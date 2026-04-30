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MAJ2026「カラオケ特別賞」中間結果発表
【J-Pop部門】1位：M!LK「好きすぎて滅！」 【演歌・歌謡曲部門】1位：水森かおり「大阪恋しずく」 終盤戦突入！ 歌唱回数次第で順位が大きく動く可能性も
株式会社エクシングと株式会社第一興商（以下、両社）は、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026（以下、MAJ2026）」の「共創カテゴリー」において、カラオケ特別賞「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND」を共同で顕彰します。
このたび、2026年3月19日から4月20日までのカラオケランキングをもとに【J-Pop部門】および【演歌・歌謡曲部門】の中間結果をそれぞれ発表します。
■J-Pop部門
■演歌・歌謡曲部門
中間発表の順位は風雲急を告げる展開となりました。【J-Pop部門】はM!LK「好きすぎて滅！」がエントリー時から順位を上げて1位に。両社が昨年末にそれぞれ発表した2025年発売曲ランキングではいずれも10位圏外だったにもかかわらず、一気にトップへ躍り出る快進撃を見せました。
【演歌・歌謡曲部門】は、昨年の同賞において「瀧の恋歌」で強さを見せた岩本公水の新曲「さだめ船」（2025年8月発売）が急上昇中。現在、トップを走る水森かおり「大阪恋しずく」に迫る勢いを見せています。
「カラオケ・オブ・ザ・イヤー」は、2025年にリリースされた楽曲の中から各部門30曲をエントリー曲として選出しました。カラオケユーザーがDAMとJOYSOUNDで実際に歌唱した回数でカラオケ特別賞を決定します。
これに併せて、両社合同で歌唱キャンペーンを実施中です。エントリー楽曲を歌唱して応募した方の中から抽選でMAJ2026の観覧チケットをプレゼントします。歌唱促進を図り、参加者の満足度向上にもつなげたいと考えます。
熱量の高いファンによる推し曲の歌唱がダイレクトに反映されるのが本賞の醍醐味です。大型連休によるカラオケ利用が増える中、カラオケ特別賞の選考対象期間も残り1カ月となりました。どのような順位変動が起こるのか、今後の展開が注目されます。
両社は、日本の音楽文化のさらなる発展のために、音楽ファンとともにMAJ2026を盛り上げてまいります。
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026
MUSIC AWARDS JAPANは、国内音楽業界の主要5団体※が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（略称：CEIPA）が運営する国内最大規模の国際音楽賞です。“最優秀楽曲賞”、“最優秀アーティスト賞”など主要6部門に加え、ジャンルやテーマごとに70以上の部門を設置し、多様な音楽作品を表彰します。
※日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会
■カラオケ特別賞「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND」
音楽に関わるさまざまな企業・団体との連携により豊かな音楽カルチャーをたたえる特別部門「共創カテゴリー」において、両社はプライズパートナーとしてカラオケ特別賞「カラオケ・オブ・ザ・イヤー」を共同で展開。
【J-Pop部門】および【演歌・歌謡曲部門】の2部門でそれぞれのカラオケ鉄板ソングを選出します。
第1回目の昨年は【J-Pop部門】でMrs. GREEN APPLE 「ライラック」、【演歌・歌謡曲部門】で天童よしみ「昭和かたぎ」が本賞を受賞しました。
【J-Pop部門】 カラオケで最も歌われたJ-Popが対象
【演歌・歌謡曲部門】カラオケで最も歌われた演歌・歌謡曲が対象
選考プロセス：
◇エントリー楽曲
集計期間：2025年12月1日(月)〜2026年1月31日(土)
対象楽曲：2025年1月1日(水)〜12月31日(水)の間にリリースされた楽曲
DAMおよびJOYSOUNDの歌唱度数を集計し、各部門の上位30曲を選出
◇カラオケ特別賞
集計期間：2026年3月19日(木)〜5月31日(日)
各部門のエントリー楽曲の中からDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われた楽曲を表彰
■カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND 歌唱キャンペーン 概要
実施期間：2026年3月19日(木)〜5月20日(水)
実施店舗：全国のDAMおよびJOYSOUND設置店舗
賞 品：【A賞】MAJ2026 1日鑑賞券（ペア）プレミアセレモニー＋グランドセレモニー招待 10組20名様（両社合計 20組／40名様）
【B賞】MAJ2026 グランドセレモニー鑑賞券（ペア）15組30名様（両社合計 30組／60名様）
※キャンペーンの詳細はDAMオフィシャルサイト内キャンペーンページおよびJOYSOUNDオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください
■関連サイト
・DAMオフィシャルサイト内 キャンペーンページ：
https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202603_musicawardsjapan2026.html
・JOYSOUNDオフィシャルサイト内 キャンペーンページ：
https://www.joysound.com/web/s/campaign/maj2026
・MAJ2026オフィシャルサイト内 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered byDAM & JOYSOUNDページ：
https://www.ceipa.net/feature/musicawardsjapan_karaoke2026
■カラオケ特別賞 「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND」
J-Pop部門 中間結果
■カラオケ特別賞 「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND」
演歌・歌謡曲部門 中間結果
株式会社エクシングと株式会社第一興商（以下、両社）は、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026（以下、MAJ2026）」の「共創カテゴリー」において、カラオケ特別賞「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND」を共同で顕彰します。
■J-Pop部門
■演歌・歌謡曲部門
中間発表の順位は風雲急を告げる展開となりました。【J-Pop部門】はM!LK「好きすぎて滅！」がエントリー時から順位を上げて1位に。両社が昨年末にそれぞれ発表した2025年発売曲ランキングではいずれも10位圏外だったにもかかわらず、一気にトップへ躍り出る快進撃を見せました。
【演歌・歌謡曲部門】は、昨年の同賞において「瀧の恋歌」で強さを見せた岩本公水の新曲「さだめ船」（2025年8月発売）が急上昇中。現在、トップを走る水森かおり「大阪恋しずく」に迫る勢いを見せています。
「カラオケ・オブ・ザ・イヤー」は、2025年にリリースされた楽曲の中から各部門30曲をエントリー曲として選出しました。カラオケユーザーがDAMとJOYSOUNDで実際に歌唱した回数でカラオケ特別賞を決定します。
これに併せて、両社合同で歌唱キャンペーンを実施中です。エントリー楽曲を歌唱して応募した方の中から抽選でMAJ2026の観覧チケットをプレゼントします。歌唱促進を図り、参加者の満足度向上にもつなげたいと考えます。
熱量の高いファンによる推し曲の歌唱がダイレクトに反映されるのが本賞の醍醐味です。大型連休によるカラオケ利用が増える中、カラオケ特別賞の選考対象期間も残り1カ月となりました。どのような順位変動が起こるのか、今後の展開が注目されます。
両社は、日本の音楽文化のさらなる発展のために、音楽ファンとともにMAJ2026を盛り上げてまいります。
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026
MUSIC AWARDS JAPANは、国内音楽業界の主要5団体※が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（略称：CEIPA）が運営する国内最大規模の国際音楽賞です。“最優秀楽曲賞”、“最優秀アーティスト賞”など主要6部門に加え、ジャンルやテーマごとに70以上の部門を設置し、多様な音楽作品を表彰します。
※日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会
■カラオケ特別賞「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND」
音楽に関わるさまざまな企業・団体との連携により豊かな音楽カルチャーをたたえる特別部門「共創カテゴリー」において、両社はプライズパートナーとしてカラオケ特別賞「カラオケ・オブ・ザ・イヤー」を共同で展開。
【J-Pop部門】および【演歌・歌謡曲部門】の2部門でそれぞれのカラオケ鉄板ソングを選出します。
第1回目の昨年は【J-Pop部門】でMrs. GREEN APPLE 「ライラック」、【演歌・歌謡曲部門】で天童よしみ「昭和かたぎ」が本賞を受賞しました。
【J-Pop部門】 カラオケで最も歌われたJ-Popが対象
【演歌・歌謡曲部門】カラオケで最も歌われた演歌・歌謡曲が対象
選考プロセス：
◇エントリー楽曲
集計期間：2025年12月1日(月)〜2026年1月31日(土)
対象楽曲：2025年1月1日(水)〜12月31日(水)の間にリリースされた楽曲
DAMおよびJOYSOUNDの歌唱度数を集計し、各部門の上位30曲を選出
◇カラオケ特別賞
集計期間：2026年3月19日(木)〜5月31日(日)
各部門のエントリー楽曲の中からDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われた楽曲を表彰
■カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND 歌唱キャンペーン 概要
実施期間：2026年3月19日(木)〜5月20日(水)
実施店舗：全国のDAMおよびJOYSOUND設置店舗
賞 品：【A賞】MAJ2026 1日鑑賞券（ペア）プレミアセレモニー＋グランドセレモニー招待 10組20名様（両社合計 20組／40名様）
【B賞】MAJ2026 グランドセレモニー鑑賞券（ペア）15組30名様（両社合計 30組／60名様）
※キャンペーンの詳細はDAMオフィシャルサイト内キャンペーンページおよびJOYSOUNDオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください
■関連サイト
・DAMオフィシャルサイト内 キャンペーンページ：
https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202603_musicawardsjapan2026.html
・JOYSOUNDオフィシャルサイト内 キャンペーンページ：
https://www.joysound.com/web/s/campaign/maj2026
・MAJ2026オフィシャルサイト内 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered byDAM & JOYSOUNDページ：
https://www.ceipa.net/feature/musicawardsjapan_karaoke2026
■カラオケ特別賞 「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND」
J-Pop部門 中間結果
■カラオケ特別賞 「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND」
演歌・歌謡曲部門 中間結果