジェクターです。独自の３LCD×３色光源のTriple Core Engineにより明るく色鮮やかな映像と、Sound by Boseスピーカーの臨場感あふれるサウンドで最高の視聴体験を提供します。

調整不要のリアルタイム自動補正と、持ち運びしやすいコンパクトなサイズにより使用場所を選びません。シンプルでスマートなデザインと、部屋のインテリアに合わせて選ぶことができる豊富なカラーバリエーションが生活を彩ります。

EF-62N/EF-61R

EF-62B/N、EF-61G/W：

https://www.epson.jp/products/homeprojector/ef62/

■フラットベッドスキャナー [DS-1760WN, DS-1730]

コンパクトサイズのADF*3付きA4フラットベッドスキャナーです。データのデジタル化による業務効率化をサポートし、紙資源の節約に貢献します。

直感的に理解しやすいオペレーションパネルが高い操作性を実現。堅牢感と程よい丸みを持ったシンプルでクリーンなデザインがオフィス環境によくなじみます。また、従来製品から設置幅を25ｍｍ縮めたことで、設置する際の自由度を向上させ、スペースをより有効活用できます。

DS-1760WN/DS-1730

DS-1760WN、DS-1730：

https://www.epson.jp/products/scanner/ds1760wn_ds1730/

*3 オートドキュメントフィーダー。複数の原稿をセットすると、1枚ずつ自動的に読み取る装置。

■乾式オフィス製紙機 [PaperLab Q-5000/Q-40]

大量の水を使わずに使用済みの紙から新たな紙を生み出す乾式オフィス製紙機です。本体は従来機から体積比で約50%小型化。また、天然由来の結合材を採用し、Dry Fiber Paperを繰り返し再生できる*4ため、環境性能が向上しています。

紙源プロセッサー*5で、機密性を担保しながら本体と離れた場所での古紙の回収・処理を可能にし、誰もが気軽に環境貢献に参加できる未来を創ります。

PaperLab Q-5000/Q-40

PaperLab Q-5000/Q-40：

https://www.epson.jp/products/paperlab/

*4 リピートリサイクルの過程において、使用済みの市販のコピー用紙が混在することを前提としています。

*5 メインユニットとは別の機械。文書の内容が判読できなくなるレベルまで細断します。

■乾式オフィス製紙機 [PaperLab A-8100]

大量の水を使わずに使用済みの紙から新たな紙を生み出す乾式オフィス製紙機です。用紙はA4・A3サイズに加え、製本に適したA3延長サイズにも対応しており、厚紙や色紙も作ることができます。また、内蔵センサーが投入された紙の種類を検知し、製紙条件を自動で最適化することで、誰でも安定した品質の紙を作ることが可能です。

PaperLab A-8100

PaperLab A-8100：

https://www.epson.jp/products/paperlab/

■インクジェットラベルプレス機 [SurePress L-5034]

当社開発の水性顔料インク搭載のインクジェットラベルプレス機です。

粘着ラベルの中ロット生産向けに13.5m/分の印刷速度と1200×1200dpiの高画質を実現し、食品から工業製品まで幅広い用途に対応。また、複雑なメンテナンス作業を改善することで、日々の作業負荷を軽減し、製造現場の省人化と安全でクリーンな作業環境を目指します。

SurePress L-5034

SurePress L-5034：

https://www.epson.jp/products/surepress/?fwlink=productstop_23

■Smart SURF Bridge [SB-H50]

レシートプリンター開発で培ったドライバー制御とePOS-Deviceテクノロジー*6を搭載し、タブレットPOSから多様な周辺機器を自在に制御できる高機能I/Oボックス*7です。

コンパクトなサイズ感で高い視認性と耐久性があるため、場所を選ばずに設置ができ、ニーズに合わせた最適なPOS環境を容易に構築することができます。決済方法の多様化により、機器が複雑化するレジ周りを、フレキシブルかつスマートに整えることを目指しています。

SB-H50

SB-H50：

https://www.epson.jp/products/receiptprinter/sbh50/

*6 Android™ 、iOS、ウェブアプリケーションとの連携を可能にする技術。

*7 データを入力、処理、出力する機材。

＊製品名や販売状況は地域によって異なる場合があります。