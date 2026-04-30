イタリアの輸入販売事業を行う株式会社il bivio(所在地：東京都港区)は、プロ向けの高品質な焼き菓子工房として誕生したミラノの名門ブランド「BUSSY(ブッシ)」の焼き菓子を、2026年5月6日(水)より松屋銀座(東京)にて出店いたします。





BUSSY 商品一覧





株式会社il bivio

URL： https://il-bivio.com/





株式会社il bivioは、イタリア食品の輸入・販売を中心に展開しており「チョコレート」「パネットーネ」などイタリアで評価の高いブランドを厳選している輸入販売会社です。









■伝統焼き菓子「BUSSY(ブッシ)」

1967年ミラノで、プロ向けの高品質な焼き菓子を作る工房として誕生した「BUSSY(ブッシ)」。独自の技術を生かしたかつてない食感と美味しさは、ミラノの星付きレストランをはじめ、世界中のパティシエやジェラート屋を魅了してきました。





ロールチャルダ リッチミルク＆ホワイトチョコクリーム10袋





BUSSY代表作「ロールチャルダ リッチミルク＆ホワイトチョコクリーム10袋」2,484円(税込)





ブッシの代表作「ロールチャルダ」は、独自の製法で極限まで薄く焼き上げた生地に、全体の半分以上を占めるリッチなミルククリームがぎっしり。口に入れた瞬間、極薄の生地がパリッと弾け、練乳のように濃厚なホワイトチョコ入りラテクリームが口いっぱいに広がるシグニチャー商品。





ロールチャルダ 2本入り





「ロールチャルダ 2本入り」250円(税込)





一口食べて驚くのは生地の軽さと濃厚なミルクの味わい。驚くほど薄く繊細でパリッとした食感は、プロのパティシエがデザートのパーツやジェラートの添え物として発展したブッシ独自の高い技術をお楽しみいただけます。





ロールチャルダ ミラノヴィンテージコレクション





「ロールチャルダ ミラノヴィンテージコレクション」5,508円(税込)





1967年ミラノのジェラートの添え物として販売していたミラノヴィンテージコレクション。





チャルダ ダークチョコサンド 140g





「チャルダ ダークチョコサンド 140g」2,300円(税込)





サクサクな薄焼き生地を何層にも重ね、内側をダークチョコレートでコーティングしたブッシが誇る伝統焼き菓子。

噛んだ瞬間に香ばしい生地の層がパリパリっと軽快に崩れ、その後に生地と一体化したチョコの風味が追いかけてくるありそうでない絶品焼き菓子。極限まで生地を焼き切ることで生まれるパリっとした繊細な食感とチョコの絶妙なバランスをお楽しみいただけます。

焼き菓子の枠を超えたプロフェッショナル専用の逸品をお届けします。









■BUSSY ポップアップストア概要

＜松屋銀座＞期間：2026年5月6日(水)～5月12日(火)

場所：東京都中央区銀座3-6-1／松屋銀座 地下1階食品売り場「GINZAスイート」









■＜BUSSY(ブッシ)＞

1967年ルイージ・ヴァンドーネ氏がミラノの一流パティスリーやジェラテリアを支える「プロ専用の素材」を作る工房として創業。ミラノの名店たちが信頼を寄せるシンプルかつ最高峰の味わいは瞬く間に広がり、現在はイタリア国内のみならず世界20カ国以上に輸出されています。

ミラノの星付きレストランのシェフであるヴィヴィアーナ・ヴァレーゼ氏がアンバサダーを務めるなど、世界中のパティシエやジェラート職人を魅了し続けてきました。

また、食の安全に対する意識も非常に高く、遺伝子組み換え作物不使用(NO GMO)や、パーム油不使用、天然由来の香料へのこだわりなど、一流シェフやパティスリーから長きにわたり信頼を得ている理由です。









■その他ブランド





クネージ・アル・ラム





その他、「スタイナー・チョコレート」から人気の「ローズ」やアロマ入りダークチョコや「マンドリレ・メリス」からイタリア最高級ワイン「バローロ」入りプラリネや、昨年のバレンタインで即完したラム酒がたっぷり入った「クネージ・アル・ラム」など母の日にちなんだ関連商品を多数ご用意しております









■会社概要・ECサイト

商号 ： 株式会社il bivio(イルビヴィオ)

所在地 ： 〒106-0031 東京都港区西麻布4-17-2 2F

会社ホームページ： https://il-bivio.com/

ECサイト ： https://unico-e-solo.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/ilbivio_italy/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社il bivioお客様相談窓口

TEL ： 03-6384-0247

Email： info@il-bivio.com