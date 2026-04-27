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清泉女子大学地球市民学部の学生が品川区の企業と連携しアロマスプレー「SEISEN Univ. #02 RE:FRESH」を商品化 ― モノコスメラボWEB ショップなどで販売中
清泉女子大学（東京都品川区、学長：山本達也）地球市民学部・安斎徹教授ゼミの学生らはこのたび、モノコスメラボ（東京都品川区）との産学連携でアロマスプレー「SEISEN Univ. #02 RE:FRESH」を商品化した。これは、2025年に発売した「SEISEN Univ. #01 NATURE」に次ぐ第2弾で、学生らは商品企画の初期段階から参加。キャンパスの奥庭に実る夏みかんをイメージした柑橘系の香りをベースとしたアロマスプレーを企画した。同商品は4月20日からモノコスメラボWEB ショップや戸越銀座商店街の瀬尾商店で販売中。また、同大のラファエラショップでも販売されており、公開イベント開催時には学外の人も購入することができる。
地球市民学部の安斎ゼミでは、「企画力」「行動力」「協働力」を身につけながら「これからの社会やビジネスをいかにデザインするか」を探究。机上での勉強にとどまらず、企業や地域など広く社会と連携し、さまざまなプロジェクトに積極的に挑戦している。
同ゼミでは、大学の所在する品川区にある企業のモノコスメラボと連携して「香りプロジェクト」に取り組んでおり、2025年4月にはアロマスプレー「SEISEN Univ. #01 NATURE」を企画・商品化した。
このたび、第2弾となる「SEISEN Univ. #02 RE:FRESH」を企画した。今回は、清泉女子大学の奥庭に実る夏みかんをイメージした柑橘系の香りをベースに、エネルギーと感覚を解き放つサイプレス（西洋ヒノキ）や安心感と心地よさをもたらすシダーウッドなどをブレンド。使用すると、リフレッシュ効果と精神的な安定をもたらす爽やかな香りが広がる。
学生らは2026年1月以降、打ち合わせを重ね、商品の内容やボトルデザインを検討。商品企画の初期段階から関わることで、企画力・創造力・計画力・チームワーク・リーダーシップを培うことができた。
同商品は4月20日発売。売り上げの一部は、清泉女子大学発展協力会に寄付され、学生支援や教育活動の充実に向けて活用される予定になっている。概要は下記の通り。
◆「SEISEN Univ. #02 RE:FRESH」商品情報
【売 価】
2,750円（税込） ※売上金の一部（200円）は清泉女子大学発展協力会に寄付されます。
【購入方法】
・ラファエラショップ（清泉女子大学キャンパス内）
〒141−8642 東京都品川区東五反田3−16−21
TEL 03−3447−5551（代）
https://www.seisen-u.ac.jp/rafaelashop/
・モノコスメラボWEB ショップ（オンライン販売）
https://www.monocosmelab.com/product/?p=2656
・瀬尾商店（店舗販売）
http://seoshouten.co.jp/
［学生からのメッセージ］
課題をやらなければならないのにうまく集中できない時はありませんか？清泉女子大学の奥庭に実る夏みかんをイメージした柑橘系の香りは、リフレッシュ効果があるだけでなく、1プッシュで気分のスイッチをオン！爽やかで甘酸っぱい香りをどうぞお楽しみください。
＜商品化への足跡＞
2024年11月 品川区産学官連携フォーラムで初コンタクト
2024年12月〜2025年4月 第1弾の商品の企画・開発
2025年4月〜12月 第1弾の商品の販売
2025年12月 清泉女子大学発展協力会への寄付実施
2026年1月 第2弾に向けた商品企画開始
2026年2月 第2弾に向けた打ち合わせ
第2弾に向けた「香りワークショップ」の実施
2026年3月 第2弾の商品内容・ラベルデザインの決定
2026年4月 第2弾の商品の販売開始
■モノコスメラボ
WEBサイト： https://www.monocosmelab.com/
（関連記事）
・清泉女子大学地球市民学部の学生がモノコスメラボとの産学連携でアロマスプレー「SEISEN Univ. #01 NATURE」を企画・販売（2025.04.26）
https://www.u-presscenter.jp/article/9875
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 社会共創センター
宮澤 弥生
TEL：03-3447-5551（代）
FAX：03-5421-3469
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
同ゼミでは、大学の所在する品川区にある企業のモノコスメラボと連携して「香りプロジェクト」に取り組んでおり、2025年4月にはアロマスプレー「SEISEN Univ. #01 NATURE」を企画・商品化した。
このたび、第2弾となる「SEISEN Univ. #02 RE:FRESH」を企画した。今回は、清泉女子大学の奥庭に実る夏みかんをイメージした柑橘系の香りをベースに、エネルギーと感覚を解き放つサイプレス（西洋ヒノキ）や安心感と心地よさをもたらすシダーウッドなどをブレンド。使用すると、リフレッシュ効果と精神的な安定をもたらす爽やかな香りが広がる。
学生らは2026年1月以降、打ち合わせを重ね、商品の内容やボトルデザインを検討。商品企画の初期段階から関わることで、企画力・創造力・計画力・チームワーク・リーダーシップを培うことができた。
同商品は4月20日発売。売り上げの一部は、清泉女子大学発展協力会に寄付され、学生支援や教育活動の充実に向けて活用される予定になっている。概要は下記の通り。
◆「SEISEN Univ. #02 RE:FRESH」商品情報
【売 価】
2,750円（税込） ※売上金の一部（200円）は清泉女子大学発展協力会に寄付されます。
【購入方法】
・ラファエラショップ（清泉女子大学キャンパス内）
〒141−8642 東京都品川区東五反田3−16−21
TEL 03−3447−5551（代）
https://www.seisen-u.ac.jp/rafaelashop/
・モノコスメラボWEB ショップ（オンライン販売）
https://www.monocosmelab.com/product/?p=2656
・瀬尾商店（店舗販売）
http://seoshouten.co.jp/
［学生からのメッセージ］
課題をやらなければならないのにうまく集中できない時はありませんか？清泉女子大学の奥庭に実る夏みかんをイメージした柑橘系の香りは、リフレッシュ効果があるだけでなく、1プッシュで気分のスイッチをオン！爽やかで甘酸っぱい香りをどうぞお楽しみください。
＜商品化への足跡＞
2024年11月 品川区産学官連携フォーラムで初コンタクト
2024年12月〜2025年4月 第1弾の商品の企画・開発
2025年4月〜12月 第1弾の商品の販売
2025年12月 清泉女子大学発展協力会への寄付実施
2026年1月 第2弾に向けた商品企画開始
2026年2月 第2弾に向けた打ち合わせ
第2弾に向けた「香りワークショップ」の実施
2026年3月 第2弾の商品内容・ラベルデザインの決定
2026年4月 第2弾の商品の販売開始
■モノコスメラボ
WEBサイト： https://www.monocosmelab.com/
（関連記事）
・清泉女子大学地球市民学部の学生がモノコスメラボとの産学連携でアロマスプレー「SEISEN Univ. #01 NATURE」を企画・販売（2025.04.26）
https://www.u-presscenter.jp/article/9875
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 社会共創センター
宮澤 弥生
TEL：03-3447-5551（代）
FAX：03-5421-3469
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/