民間宇宙開拓時代到来！！ASTRAX代表TAICHI（山崎大地）が栃木県宇都宮市にある海星学園星の杜中学校・高等学校で「民間宇宙開拓時代の到来！～グローバル人材からユニバーサル人材へ～」と題して講演！

世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））の代表TAICHIが、2026年4月10日に栃木県宇都宮市にある学校法人宇都宮海星学園星の杜中学校・高等学校（場所：栃木県宇都宮市、学校長：小野田一樹）で、高等学校・中学校の全校生徒及び教職員に向けて『民間宇宙開拓時代の到来！～グローバル人材からユニバーサル人材へ～「星の杜から宇宙の杜へ」』と題した講演を行いました。





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当日は、ASTRAXの事業概要や民間宇宙飛行士TAICHIの紹介、世界の民間宇宙船の最新情報を中心に、約100分にわたって講演を行いました。



この講演会には、星の杜中学校・高等学校の全校生徒および教職員の500名以上が参加しました。



【講演概要】



講演演題 『民間宇宙開拓時代の到来！～グローバル人材からユニバーサル人材へ～「星の杜から宇宙の杜へ」』

講演者 株式会社ASTRAX 代表取締役 民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）

開催日時 4月10日（金）13時40分～15時30分（予定は15時20分までが10分ほど延長）

開催場所 学校法人宇都宮海星学園 星の杜中学校・高等学校体育館

対象 星の杜中学校・高等学校全校生徒および教職員



【講演の感想】



●高校１年 宇宙開発がすごく発展していてすごいなと思いました。ぜひ無重力体験をしてみたいです。



●高校１年 グローバルでなく、ユニバーサルになるということがわかって面白かった。日本からアメリカやパリにいくに３０分しかかからないということが今非現実的に思えるけど、いつかできると思ったらすごく楽しみ。



●高校１年 日本で宇宙情報を統制していることを初めて知った。自分で情報を得るためにも英語を身に着けたい。理系で月の話は効かない？ということ何故か気になった。



●高校１年 宇宙に行ってみたいと思いました。



●高校１年 日本は全く情報を知らされてないとわかった。宇宙に行ってみたいと思った。



●高校１年 知らない話ばかりで好奇心が刺激されました。



●高校１年 一般人でも宇宙に行けるようになる未来があることを知って、私でも宇宙に行けるかもと思ってとても胸が高鳴りました。宇宙の知らなかったことを知れてとても感激しました。



●高校１年 近々、30分で世界に行けるようになれるかもしれないという話があって凄く驚きました。そうなれば旅行もしやすくていいなと思いました。



●高校１年 今まで聞いた事ないような話で聞いててとても面白かった。宇宙船の種類や、今後飛行機が宇宙船へと移り変っていくというのも驚いた。



●高校１年 宇宙はもう一般人にも身近な存在になってきていてまだまだ実現しなさそうだった世界がもう実現し始めてることに驚きました。



●高校１年 かなり面白い話を聞けましたこれから時代最先端に行けると思いますこれからの宇宙に楽しみです。



●高校１年 宇宙の話を聞いて、日本は世界より大幅に遅れていて世界に目を向けることが大切だと感じました。



●高校１年 地球46億年の歴史に対して、人類が宇宙に出てからわずか60年でここまで巨大なビジネス圏が築かれたという事実に、ただ圧倒されました。



●高校１年 宇宙について詳しく聞けてとても良い機会になりました。星の杜でも宇宙に行けるように計画を立てて実際に体験してみたいと思いました。



●高校１年 自分でやりたいと思ったことを実現できるようにたくさんことに挑戦をしていて私も気になることがあったら挑戦をして夢につなげることができたら良いなと思いました。



●高校１年 普段生活で中々目にしない話や見方で、宇宙へ想像と沢山スライドを通しながら興味深く話を聞くことが出来ました。思っていたよりも更に壮大で夢を持たせるような面白い話の数々だと思いました。



●高校２年 宇宙にめっちゃ行きたくなった。



●高校２年 宇宙ことについて詳しく知ることができて楽しかったし興味がわいた。



●高校２年 すごく手軽にすぐに宇宙に行ったり海外に行ける日が近々来ることにすごく驚いた。



●高校２年 宇宙話が壮大すぎてあんまりついていくことができなくて、ただただすごいと感じた。



●高校３年 宇宙が身近に感じました。



●高校３年 新たなことが学べてとても興味深かった。



●高校３年 宇宙に行ってる人の感動を見て、私も行ってみたいなと思った！そこでしか得られない感動があるとわかった。



●高校３年 実際にどのようなロケットや飛行機が開発されているか、動画や設計図等を用いて説明してくださったのでとてもわかりやすかったです。



●高校３年 一般人でもロケットに乗って宇宙に行けるということを知らなかったのでビックリしました。将来お金が溜まったら宇宙に行きたいと思いました。ロケットの軸？部分が地球にちゃんと戻ってきた映像を見て感動しました。



●高校３年 宇宙のことを考えれば考えるほど、よくわからなくなりますが、とても面白く、学校に宇宙ビジネスコースがあったらすごい興味深いお話しだなとファーストペンギンが増えるといいなと思いました。



●中学３年 日本情報操作がえぐいんだなって思いました。豪華客船のりたいし、宇宙行きたいです。



●高校１年 思っていたより宇宙開発が進んでるんだなと思いました。全然知らないことが多くあって今回知れてよかったなと思いました。とても面白いお話で聞けて楽しかったです。



●高校１年今日話を聞いて宇宙に対する関心が大きくなりました。日本がいろんな情報を隠していたと知ったとき驚きましたが、同時に知れてよかったなと思いました。これからも宇宙ビジネスについて聞けると思うとうれしくてたまりません。



●高校１年 昔から宇宙について好きで、ついに宇宙に関わることができて本当に楽しかったのと、自分も一般として宇宙にいけたら本当にいいなと感じました。あと最後の話を聞いたときほんとに今すぐでもやってほしいと感じました。



●高校１年 宇宙旅行なんて全然遠く話だと思っていたけど意外と身近ということに驚いた。あとたいちさんがいろんな人と自分から関わりにいったりしているのを見てこのような人になりたいと思った。



●高校２年 日本で、宇宙は遠い存在だと思っていたけど意外と近い存在になっていることがわかりました。



●高校２年 今の宇宙船は宇宙船内ボタンや機会でなく、スマホで操作できると知って、スマホの進化と宇宙船の進化がすごいなと思いました。



●高校２年 将来東京からアメリカまで30分で行けてしまう未来があるのかとわくわくして聞いていました。



●高校２年 あまり聞いたことのない、宇宙の話を聞けてとても興味深かったです、車などを改造して宇宙ステーションを作っていることに感動しました。楽しいお話ありがとうございました。



●高校２年 30分で世界に行けることが出来るようになるのが驚きました！宇宙行きたいなと思いました！楽しかったです！



●高校２年 宇宙旅行はもう既に目の前にあるってことを知り、びっくりしました。30分で色んなところに行け、身近に色んなところにも行けることも知ることができとてもいい経験になりました。



●高校２年 初めて聞いた話かりで自分は無知だなと感じた。



●高校２年 宇宙に行けるのは宇宙飛行士など限られた人だけだと思っていたで、誰でも行けると聴いて驚きました。



●高校２年 日本での宇宙の常識は世界とかなり違って面白いと思いました。



●高校２年 宇宙ことは、難しくて、たくさん知識が必要なのかと思っていたけれど、楽しむ目的でもいいのだなと知りました。



●高校２年 これまでにない新しい内容の講話でとても興味深かったです。宇宙についてあまり詳しくなかったのですが、世界中を30分で移動できるようになるかもしれないという話は、実現してほしいと思いました。



●高校２年 宇宙〇〇がとても沢山合ってびっくりしました。地球の技術だけではなく、これからは宇宙の技術発展もしていくと思うので楽しみです。



●中学１年 宇宙の事とかそんなに知らなかったので、色々聞いて面白かったです。



●中学１年 宇宙空間ってすごいなと思った。



●中学１年 知らないことや、新しいことが色々わかり、とても興味深かったです。



●中学１年 わたしは、今まで宇宙のことやロケットのことを危なくて怖いものだと思っていたけど、講話を聞いて30分でロケットに乗って海外に行けるようになる時代が来ると聞いてびっくりしました。値段が20万円くらいで行けるのも驚きました。面白い講話をありがとうございました！！



●中学１年 ちょっと難しかったけどとても面白い講話でした。



●中学１年 民間宇宙のほうが税金で働いている国の宇宙機関よりもいいんだとわかりました。国は実は日本はあまり技術が進んでいないということを知られないために隠しているという秘密の情報をしれてよかったです。ありがとうございました。



●中学１年 ロケットについて沢山のことを知れた。いつか宇宙に行ってみたいと思えた。



●中学１年 世界のいろいろな国に30分くらいで行けるようになったらとても便利だと思った。宇宙に行ってみたい。



●中学１年 宇宙や宇宙船のまだ知らないことがたくさん知れて勉強になりました。



宇宙に行ってみたいと思いました。



●中学２年 すごいと思った。



●中学２年 もう既に宇宙に行っている人が何人もいることに驚きました。自分は元々宇宙は怖いと思ってたのですが少し行ってみたくなりました。



●中学２年 宇宙に行くことは宇宙飛行士以外できないことだと思っていたけれど、お金さえ払えば普通の人でも宇宙に行くことができると知って驚いた。



●中学２年 今まで宇宙に興味にがあるわけじゃなかったが今日講話で少し興味を持つことができた



●中学２年 アメリカに30分で行けることができると言うことが分かりました。すごいと思いました。



●中学２年 アメリカでは高い頻度で宇宙に行っていることを今回初めて知ったので、なぜ日本はこのことを報道しないんだろうという疑問がありました。また、日本がアメリカの技術に追いつくためには何をしなければいけないのかという点も気になりました。



●中学２年 今回の宇宙講和を聞いて、自分たちでも宇宙に行けると言う実感が湧き、興味を持ちました。



●中学２年 一年生の時に宇宙について調べていたのもあってこれから自由に宇宙に行けたと思うと嬉しいと同時に時代の進化に驚きました。説明を聞いて心配になる装備もあったけど多分今の技術だと大丈夫なんだろうなって思いました。そして今までの努力がこんな開発に活かした宇宙飛行士さん達がすごい素敵だなと思いました。



●中学２年 日本宇宙について情報や知識が遅れていることを知りました。思っていたより宇宙は身近で宇宙旅行も自分が考えていたより、だいぶ安かったです。また私のはとこにロケットを開発したい人がいるので、その人にも今日の講話について話そうと思います。



●高校１年 自分は冒険とかそういうのすきだけど、新しいことに挑戦することがなかなかないからこの講話をきいて、宇宙に興味をもって挑戦すこししたいなっておもいました。いい機会になりました。



●高校１年 飛行機中で無重力が体験出来るということがすごいなと思いました。



●高校１年 日本アンチで面白かったです、勉強になりました。



●高校１年 宇宙について興味を持つことができました。



●高校１年 今回講話で主に民間での開発について多く触れられていましたが、今回の講話を通して、私の中にあった「宇宙開発」というもの自体の堅苦しさに関する偏見が少し取れ、より身近に感じられるようになりました。



●高校１年 宇宙の事について、海外の事などを聴く機会は今までになかったので、すごく勉強になりました。日本で無重力を体験できるとは今まで知らなかったけど、講話を聞いて興味を持ちました。近い将来のうちに、宇宙を経由して海外へ行けるようになるかもしれないというのはワクワクするけど、国境や宇宙で事故があったときなど問題はどのようになるのか疑問に思いました。私も宇宙に行ってみたいです！



●高校１年 宇宙に行くということは、私にとって遠い存在で、非現実であると思っていたが、実際今世界中で、訓練を受けていなくても、旅行している人が何名もいて驚いた。また、ロケットを一つの交通機関として今後進化していくことによって、地球のあらゆる問題を解決に導いてくれると知って、将来が楽しみになった。そのため、宇宙で職業も増えていくため、探究では、その結びつきを学びたいと思った。



●高校２年 宇宙へ関心がめちゃくちゃ上がったし、行きたいと思えた！！もっと知ってこれからに活かしたい。



●高校２年 宇宙に興味がわいてきた。



●高校２年 さらに話を聞いてみたいと思った。



●高校２年 もうすぐ30分でアメリカ、パリに行けることに驚いた。



●高校２年 月の土地が欲しくなった。



●高校２年 将来の星の杜が楽しみ。



●高校２年 想像以上の人達が宇宙に行っていてびっくりしました。スープが無重力になるとなくなってしまったり、腕が体が思うように動かなかったりしてこれも衝撃でした。



●高校２年 宇宙と無縁だと思ってたけど簡単に行けそうで興味が湧いた。



●高校２年 最後に行っていた学校の宇宙のプログラムがあったら参加したいと思った。



●高校２年 宇宙系会社とかに元々興味あったものの、あまり詳しいことは知らなかったので、今回の講話はとても面白かったです。民間企業技術がこんなにも進んでいると思わなかったです。宇宙の探求授業を受けれる高校一年生が羨ましいとおもいました。今回はありがとうございました。



●高校２年 宇宙や宇宙開拓について知らないと痛感しました。もし行けるならいきたいと思いました。



●高校２年 宇宙から様々なことが広がっていって実現するかもしれないということが分かりました。（宇宙〇〇みたいな感じのやつです）いつか自分が宇宙に行ったりするかもしれないというワクワク感がありました。昔宇宙について興味があった頃でも知らなかったことなど沢山お話していただき、とても楽しかったです。



●高校２年 宇宙ビジネス講話を聞いて、宇宙は遠い存在でなく、GPSや通信など私たちの生活に関わっていると分かりました。民間企業も参入していて、今後さらに発展する分野だと感じました。課題もあるけれど、将来可能性にワクワクしました。



●高校２年 今までの宇宙の常識とまた違った視点から、海外の技術の進歩を知ることができた。この講話を通して、海外で宇宙を軸にした様々な事業が始まっているというのに、日本では気軽に宇宙に行くこともできず、間違った常識が広まっていて、遅れているんだなと感じた。今まで知らなかったことをたくさん知ることができた。私も土星が好き。



●高校１年 規模がでかくてすごいな。客船乗りたい。



●高校１年 メダカが無重力空間で普通に泳げないが意外だった。知らない情報を多く知れて、世界や宇宙で何が起きているかを深く学べた。もうすぐ宇宙旅行時代がやってくるという現実を知ったが、現実味がなくまだ少しファンタシーような話しに聞こえた。今まで宇宙に全然興味がなかったが、時代とともに変化している機材などの話が面白かったのでもっと知りたいと思えた。



●高校１年 楽しかった。



●高校１年 今回のビジネスの話を聞いて今、自分に足りないものを探し出せたかなと思いました。また、さらに自分のやりたいなど、一歩を踏みさしてくれるような講話だったなと思いました。



●高校１年 一般人でも宇宙の方に行けるのはすごいなと思った。



●高校２年 とても興味が湧いてくるお話しだった宇宙に行ってみたい。



●高校２年 すごいと思いました。



●高校２年 小さい頃から両親とさまさなプラネタリウムや宇宙科学館を訪れてきたため、宇宙に対してとても興味を持っていました。今日公演を聞いて、科学館やプラネタリウムだけで知ることの出来なかったことを沢山知れてとても良かったです。Thank you!



●高校２年 宇宙の事は何も知らない事が多かったからこんなに日本が人に知らせたくないなんていうことを思ってびっくりしたし日本は進んでるところだと思った！たくさん知れて楽しかった。



●高校２年 宇宙のことがすぐ近くに来ているんだということがわかった。星の杜で宇宙について勉強ができる1年生が羨ましいと思った。



●高校２年 Ramen のところが本当に驚きでした。



●高校２年 自分の理想の未来に似ていて、「この人なら宇宙開拓をやらしてくれるだろう」と思えました。



●高校2年生にも教えてください。



●高校２年 聞いたことない話ばかりでとても楽しかったです。



●高校２年 宇宙について固定概念に囚われていたけれど、今回の話を聞いて宇宙のことについて新しい視点で捉えることができた。



●高校２年 自分が思っている「宇宙と人」が想像よりも進んでいて衝撃でした。特に近い将来手ごろな価格で宇宙に旅行に行けるかもしれないことに進歩を感じました。現在の技術でも地球で宇宙と同じ体験ができるところも素敵だなと思いました。



●高校２年 自分が知らない分野のことで初めて聞いたことが多くてとても面白い授業だった。



●高校２年 宇宙にロマンを感じてこの仕事をしているんだろうなと感じました。



●高校２年 難しかったけどその分とても中身濃い話を聞けてうれしかった。



●高校２年 宇宙についてすごく興味深くなりました。無重力体験いつかやってみたいなと思いました



●高校３年 宇宙に行くことがだんだん簡単で楽になっていることがわかった。



●高校３年 無重力体験というもがあるのを初めて知りました。やってみたいと思いました。



●高校３年 知らなかったことも沢山聞けてよかったです。



●高校３年 自分が知らない宇宙のことについて沢山知ることができたし、自分がなにも知らないことにも気づけたので良かったです。自分も宇宙に行ってみたいなと思えました。



●高校３年 授業などで聞いたことがないような話が聞けてとても勉強になりました。自分が思っていたよりも宇宙が身近なものなのだと実感しました。



●高校３年 宇宙旅行に誰でも行けるようになったら、わかっていないことがなんでも解明できるようになると思ってわくわくした。



●高校１年 これまで遠い存在だと思っていた宇宙が、身近な物になっているのだと感じました。これから民間企業が宇宙開発に積極的に関わり、新しいビジネスや職業が生まれていく可能性が沢山あるのだと知りました。もし人間が宇宙で暮らせるようになったら宇宙で働くことが特別な事で無くなり、地球と異なる仕事や生活が根付いていくと思います。その未来で宇宙で働くか、地球で働くか、など自分の選択肢が広がると思いました。また、宇宙旅行が気軽に行ける未来があるというのはとても楽しみです。



●高校２年 宇宙船に使われているエネルギーどのようなものか?地球環境への影響について知りたくなった。



●高校２年 知らない事を知れた機会だった。知らない事がたくさんあった。



●高校２年 ロケットが1ヶ月に1回あげられているのがびっくりしました。また宇宙のものがどんどん進化していっているのがすごいと思ったしこれからどんな変化が出てくるか楽しみになりました。



●高校２年 宇宙はかなり身近なものになってきてるんだなと講和を通して思いました。いつか気軽に宇宙に行けるようになったら、行ってみたいと思いました！！面白い講和をありがとうございました！！



●高校２年 宇宙船の次に来る刺激的な乗り物が気になりました。



●高校３年 飛行機によく乗っていて、いつも乗っている時間が長いなと思っていたので、ぜひロケットに乗って海外へ羽ばたいてみたいなと思いました。



●高校３年 日本からロサンゼルスを３０分で、しかもエコノミークラス料金、宇宙にも行けるのはとても魅力的だなと思った。豪華客船や宇宙船に乗れるなら留年してもいいかもしれない。



●高校３年 宇宙について考えたことがあまりなかったですが、お話を聞いて少し宇宙に興味がわいていつか行ってみたいと思いました。ロケットを使えば約30分で海外に行けるという話が特に印象に残っていて将来そうなったらすごく便利だなと思いました。



●高校３年 知らないところで多くの民間人が宇宙に行っていることに驚いた。中に複数回行ってる人もいてとても驚いた。



●高校３年 豪華客船に乗ってみたい。



●中学１年 小1から宇宙に興味を持って小4くらいから宇宙に離れちゃったけど今回話を聞いてまた宇宙について調べたいと思いました。



●中学１年 妹が宇宙に興味があり、妹に話したら羨ましそうにしていました笑笑笑笑宇宙にまでお金を使う人ってこんなにいるんだなっていうことが分かりました。月の土地について話されて、自分も月の土地を持ってみたいなと思いました。



●中学１年 自分の常識がひっくり帰りました。



●中学１年 宇宙飛行士という職業にも種類があったことにびっくりしたし、宇宙を研究するものとしてみるでなく、実際に私たちが生活していくものとしてみる新しい見方にワクワクしました。



●中学１年 自分が知らなかった宇宙にまつわる話を聞けました。いい経験になりました。



●中学１年 今では誰でも宇宙旅行とかにいける時代だけど日本でできないことを知りました。



●中学１年 日本は世界の情報を中国みたいにその国が有利な情報だけを流してると言うこと、ないと思ってたけど日本もそう言うことをしてると知って少し



●中学１年 宇宙旅行は未来の話じゃないんだなって思いました。



●中学２年 宇宙は行けないものだと思っていたけど、もう行けるものなのだと知ってびっくりした。



●中学２年 面白かった。こんなにも宇宙に行ける技術が進んでいることがわかりました。



●中学２年私も親とかに宇宙飛行士は全部健康的で頭良くないとなれないよって言われることもあったので、障害者が宇宙に行ったりしていることを知って驚いた。また、飛行機よりも速く、ほぼ同じ値段で首都圏に行けるのがいいなと思いました。宇宙っていろいろあって面白いんだなと思いました。



●中学２年 宇宙について色々知れてとても楽しかったです！宇宙の移住計画もとても興味深かったです。



●中学２年 初めて聞いてすごいなと思いました。愛知県でも無重力を体験できるのが楽しそうだと思いました。移動する時間が短縮されたら世界がすごいことになりそうだなと思いました。



●中学２年 全然宇宙のことについて知らなかったので今回の講話で宇宙のことについてたくさん知ることが出来ました。30分でもアメリカに行けたりすごい近未来的だなと思いました。



●中学２年 宇宙ことや、いろんな国でも宇宙船が作られていることを知りました。



●中学２年 宇宙はまだ未知の場所、遠方なところだと思っていたのですが、もう身近な場所になるということがわかりとても興味深かったです。



●中学２年 宇宙の行くため、日に日にJAXAやSPACEXなど企業が成長してきているとわかった。例えば、SPACEXなんかはクルードラゴンという最新でコンパクトなものを開発していてすごいと思った。特に驚いたが、宇宙船で他国に旅行する未来が見えてきているということで、しかも30分程度でできるのがすごいと思った。講師さんによる我々の修学旅行計画を聞いた時は驚いた。



●中学２年 今まで宇宙について知っていたことよりもっと上の事を沢山話していて宇宙について興味が増しました。



●中学２年 宇宙に行くのに、いろんな訓練とか受けないと行けないと思っていたけど外国人は車椅子でも宇宙に行っててすごいな思いました。



●中学３年 今まであまり理解して無かった宇宙について詳しく知ることができ、｢宇宙コース｣を是非作って欲しく私もそのコースに入りたいと感じました！



●中学３年 聞く前まで宇宙に興味がなく、行ける機会が仮にあるとしても怖くて行かないだろうと思っていましたが、今では少し危険があっても宇宙に行きたくなりました。また、もっと宇宙旅行や、月や火星移住計画などについて知りたくなりました。他にも私が思っているより宇宙関連のものが先に進んでいて驚きました。



●中学３年 宇宙に行きたいなと漠然と思っていたけれど、夢だと思っていたので実現が可能なことに驚きました。用事があって四時以降残ることができなかったため、質問をすることができなかったのですが、機会があったらまたお話を伺いたいと思いました。



●中学３年 近い将来宇宙に誰でもがいけるようになるということに驚きました。また日本は海外の宇宙に関する情報をとざしていること、一回使ったロケット海に捨てていることにも驚きました。



●中学３年 宇宙と聞くととても難しいイメージがあったですが、夢が叶う日が近いかもしれないことを知ってとてもワクワクした話でした。実際に、宇宙にいっている人ほんとに数少ないと思っていたのですが、思ったよりも行っていることを知って驚きました。また、宇宙は未知の世界でいくのは怖いと思っていましたが、話を聞いて気楽に宇宙に行っていてすごいと思いました。火星や月に住むのも人生に一度は経験してみたいです。これから、宇宙について興味を持ったので、新しい宇宙を知っていきたいです。



●中学３年 いまアメリカまで10時間かかるけど30分で行けるようになるかもしれないことにびっくりしました。



●中学３年 私まだ具体的に将来これになりたいという決まってないでたくさん様々な職業や物事へ知識が欲しかったのでとてもありがたかったです。また、外国と日本違いなど専門職業でも必要な他の知識があると知れました。もっと深く知いたいと思ったのでこのような機会を増やしてくれると嬉しいです。水曜の社会人講話もお願いしたいです。



●中学３年 移動時間が変わるだけでも、時代はここまで変わってしまうだなと驚きました。また宇宙について興味がそそられました。



【これまでの経緯】



ASTRAX代表TAICHIは2025年4月から2年間、教育テック大学院大学（所在地：埼玉県入間市、学長：竹村治雄）の大学院生として、宇宙で活躍できるユニバーサル人材を育てるために、最新の教育テクノロジーを学んでいます。その大学院の同級生として、星の杜中学校・高等学校の校長である小野田一樹氏とは、同大学での同級生として知り合いました。

そして2025年10月22日に、星の杜中学校・高等学校においてでの宇宙で活躍できるユニバーサル人材育成のための民間宇宙開拓教育プログラムの実現を検討するため、ASTRAXジェネラルマネージャー・合同会社ASTRX SP代表・宇宙ワーママ（R）川上泰子とともに同校を訪問しました。



■民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHIが栃木県宇都宮市にある星の杜中学校・高等学校を視察訪問！民間宇宙開拓教育の展開について検討！

https://www.dreamnews.jp/press/0000334841/



2025年11月20日には、星の杜高等学校・中学校の小野田校長を含め３人がASTRAX宇宙センターに来訪し、ASTRAX宇宙センター施設全体、各種民間宇宙船教育訓練シミュレーター、無重力飛行機教育訓練シミュレーター、民間宇宙船運用支援管制センター等の視察と今後の星の杜中学校・高等学校で開講予定の民間宇宙開拓コース（仮称）についてカリキュラムや進め方についてより具体的に検討を行いました。



■民間宇宙旅行時代到来！栃木県宇都宮市にある星の杜中学校・高等学校の先生方が「ASTRAX民間宇宙事業創造研究開発教育訓練センター（ASTRAX宇宙センター）」を視察！

https://www.dreamnews.jp/press/0000336959



そして、この度2026年4月より星の杜高等学校で探求学習（宇宙ビジネスコース）として、高校1年生に向けて月1回の講義を行うこととなり、ASTRAX代表TAICHIによる本講演はその前段階として、星の杜中学校・高等学校全体に向けて実施されました。



講演後は、別途別室で質問タイムを設け、多くの生徒からの質問に回答し、交流を深めました。



ASTRAXでは、対面・オンラインに関わらず、学校や塾などの教育機関をはじめ、企業・団体、自治体などからの講演依頼を随時受け付けています。



また、講演テーマについても、今回のように宇宙旅行や宇宙ビジネスだけでなく、夢の実現思考法、うつ病やいじめの悩みの克服、男女共同参画関連など、さまざまなテーマで講演を行っており、皆様から大変好評をいただいています。



ご依頼のご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。



講演依頼の詳細については、以下のリンクをご参照ください。

https://www.astrax-lecture.space



『宇宙といえばASTRAX！』



ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。



【ASTRAX会社概要】

会社名：株式会社ASTRAX

代表者：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）

所在地：神奈川県鎌倉市

URL：https://astrax.space

事業内容：民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供



【本件に関するお問い合わせ】

会社名：株式会社ASTRAX

担当者：CEO秘書・星エリカ

E-Mail：erica.hoshi@astrax.space

配信元企業：株式会社ASTRAX

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